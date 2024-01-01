Petek Dinçöz

Büyük Sevda Uykusuz gecelerim Bir zamanlar seninleydi Düşlerim, hislerim Yokluğunda iflas etti Nasıl uzağım sana, yanıbaşında Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda Nasıl terk edip gittin zamanında? Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda? Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle, böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sonsuza kadar Uykusuz gecelerim Bir zamanlar seninleydi Düşlerim, hislerim Yokluğunda iflas etti Nasıl uzağım sana, yanıbaşında Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda Nasıl terk edip gittin zamanında? Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda? Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle, böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sosuza kadar

Uçan Kaçan Gelme, dönme (dönme, dönme) Gelme, dönme (dönme, dönme) Gelme, dönme (dönme), çalma kapımı Ne bakan olur ned e açan Senden sonra tam dağıttım Ne uçan kaldı ne de kaçan Ne uçan kaldı ne de kaçan Çapkınlık başa bela Yakaladım çok fena Bana masal anlatma Sen şansını kaybettin Geri dönsen boşuna İnanmam ki aşkına Gittin bir başkasına Sen şansını kaybettin Gelme, dönme, çalma kapımı Ne bakan olur ne de açan Senden sonra tam dağıttım Ne uçan kaldı ne de kaçan Gelme, dönme, çalma kapımı Ne bakan olur ne de açan Senden sonra tam dağıttım Ne uçan kaldı ne de kaçan Çektin gittin, sevgilim Şimdi de geri geldin Çok geç kaldın, delikanlım Sen şansını kaybettin Değerimi bilseydin Aldatıp gider miydin? Son pişmanlık perişanlık Sen şansını kaybettin Gelme, dönme, çalma kapımı Ne bakan olur ne de açan Senden sonra tam dağıttım Ne uçan kaldı ne de kaçan Gelme, dönme, çalma kapımı Ne bakan olur ne de açan Senden sonra tam dağıttım Ne uçan kaldı ne de kaçan Gelme, dönme, çalma kapımı Ne bakan olur ne de açan Senden sonra tam dağıttım Ne uçan kaldı ne de kaçan

Şaka Gibi çok sevmiştim güvenmiştim çekti gitti şaka gibi hep ağlattı hep aldattı güldü geçti şaka gibi aldatıldım şaka gibi *** şaka gibi şaka gibi her şey bitti şaka gibi hayallerim rüyalarım birden bitti şaka gibi şimdi gelse döndüm dese çok gülerim şaka gibi

Aşk Budur İşte Bazen bir bakışta başın döner Böyle başlar sevgiler En güzeli sanki buymuş gibi Birden seni sarhoş eder *** Gözler konuşunca kalbin durur İşte aşk budur Aklı başından gider kaybolur İşte aşk budur *** Samanlık seyransa sevenler mutluysa Aşk budur Sen ondan kaçsan da arar bulur Aşk budur *** Daldan dala gezer konar gönül En sonunda uslanır Kim demiş çirkindir günahkârdır Sevildikçe melek olur *** Gözler konuşunca kalbin durur İşte aşk budur Aklı başından gider kaybolur İşte aşk budur

Çatılmış Kaşlarınla Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin Gözünde yaşlarla belli pişman gibisin *** Nazarmı değdi bize düştük bu hale neden Kaderimiz böyleymiş ayrıldık istemeden *** Çağırıyormuş gibi kulağımda hep sesin Ölsem bile unutmam şu mahsun kalbimdesin *** Alamaz hiç kimse bil kalbimdeki yerini Rastlarsan bir gün bana gizleme gözlerini..

Haykırmak İstiyorum Göz göze geldiğimiz günden beri Hayatıma hiç kimse girmedi Bu aşkı elalem bilmedi Böylesine sevip sevilmedi Haykırmak istiyorum Dağlara taşlara aşkını ay ay Haykırmak istiyorum Dağlara taşlara aşkını ay ay Nazar değmesin bize Aşkımız bir efsane Dünya vız gelir bize Sevmişiz ölümüne Nazar değmesin bize Aşkımız bir efsane Dünya vız gelir bize Sevmişiz ölümüne El ele geldiğimiz günden beri (günden beri) Yeni bir sayfa açılıverdi (açılıverdi) Gönlüm sana kilitlendi (kilitlendi) Herkes böyle sevip sevilmedi Haykırmak istiyorum Dağlara taşlara aşkını ay ay Haykırmak istiyorum Dağlara taşlara aşkını ay ay Nazar değmesin bize Aşkımız bir efsane Dünya vız gelir bize Sevmişiz ölümüne Nazar değmesin bize Aşkımız bir efsane Dünya vız gelir bize Sevmişiz ölümüne Haykırmak istiyorum Dağlara taşlara aşkını ay ay Haykırmak istiyorum Dağlara taşlara aşkını ay ay Nazar değmesin bize Aşkımız bir efsane Dünya vız gelir bize Sevmişiz ölümüne Nazar değmesin bize Aşkımız bir efsane Dünya vız gelir bize Sevmişiz ölümüne, ölümüne

Aşk Yazı Bu yaz aşık olmalı Çalsana benim şarkımı Şimdi aşk zamanı Çalsana benim şarkımı İş işten geçmeden Yaşlandım demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Önce çaldır şarkını Dansa kaldır aşkını Şimdi aşk zamanı Dansa kaldır aşkını Dur durak bilmeden Yoruldum demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala

Gitme Bekliyorum sabah oldu Yine kiminle berabersin Hiç insafın yok mu senin Ben burda sensiz bir başımayken Birgün ayrılacaksak Seni ben terk ederim Birgün ayrılacaksak Seni ben terk ederim Hayatımın yanlışısın Ama sana aşığım Hayatımın yanlışısın Ama sana aşığım Gitme, gitme Başka tenlerde eriyip bitme Gitme, gitme Başka tenlerde eriyip bitme Bekliyorum sabah oldu Yine kiminle berabersin Hiç insafın yok mu senin Ben burda sensiz bir başımayken Birgün ayrılacaksak Seni ben terk ederim Birgün ayrılacaksak Seni ben terk ederim Hayatımın yanlışısın Ama sana aşığım Hayatımın yanlışısın Ama sana aşığım Gitme, gitme Başka tenlerde eriyip bitme Gitme, gitme Başka tenlerde eriyip bitme Gitme, gitme Başka tenlerde eriyip bitme Gitme, gitme (Ne olur ne olur gitme) (Ne olur gitme gitme)

Delikanlı Kız Ben sevdim mi (severim severim) Ben küstüm mü (küserim küserim) Ben sevdim mi (severim severim) Ben küstüm mü (küserim küserim) Sağım solum oynamaz seversem ölümüne Küsersem kaderine (yan yan yan) Sağım solum oynamaz seversem ölümüne Küsersem kaderine (yan yan yan) Yanarım, yanarım ağlayamam Küserim, küserim saklayamam Yanarım, yanarım ağlayamam Küserim, küserim saklayamam Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım Ben sevdim mi (severim severim) Ben küstüm mü (küserim küserim) Ben sevdim mi (severim severim) Ben küstüm mü (küserim küserim) Sağım solum oynamaz seversem ölümüne Küsersem kaderine (yan yan yan) Sağım solum oynamaz seversem ölümüne Küsersem kaderine (yan yan yan) Yanarım, yanarım ağlayamam Küserim, küserim saklayamam Yanarım, yanarım ağlayamam Küserim, küserim saklayamam Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım Oynak değilim delikanlı kızım Kızdım mı çok insafsızım