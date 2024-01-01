Petek Dinçöz

Bende Kaldı Bende kaldı gidince, Birşey koptu içimde. Gözlerinle süzünce Sözler kaldı dilimde. *** Dilde yandı,bende yandı..! Çık gel yolu biliyorsun. Sen çok ayıp ediyorsun. Seni unutamıyorum, Biliyor musun? *** Hep yalan söyleyince, Bu günler oldu dünler. Anladım dönmeyince Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler. *** Sen yalandan sevince, Ayrılmak düştü bize. Ağladım dönmeyince Evde kaldı, yerde kaldı, tozlu saklı resimler. Sende kaldı, bende kaldı, dünde saklı o günler.

Ağlayan Kuş Ömrünce bir kez sevip İlk aşkı yaşadın mı Gülmeye hasret kalmış Bir çift göz tanıdın mı Dalından koparılmış Bir gülü kokladın mı *** Ölmedim yaralanmışım Çok ucuz paralanmışım Gidecek gibisin Böyle mi sürecek yarim Gidersen ne olur halim Sana ben köleyim Sen hiç ağlayan bir kuş gördün mü Kanadı kırılmış yürekten yaralı Diyar diyar dolaşan her yağmurda ıslanan Ben ağlayan bir kuşum