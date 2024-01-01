Petek Dinçöz

Bende Kaldı Şarkı Sözleri
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Bende kaldı gidince,
Birşey koptu içimde.
Gözlerinle süzünce
Sözler kaldı dilimde.
***
Dilde yandı,bende yandı..!
Çık gel yolu biliyorsun.
Sen çok ayıp ediyorsun.
Seni unutamıyorum,
Biliyor musun?
***
Hep yalan söyleyince,
Bu günler oldu dünler.
Anladım dönmeyince
Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler.
***
Sen yalandan sevince,
Ayrılmak düştü bize.
Ağladım dönmeyince
Evde kaldı, yerde kaldı, tozlu saklı resimler.
Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler.
-
Bende kaldı gidince,
Birşey koptu içimde.
Gözlerinle süzünce
Sözler kaldı dilimde.
***
Dilde yandı,bende yandı..!
Çık gel yolu biliyorsun.
Sen çok ayıp ediyorsun.
Seni unutamıyorum,
Biliyor musun?
***
Hep yalan söyleyince,
Bu günler oldu dünler.
Anladım dönmeyince
Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler.
***
Sen yalandan sevince,
Ayrılmak düştü bize.
Ağladım dönmeyince
Evde kaldı, yerde kaldı, tozlu saklı resimler.
Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler.
-
Ömrünce bir kez sevip
İlk aşkı yaşadın mı
Gülmeye hasret kalmış
Bir çift göz tanıdın mı
Dalından koparılmış
Bir gülü kokladın mı
***
Ölmedim yaralanmışım
Çok ucuz paralanmışım
Gidecek gibisin
Böyle mi sürecek yarim
Gidersen ne olur halim
Sana ben köleyim
Sen hiç ağlayan bir kuş gördün mü
Kanadı kırılmış yürekten yaralı
Diyar diyar dolaşan her yağmurda ıslanan
Ben ağlayan bir kuşum