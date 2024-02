Petek Dinçöz

Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değmeKim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet c Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme

Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Bak benden arta kalan Biraz kül biraz duman Ne kadar istesem de Ben seni arayamam *** Ruhum rüyaya dalmış Dünya uzak, gerçek yavan Sanki bir yok bir de varmış Ben seni arayamam *** Keşke yanımda olsaydın Kolay olurdu o zaman Ben sussam sen anlatsaydın Yorulunca uyusaydın *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam *** Kolay mı sanıyorsun Kolaysa yan o zaman Yağmurum ol in üstüme Ben böyle yaşayamam *** Halimi görüyorsun Bir şeyler yap o zaman Sebebim var biliyorsun Ben seni arayamam