Petek Dinçöz

Bu yaz aşık olmalı Çalsana benim şarkımı Şimdi aşk zamanı Çalsana benim şarkımı İş işten geçmeden Yaşlandım demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Önce çaldır şarkını Dansa kaldır aşkını Şimdi aşk zamanı Dansa kaldır aşkını Dur durak bilmeden Yoruldum demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala