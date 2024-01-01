Petek Dinçöz

Bay Bay (Şimdi Aşklar Lay Lay) Bu laflar sana ait değil Bu halin yabancı tanıdık değil Sanki karşımda sen değil Ben gidiyorum hiç sorun değil *** Kalbim kırılmadı desem hiç değil Bu iş başıma ilk gelmiş de değil Bildiklerim çok ama yok elimde delil Ben gidiyorum hah hiç sorun değil *** [Nakarat] Bay bay şimdi zaten aşklar lay lay Yok ay bana uymaz gönlümü sarar Bay bay şimdi zaten aşklar yapay Yok ay bana uymaz gönlümü sarar *** Bu laflar sana ait değil Bu halin yabancı tanıdık değil Sanki karşımda sen değil Ben gidiyorum hiç sorun değil *** Kalbim kırılmadı desem hiç değil Bu iş başıma ilk gelmiş de değil Bildiklerim çok ama yok elimde delil Ben gidiyorum hah hiç sorun değil *** [Nakarat] Bay bay şimdi zaten aşklar lay lay Yok ay bana uymaz gönlümü sarar Bay bay şimdi zaten aşklar yapay Yok ay bana uymaz sana bay bay

Anadolum Yüreğimde vuran toprağın sesi Dert yüklü bulutu sırtında taşır Ezgi kokar sevda kokar nefesi Anadolu'm sana türkü yaraşır *** Sen Anadolu'sun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Dağın taşın sevda sevdadır aşın Ezelden dik durur eğilmez başın Acının bağrında dinmez göz yaşın Akar gider deryalara karışır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır *** Nevruzun göverir bahar zamanı Bülbül figandır hepar zamanı Şirin rüyada iken seher zamanı Dağlarında ferhatların dolaşır *** Sen anadolusun sen aşk dolusun Sen dualar katı sen hak yolusun Yüreğimde ilmik ilmik halısın Damarımda ırmakların dolaşır

Bacılar Her evde açılar gızıl gül kimi Etrini bahardan alar bacılar Ataya gardaşa arhalansada Mehrini anaya salar bacılar *** Baharın bu baharın gonçesi bacılar Gözelin bu gözelin incesi bacılar Çiçek teravetli dolanar gezer Hersi bir galgi bir ömür bezer *** Kim deyir göçeri guşlara benzer Evleri evlere salar bacılar Bugünün bugünün sonası bacılar Sabahın bu sabahın anası bacılar *** Atanın evinden ayrılmaz bir an Gız seçer gardaşa aparar nişan Analar dünyadan göç eden zaman Gardaşa bir ana olar bacılar *** Baharın bu baharın gonçesi bacılar Gözelin bu gözelin incesi bacılar Çiçek teravetli dolanar gezer Hersi bir galgi bir ömür bezer *** Kim deyir göçeri guşlara benzer Evleri evlere salar bacılar Bugünün bugünün sonası bacılar Sabahın bu sabahın anası bacılar

Bilmez Gardaş Yaklaşma cahil yanına Bilmez gardaş bilmez Verme cevheri eline Değmez gardaş değmez *** Evliyanın tahtı olmaz Ak yerine kara demez Yüz bin lokma teklif etsen Almaz gardaş almaz *** Sözüm meclisten dışarı Alın taç edin parayı Dervişe versen sarayı Girmez gardaş girmez *** Uzun sözün kısa dedi Bitmez gardaş bitmez Servet versem gözü aca Yetmez gardaş yetmez *** Evliyanın tahtı olmaz Ak yerine kara demez Yüz bin lokma teklif etsen Almaz gardaş almaz *** Sözüm meclisten dışarı Alın taç edin parayı Dervişe versen sarayı Girmez gardaş girmez

Boraltan Köprüsü boraltan bir köprü, aşar geçer aras’ı, yuğsan aras suyuyla, çıkmaz yüzün karası. *** karası, karası, merhamet fukarası, karası, karası, merhamet fukarası. *** düşman bekler karşıda, önüne kattı beni, can alınan çarşıda, kardeşim sattı beni. *** dönüp seslendim geri, merhametsiz birine, beni siz vursaydınız, şu gavurun yerine.

Dağ Üstüne Dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz Yüz yaram var hiç birisi sağ olmaz *** Konma bülbül konma mezar taşıma Bu genç yaşta neler geldi başıma *** Nazlı yârim sen yarama bakarsın İyi olmazsa neşter alıp yararsın Demedim ki aşk oduna yakasın *** Konma bülbül konma mezar taşıma Şu genç yaşta neler geldi başıma