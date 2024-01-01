Petek Dinçöz

-
Yüreğimde bitmeyen bir bahar
Kadehimde canlanır anılar
Aşk neye yarar
Aşk neye yarar
Sana varıncaya kadar
Aşk neye yarar
Aşk neye yarar
Sana varıncaya kadar
Aşk yüzünden
Ölmüşüm ben
Ölmüşüm gömen yokki bir
Aşk yüzünden
Yanmışım ben
Gittiğin günden beri
Aşk yüzünden
Ölmüşüm ben
Ölmüşüm gömen yokki bir
Aşk yüzünden
Yanmışım ben
Gittiğin günden beri
Gittiğin günden beri
Hiç kimseyi sevmedim sen kadar
Senin olsun al bu can neye yarar
Aşk neye yarar
Aşk neye yarar
Sana varıncaya kadar
Aşk neye yarar
Aşk neye yarar
Sana varıncaya kadar
Aşk yüzünden
Ölmüşüm ben
Ölmüşüm gömen yokki bir
Aşk yüzünden
Yanmışım ben
Gittiğin günden beri
Aşk yüzünden
Ölmüşüm ben
Ölmüşüm gömen yokki bir
Aşk yüzünden
Yanmışım ben
Gittiğin günden beri
Gittiğin günden beri
Gittiğin günden beri
-
Beklerim ama içim gidiyor
Ya boşa geçerse saatler
Anlamam asla nasıl veriyor
Utanmadan onca vaatler
***
Bir bilseydin her şeyim sendin
Neydi amacın, neydi ki derdin?
Bak sabır taşı çatladı, gördün
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir
***
Beklerim ama içim gidiyor
Ya boşa geçerse saatler
Anlamam asla nasıl veriyor
Utanmadan onca vaatler
***
Bir bilseydin her şeyim sendin
Neydi amacın, neydi ki derdin?
Bak sabır taşı çatladı, gördün
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
Sana bu hâlim zor gelir
Düşünürüm kendi kendime
Şu koca dünya dar gelir, of
***
Beni bırak kendi hâlime
-
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yalnız kaldığım geceler berbat
Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yaklaş, tut elimden
Kaçtım elin elinden
Sensiz anla hâlimi, bak da gör biraz
Ah, ne olur insafa gel biraz
***
Yalnız kaldığım geceler berbat
Buna bir sen dayanırsın bilirim heyhat
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır beni
Düşman çatlatalım gel el ele
El ele dolaştır beni
Takmam kimseleri, sen gel hele
***
El ele dolaştır...
-
Yorulma, bir faydası yok artık
Aynı ben değilim ben, inanmam
Sonunda kahreden o gerçeği
Bana sen mi yaşattın, inanmam
***
Bu son senin suçun
Yansın şimdi için
Daha fazla üzme, git
Hadi git
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
***
Yorulma, bir faydası yok artık
Aynı ben değilim ben, inanmam
Sonunda kahreden o gerçeği
Bana sen mi yaşattın, inanmam
***
Bu son senin suçun
Yansın şimdi için
Daha fazla üzme, git
Hadi git
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
Galibi sen, sebebi de sen
***
Belki inanırdım
Aşkı hiç bilmesem
Bu aşk değil savaştı sanki
Galibi sen, sebebi de sen
-
Ner'deydim, nerelere geldim?
Kapı çaldı, sen diye uyandım
Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur?
Hâlâ fonda gurur
***
Ner'deydim, nerelere geldim?
Kapı çaldı, sen diye uyandım
Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur?
Hâlâ fonda gurur
***
Tatlı veda buna denir
Hiç uzatmadan, kırmadan
Biri giderse biri gelir
Yaşanır mı aşk olmadan?
***
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
***
Ner'deydim, nerelere geldim?
Kapı çaldı, sen diye uyandım
Biliyorsun seviyordum, böyle özür mü olur?
Hâlâ fonda gurur
***
Tatlı veda buna denir
Hiç uzatmadan, kırmadan
Biri giderse biri gelir
Yaşanır mı aşk olmadan?
