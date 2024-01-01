Katil & Maktül Şarkı Sözleri
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Petek Dinçöz
Katil & Maktül
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Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değmeKim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
Kim bakarsa baksın yangına düşer
Gözlerimi senden ayıramadım
Bugunüm yarınım sana emanet
c
Bu deli hasrete dayanamadım
Dilinin ucunda balın olayım
Korma beni yar dalın olayım
Baska birini koyma yerime
Sen bana gel ben kulun olayım
Sen ipliksin ben iğne
Sen iliksin ben düğme
Ben aşkı sende buldum
Değme keyfime değme
-
Dünya döner bir gün daha
Yeryüzünde aşk durdukça
Gece erken inse bile korkma
O hep seninle kaldıkça
***
Biliyorsun gitmem gerek
Yollar bitmez düşünerek
İster sonuç de istersen sebep
Bu düğümü çözmem gerek
***
Belki sana yazarım
Uğradığım bir şehirden
Renkli bir kart atarım
Mekke ya da Kudüs'ten
***
Sonra bir gün çıkarım
Sen artık dönmez derken
Bir şarkı fısıldarım
Kulağına gün batarken
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Belki sana yazarım
Uğradığım bir şehirden
Renkli bir kart atarım
Mekke ya da Kudüs'ten
***
Sonra bir gün çıkarım
Sen artık dönmez derken
Bir şarkı fısıldarım
Kulağına gün batarken
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Dünya döner tek bir yana
(Aşk durdukça) doğsun diye gün bir daha
Ben de döndüm sana
(Aşk durdukça) sönmek için yana yana
***
Aşk durdukça
Aşk durdukça
-
Bak benden arta kalan
Biraz kül biraz duman
Ne kadar istesem de
Ben seni arayamam
***
Ruhum rüyaya dalmış
Dünya uzak, gerçek yavan
Sanki bir yok bir de varmış
Ben seni arayamam
***
Keşke yanımda olsaydın
Kolay olurdu o zaman
Ben sussam sen anlatsaydın
Yorulunca uyusaydın
***
Kolay mı sanıyorsun
Kolaysa yan o zaman
Yağmurum ol in üstüme
Ben böyle yaşayamam
***
Halimi görüyorsun
Bir şeyler yap o zaman
Sebebim var biliyorsun
Ben seni arayamam
***
Bak benden arta kalan
Biraz kül biraz duman
Ne kadar istesem de
Ben seni arayamam
***
Ruhum rüyaya dalmış
Dünya uzak, gerçek yavan
Sanki bir yok bir de varmış
Ben seni arayamam
***
Keşke yanımda olsaydın
Kolay olurdu o zaman
Ben sussam sen anlatsaydın
Yorulunca uyusaydın
***
Kolay mı sanıyorsun
Kolaysa yan o zaman
Yağmurum ol in üstüme
Ben böyle yaşayamam
***
Halimi görüyorsun
Bir şeyler yap o zaman
Sebebim var biliyorsun
Ben seni arayamam
***
Kolay mı sanıyorsun
Kolaysa yan o zaman
Yağmurum ol in üstüme
Ben böyle yaşayamam
***
Halimi görüyorsun
Bir şeyler yap o zaman
Sebebim var biliyorsun
Ben seni arayamam
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