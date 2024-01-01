Petek Dinçöz

Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değmeKim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme Kim bakarsa baksın yangına düşer Gözlerimi senden ayıramadım Bugunüm yarınım sana emanet c Bu deli hasrete dayanamadım Dilinin ucunda balın olayım Korma beni yar dalın olayım Baska birini koyma yerime Sen bana gel ben kulun olayım Sen ipliksin ben iğne Sen iliksin ben düğme Ben aşkı sende buldum Değme keyfime değme