***
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
Yok yere a canım esirin olamam
Bile bile senin ellerine kalamam
-
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
Kimseye sorma, aynalarda yüzün
Bak nasıl duruyor yalancı gülüşün
Hatalarının farkına varırsan
Af dilersin belki beni bulursan
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
İsteyince gönlünden çıkartıp atmak zor
Yoluna güller sersem yine olmuyor
Hani bi' laf dinlesen, hadi biraz dinlensen
Böyle haince gitmiyor
***
Kimseye sorma, aynalarda yüzün
Bak nasıl duruyor yalancı gülüşün
Hatalarının farkına varırsan
Af dilersin belki beni bulursan
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
***
Unutmak tek adalet
İhanet, ne cesaret
Böyle gelmiş ama
Böyle giderse felaket
-
Gel etme eyleme
Bana bir hâller oluyor anla
Gel etme eyleme
Düzelir her şey zamanla
***
Dayanmak zordur sandım
Yanılmışım gördüm
Çok zor değilmiş unutmak
Anladım
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Gel etme eyleme
Bana bir hâller oluyor anla
Gel etme eyleme
Düzelir her şey zamanla
***
Dayanmak zordur sandım
Yanılmışım gördüm
Çok zor değilmiş unutmak
Anladım
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
***
Seni yine sevemem, buna dayanamam
Sana köle olsam yine yaranamam
Biraz uzak olalım, belki de yarar
Gör bak o zaman kim kimi arar
-
Ya sus, hiç soru sorma
Ya da çık hayatımdan, günahım olma
Ya sus, kendini dinle
Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde
***
Ben de istedim, ah, senin gibi
Bildim umutlarla sevişmeyi
Ama gel gör ki, canım, olmuyor
Sanki kimse aşka inanmıyor
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Ya sus, hiç soru sorma
Ya da çık hayatımdan, günahım olma
Ya sus, kendini dinle
Yansın ateşler, kor olsun bırak teninde
***
Ben de istedim, ah, senin gibi
Bildim umutlarla sevişmeyi
Ama gel gör ki, canım, olmuyor
Sanki kimse aşka inanmıyor
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
***
Bırak tasalanmayı da hadi gel
Böyle bir an bir ömre bedel
Sen yaralı, ben yaralı
Değerimizi bilmediler
-
Ne akşamlara
Ne gecelere inan
Onlar giderler
Bir benim kalan
***
Susamış gönlüm
Bir küçük aşka
Senin yanında
Aşk bile başka
***
Anma adımı sevmeyeceksen
Bir yanım üşür, bir yanımda sen
Kölen olurum anlasan beni, yâr
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Ne akşamlara
Ne gecelere inan
Onlar giderler
Bir benim kalan
***
Susamış gönlüm
Bir küçük aşka
Senin yanında
Aşk bile başka
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Anma adımı sevmeyeceksen
Bir yanım üşür, bir yanımda sen
Kölen olurum anlasan beni, yâr
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
***
Yalvarayım mı diz çöküp önünde?
Gözlerimden anla ne olur
Ecelim bile sanki elinde
Karardı dünyam, kurtar ne olur
-
"Yasak" demişler, âlem şaşkın
Âdem Baba bile buna uymamış
Koparmış meyvesini aşkın
O bile aşka karşı koyamamış
***
Ben istersem benim olur
Uzun uzun düşünme
Geceler çok serin olur
Gir içeriye de üşüme
Gir içeriye de üşüme
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
***
"Yasak" demişler, âlem şaşkın
Âdem Baba bile buna uymamış
Koparmış meyvesini aşkın
O bile aşka karşı koyamamış
***
Ben istersem benim olur
Uzun uzun düşünme
Geceler çok serin olur
Gir içeriye de üşüme
Gir içeriye de üşüme
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
***
Sen benim mutluluk hapım
Sarıl hadi, sar beni usulca
Sakın unutma çalarsa kapım
Çarşafları uç uca
Çarşafları uç uca
-
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
***
Hani ağlamazdı deli yüreğim?
Neden almadın yanına?
Söyle, neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
***
Hani ağlamazdı deli yüreğim?
Neden almadın yanına?
Söyle, neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?
***
Dinle, bu son duam, açılır elim yukarı
Dinle, olsun dua, kapanır içim, susarım
Dolu gözlerim yolu bulur
Sonu hep böyle mi olur?
***
Hani ağlamazdı deli yüreğim?
Neden almadın yanına?
Söyle, neden?
***
Sonu hep böyle mi olur?
Neden?