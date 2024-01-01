Petek Dinçöz

-
Bazen bir bakışta başın döner
Böyle başlar sevgiler
En güzeli sanki buymuş gibi
Birden seni sarhoş eder
***
Gözler konuşunca kalbin durur
İşte aşk budur
Aklı başından gider kaybolur
İşte aşk budur
***
Samanlık seyransa sevenler mutluysa
Aşk budur
Sen ondan kaçsan da arar bulur
Aşk budur
***
Daldan dala gezer konar gönül
En sonunda uslanır
Kim demiş çirkindir günahkârdır
Sevildikçe melek olur
***
Gözler konuşunca kalbin durur
İşte aşk budur
Aklı başından gider kaybolur
İşte aşk budur
-
Sesini duymasın canım yabancı kılar
Gönülden anlarsan canım gözlerime bak
Sevdanın saçına canım vurduğum tarak
Elimden mi nedir canım sert Cemile kız
***
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
***
Eğer avucumda canım koparsa sazım
Tel tel saçlarını canım bırak uzasın
Bir bahardan sonra canım gelen bu yazın
Düşmeden ardına canım kar Cemile kız
***
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
***
Haydi sen ışık ol canım pervane de ben
Ben kanat çırpayım canım beni yak birden
Öyle bir sevda ki canım eğer istesen
En büyüğü bende canım var Cemile kız
***
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
Cemilem Cemmilem, canım gülüm Cemmilem
-
Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah
Haftanın yedi günü seni düşünmekten Allah
Bu canım da eridi de gitti acımadın billah
Bu canım da eridi de gitti acımadın billah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah
Bakışın yedi can yakar seni güzel Allah
Eda sende çalım da sende edi medi billah
Eda sende çalım da sende edi medi billah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah
Kantarın önü doğru tartar seni güzel Allah
Arkası seni beni harcar edi medi billah
Arkası seni beni harcar edi medi billah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
***
Acımadın Allah
Acımadın billah
İnsafına yallah
Yallah, yallah
-
Gün doğarken (gün doğarken)
Sabah horozlar niçin acı acı bağırırlar bilir misin (bilir misin)?
Tan yerini gösterip de onlar derler ki sana
Geçen geçti gidiyor da ya sen nerelerdesin?
***
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
***
Bu gecenin son gecen olması da var
Emret de şu gül rengi şarabı getirsinler
Gafil bir gittin mi daha gelmek yok
Altın değilsin ki seni gömüp çıkarsınlar
***
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
***
Eğer şurda sevgi ile dolmamışsa yüreğin
Tekkelerde manastırda hiç bir yere eremezsin
Gönül verip içtenlikle sevdin mi şu dünyada
Tüm cennetin cehennemin çok çok üzerindesin
***
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
***
Varlık yokluk derdini şu kafandan sil
Bırak densiz işleri de kendini bil
Gerin şöyle bir güzel ohh derin nefes al
Kaç nefes alacağın var ya hiç belli değil
***
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
Hay yam yam, hay yam yam
Hay yam yam yam yam yam yam yam hay yam yam
-
Hayat katarının ta en arka vagonunda yolcuyum
Başımda bere, elimde sarı madenden bir boru
Deli gibi gidiyorum katarın gittiği yere doğru
Çöh, çöh, çöh, çöh, çöh
***
Hayat katarının ardına bağlı vagonda yolcuyum
Başımda bere, elimde boru
Gidiyorum katarın gittiği yere doğru
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
***
Başımda bere elimde sarı madenden boru
Gidiyorum katarın gittiği yere doğru
Başımda bere elimde sarı madenden boru
Gidiyorum katarın gittiği yere doğru
***
Hayatta her merhale bir istasyon
Bir durak yeri
Durmak istiyor katar bu istasyonlarda
Dinlenmek istiyor
***
Fakat ben
Acelem ne bilmem
Sarılınca elimdeki boruya
Üflüyor, üflüyorum
Düüt
***
Ve duyar duymaz bu sesi
Önde lokomotif arkada vagonlar
Sarsıla sarsıla ileri atılıyorlar
***
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
***
Başımda bere elimde sarı madenden boru
Gidiyorum katarın gittiği yere doğru
Başımda bere elimde sarı madenden boru
Gidiyorum katarın gittiği yere doğru
***
Nereye gider bu katar?
Diyorlar ki niceleri gittiler de bir daha geri dönmediler
Fakat neden, niçin bilmem
Boruya üflüyorum gene ben
Düüt
***
Ve katar hızlanıyor yeniden
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
***
Başımda bere elimde sarı madenden boru
Gidiyorum katarın gittiği yere doğru
Başımda bere elimde sarı madenden boru
Gidiyorum katarın gittiği yere doğru
***
Ateşçi aman yollara dikkat
Elindeki kömürleri idareli at
***
Lokomotif yorgun argın kemiriyor mesafeleri
Mesafeler tekerleklerin altında eriyor sanki
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
***
Biliyorum ilerisi uçurum
Fakat sen yürü yavrum
Gerisi beter, gerisi malum
Gerisi beter, gerisi malum
***
Biliyorum ilerisi uçurum
Fakat sen yürü yavrum
Gerisi beter, gerisi malum
Gerisi beter, gerisi malum
***
Fakat sen yürü yavrum
Gerisi beter, gerisi malum
Fakat sen yürü yavrum
Gerisi beter, gerisi malum
***
Fakat sen yürü yavrum
Gerisi beter, gerisi malum
Fakat sen yürü yavrum
Gerisi beter, gerisi malum
***
Çöh, çöh, çöh, çöh
Çöh, çöh, çöh, çöh
-
Konuşuyorduk, konuşuyorduk
Sağdan soldan, ondan bundan
Konuşuyorduk
***
Bir esen yelden, bir akan selden
Aramızdan gidenlerden
Konuşuyorduk
***
Bir sitem ettik ki sorma
Laf arasında
Senden bahssettik güzelim
Laf arasında
***
Seni senden beter ettik
Laf arasında
Seni senden beter ettik
Laf arasında, laf arasında
Laf arasında, laf arasında
***
Bir sitem ettik ki sorma
Laf arasında
Senden bahssettik güzelim
Laf arasında
***
Seni senden beter ettik
Laf arasında
Seni senden beter ettik
Laf arasında, laf arasında
Laf arasında, laf arasında
***
Bir uçan kuştan, bir kaçan eşten
Yedi püsküllü kalleşten
Konuşuyorduk
Konuşuyorduk
Konuşuyorduk
***
Zamdan zumdan
Kemden kümden
Konuşuyorduk
***
Zamdan zumdan
Kemden kümden
Konuşuyorduk
***
Zamdan zumdan
Kemden kümden
Konuşuyorduk
***
Konuşuyorduk
Konuşuyorduk
-
Yarabbim bana sabır ver
Elimden bir kaza
Yarabbim bana sabır ver
Kaza çıkmasın
***
Sen bana sabır ver
Sen bana sabır ver
***
Bana hakim olmasın kötü fikirler
Daha zalim olmasın yorgun sinirler
***
Bir destek vereceksen eğer
Vereceksen ver
Bir destek vereceksen eğer
Vereceksen ver
***
Sen bana sabır ver
Sen bana sabır ver
***
Yarabbim bana sabır ver
Bir gün ters bir seda
Yarabbim bana sabır ver
Seda çıkmasın
***
Sen bana sabır ver
Sen bana sabır ver
***
Bana hakim olmasın kötü fikirler
Daha zalim olmasın yorgun sinirler
***
Bir destek vereceksen eğer
Vereceksen ver
Bir destek vereceksen eğer
Vereceksen ver
***
Sen bana sabır ver
Sen bana sabır ver
Sen bana sabır ver
Sen bana sabır ver
-
Nasılsın hemşerim?
Nasılsın, iyi misin?
Beni soruyorsan
***
Ben şöyle böyle yaşıyorum işte
Bak dinle, dinle
***
Nasılsın hemşerim?
Nasıl iyi misin?
Beni soruyorsan
Ben yaşıyorum şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
***
Hoşgeldin hemşerim
Gel otur masamıza
Buyur, bizi soruyorsan
Ooo biz şöyle böyle yaşıyoruz işte
Ya, ya
***
Hoşgeldin hemşerim
Otur masamıza
Bizi soruyorsan
Biz yaşıyoruz şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
***
Haklısın hemşerim
Hoşçakal diyorsan
Bir şey yapamadık
Çünkü halimiz şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
***
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
***
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
***
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
***
Şöyle böyle
Şöyle böyle
Şöyle böyle
-
Zaman zaman ağlarım
Anladım ki boşa yanarım
Bir iltifat, bir gülüşe
Bir olmadık, bir olmadık, bir olmadık söze kanarım aman
***
Yazık olmuş, güller solmuş
Koklamakta çok geç kalmışım
Bağ yerine dağa dalmışım
Her nasılsa, her nasılsa, her nasılsa, ben sağ, ben sağ kalmışım
Her nasılsa ben sağ kalmışım
-
Güldürmedin bir defa
Geçti ömrüm boşuna
Güldürmedin bir defa
Geçti ömrüm boşuna
***
İstesem de dönemem
Yok yok yok yok yok
Yok yok yok yok yok
Geçmişteki yıllara
Geçmişteki yıllara
Geçmişteki yıllara
Geçmişteki yıllara
***
Neden sanki terkettin?
Bırakıp beni gittin
Neden sanki terkettin?
Bırakıp beni gittin
***
Kalbim yetmedi miydi?
Yok yok yok yok yok
Yok yok yok yok yok
Canımı aldın gittin
Canımı aldın gittin
Canımı aldın gittin
Canımı aldın gittin
***
Duyururum dünyaya
Sevgisiz hayat olmaz
Duyururum dünyaya
Sevgisiz hayat olmaz
***
Ben de sevmek isterim
Yok yok yok yok yok
Yok yok yok yok yok
Senden başkası olmaz
Senden başkası olmaz
Senden başkası olmaz
Senden başkası olmaz
***
Ya sev ya sevme beni
Fakat benle oynama
Ya sev ya sevme beni
Fakat benle oynama
***
Senin bu aşkın beni
Of of of of of
Of of of of of
Kıydıracak canıma
Kıydıracak canıma
Kıydıracak canıma
Kıydıracak canıma
-
Gitmem gerek, yolcuyum ben
Zaten gitme diyen de yok
Gitmem gerek, yolcuyum ben
Zaten gitme diyen de yok
***
Bu yüzdendir acım çilem
Gidiyorum sonsuza dek
Gidiyorum sonsuza dek
***
Kader bıraktı beni
Kalsam fayda eder mi?
Dememiş miydin sen de
Yolcu yolunda gerek
***
Kader bıraktı beni
Kalsam fayda eder mi?
Dememiş miydin sen de
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
***
Akşam oldu, çöktü hüzün
Yine dalmış durgun yüzün
Akşam oldu, çöktü hüzün
Yine dalmış durgun yüzün
***
Söyle ne olursun söyle
Anlat bana iki gözüm
Anlat bana iki gözüm
***
Kader bıraktı beni
Kalsam fayda eder mi?
Dememiş miydin sen de
Yolcu yolunda gerek
***
Kader bıraktı beni
Kalsam fayda eder mi?
Dememiş miydin sen de
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
***
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek
Yolcu yolunda gerek