Petek Dinçöz

Bende Kaldı (Remix) Bende kaldı gidince, Birşey koptu içimde. Gözlerinle süzünce Sözler kaldı dilimde. *** Dilde yandı,bende yandı..! Çık gel yolu biliyorsun. Sen çok ayıp ediyorsun. Seni unutamıyorum, Biliyor musun? *** Hep yalan söyleyince, Bu günler oldu dünler. Anladım dönmeyince Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler. *** Sen yalandan sevince, Ayrılmak düştü bize. Ağladım dönmeyince Evde kaldı, yerde kaldı, tozlu saklı resimler. Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler.

Bende Kaldı Bende kaldı gidince, Birşey koptu içimde. Gözlerinle süzünce Sözler kaldı dilimde. *** Dilde yandı,bende yandı..! Çık gel yolu biliyorsun. Sen çok ayıp ediyorsun. Seni unutamıyorum, Biliyor musun? *** Hep yalan söyleyince, Bu günler oldu dünler. Anladım dönmeyince Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler. *** Sen yalandan sevince, Ayrılmak düştü bize. Ağladım dönmeyince Evde kaldı, yerde kaldı, tozlu saklı resimler. Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler.