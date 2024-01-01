Petek Dinçöz

Cızz Şarkı Sözleri
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Sahici aşk arıyorken her yerde
Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize
Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş
Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce
Sayende dünya şahane
Ne isterimki ben daha ne
Aşktan korkup kaçmak için
Kalmadı hiç bir bahane daha ne?
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
Sahici aşk arıyorken her yerde
Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize
Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş
Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce
Sayende dünya şahane
Ne isterimki ben daha ne
Aşktan korkup kaçmak için
Kalmadı hiç bir bahane daha ne?
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına