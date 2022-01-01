Petek Dinçöz

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01
Hasta Ettin (Doktor Tavsiyesi)
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalçın Polat
Besteci:
Yalçın Polat
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02
Sandım ki
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Serdar Ortaç
Besteci:
Serdar Ortaç
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03
Ben Bir Şarkıyım Söz Müzik Sensin
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yıldız Tilbe
Besteci:
Yıldız Tilbe
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04
İstanbul Geceleri
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yalçın Polat
Besteci:
Yalçın Polat
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05
Bundan Sonra
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Altan Çetin
Besteci:
Altan Çetin
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