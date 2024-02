Petek Dinçöz

Sahici aşk arıyorken her yerde Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce Sayende dünya şahane Ne isterimki ben daha ne Aşktan korkup kaçmak için Kalmadı hiç bir bahane daha ne? İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına Sahici aşk arıyorken her yerde Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce Sayende dünya şahane Ne isterimki ben daha ne Aşktan korkup kaçmak için Kalmadı hiç bir bahane daha ne? İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına