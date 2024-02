Karar verip de beni andığın gün Usul usul konuşmadan gel Hatalarını görmen de mümkün Gururun mu aşka engel Sebep olduğun her üzüntüyü ben Suya düşen gölgeme yazıyorum Unutulur elbet ne günlerden geçip yandım biliyorum Ellerin bomboş uzaklara bakıp ararsın yana yakıla Aldığın her nefes acıtır ikimizden de çala çala Kurduğum hayali savurdu bi rüzgar bİ de fırtına Dalgalar içinde kalan ruhum değil bedenim alabora Ellerin bomboş uzaklara bakıp ararsın yana yakıla Aldığın her nefes acıtır ikimizden de çala çala Kurduğum hayali savurdu bi rüzgar bi de fırtına Dalgalar içinde kalan ruhum değil bedenim alabora Karar verip de beni andığın gün Usul usul konuşmadan gel Hatalarını görmende mümkün Gururun mu aşka engel Sebep olduğun her üzüntüyü ben Suya düşen gölgeme yazıyorum Unutulur elbet ne günlerden geçip yandım biliyorum Ellerin bomboş uzaklara bakıp ararsın yana yakıla Aldığın her nefes acıtır ikimizden de çala çala Kurduğum hayali savurdu bi rüzgar bi de fırtına Dalgalar içinde kalan ruhum değil bedenim alabora Ellerin bomboş uzaklara bakıp ararsın yana yakıla Aldığın her nefes acıtır ikimizden de çala çala Kurduğum hayali savurdu bi rüzgar bi de fırtına Dalgalar içinde kalan ruhum değil bedenim alabora