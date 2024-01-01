Petek Dinçöz

Kararsızlık hat safada, tatlı değnek iki ucu Alenen dolaşmayı geçtim, seni sevmek düşünce suçu Bana ne, ben anlamam, işlerim, tınmam en ağır suçu Çekerim cayır cayır acısını gık demeden Aşk bu, kaidesi kuralı yok Cahildir kitabı yok Adı üstünde, aşk Hadi Bismillah başlayalım Tırsmayalım sakata gelmekten Kim ne diyor takmayalım Onların derdi çok bilmekten Çok gülelim, çok ağlayalım Kim ölmüş sanki sevmekten Üç harfliden gelsin ne gelirse Korkma çarpılıp bölünmekten Bismillah başlayalım Tırsmayalım sakata gelmekten Kim ne diyor takmayalım Onların derdi çok bilmekten Çok gülelim, çok ağlayalım Kim ölmüş sanki sevmekten Üç harfliden gelsin ne gelirse Korkma çarpılıp bölünmekten Kararsızlık hat safada, tatlı değnek iki ucu Alenen dolaşmayı geçtim, seni sevmek düşünce suçu Bana ne, ben anlamam, işlerim, tınmam en ağır suçu Çekerim cayır cayır acısını gık demeden Aşk bu, kaidesi kuralı yok Cahildir kitabı yok Adı üstünde, aşk Hadi Bismillah başlayalım Tırsmayalım sakata gelmekten Kim ne diyor takmayalım Onların derdi çok bilmekten Çok gülelim, çok ağlayalım Kim ölmüş sanki sevmekten Üç harfliden gelsin ne gelirse Korkma çarpılıp bölünmekten Bismillah başlayalım Tırsmayalım sakata gelmekten Kim ne diyor takmayalım Onların derdi çok bilmekten Çok gülelim, çok ağlayalım Kim ölmüş sanki sevmekten Üç harfliden gelsin ne gelirse Korkma çarpılıp bölünmekten Hadi Bismillah başlayalım Tırsmayalım sakata gelmekten Kim ne diyor takmayalım Onların derdi çok bilmekten Çok gülelim, çok ağlayalım Kim ölmüş sanki sevmekten Üç harfliden gelsin ne gelirse Korkma çarpılıp bölünmekten Korkma çarpılıp bölünmekten Aşk