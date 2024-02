Petek Dinçöz

Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir an ki Acı içinde hancı Gurbet içimde bir ok Her şey bana yabancı Hayat öyle bir an ki Acı içinde hancı Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı Yıllar yılı gönlümde Bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş Neden hâlâ doğmadı? Yıllar yılı gönlümde Bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş Neden hâlâ doğmadı? Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı Sevmek korkulu rüya Yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam Karşımda buruk acı

Bu yaz aşık olmalı Çalsana benim şarkımı Şimdi aşk zamanı Çalsana benim şarkımı İş işten geçmeden Yaşlandım demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Önce çaldır şarkını Dansa kaldır aşkını Şimdi aşk zamanı Dansa kaldır aşkını Dur durak bilmeden Yoruldum demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala