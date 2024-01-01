Aşk Şarkı Sözleri
Petek Dinçöz Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Kararsızlık hat safada, tatlı değnek iki ucu
Alenen dolaşmayı geçtim, seni sevmek düşünce suçu
Bana ne, ben anlamam, işlerim, tınmam en ağır suçu
Çekerim cayır cayır acısını gık demeden
Aşk bu, kaidesi kuralı yok
Cahildir kitabı yok
Adı üstünde, aşk
Hadi Bismillah başlayalım
Tırsmayalım sakata gelmekten
Kim ne diyor takmayalım
Onların derdi çok bilmekten
Çok gülelim, çok ağlayalım
Kim ölmüş sanki sevmekten
Üç harfliden gelsin ne gelirse
Korkma çarpılıp bölünmekten
Bismillah başlayalım
Tırsmayalım sakata gelmekten
Kim ne diyor takmayalım
Onların derdi çok bilmekten
Çok gülelim, çok ağlayalım
Kim ölmüş sanki sevmekten
Üç harfliden gelsin ne gelirse
Korkma çarpılıp bölünmekten
Kararsızlık hat safada, tatlı değnek iki ucu
Alenen dolaşmayı geçtim, seni sevmek düşünce suçu
Bana ne, ben anlamam, işlerim, tınmam en ağır suçu
Çekerim cayır cayır acısını gık demeden
Aşk bu, kaidesi kuralı yok
Cahildir kitabı yok
Adı üstünde, aşk
Hadi Bismillah başlayalım
Tırsmayalım sakata gelmekten
Kim ne diyor takmayalım
Onların derdi çok bilmekten
Çok gülelim, çok ağlayalım
Kim ölmüş sanki sevmekten
Üç harfliden gelsin ne gelirse
Korkma çarpılıp bölünmekten
Bismillah başlayalım
Tırsmayalım sakata gelmekten
Kim ne diyor takmayalım
Onların derdi çok bilmekten
Çok gülelim, çok ağlayalım
Kim ölmüş sanki sevmekten
Üç harfliden gelsin ne gelirse
Korkma çarpılıp bölünmekten
Hadi Bismillah başlayalım
Tırsmayalım sakata gelmekten
Kim ne diyor takmayalım
Onların derdi çok bilmekten
Çok gülelim, çok ağlayalım
Kim ölmüş sanki sevmekten
Üç harfliden gelsin ne gelirse
Korkma çarpılıp bölünmekten
Korkma çarpılıp bölünmekten
Aşk