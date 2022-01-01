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Petek Dinçöz

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Hasta Ettin (Doktor Tavsiyesi)

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Sandım ki

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Ben Bir Şarkıyım Söz Müzik Sensin

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İstanbul Geceleri

05

Bundan Sonra

... KAPAT
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Albümler

Frekans Petek Dinçöz

Doktor Tavsiyesi Petek Dinçöz

Sen Değmezsin Petek Dinçöz

Bende Kaldı Petek Dinçöz

Aşkın Tam Sırası Petek Dinçöz

Şaka Gibi... Petek Dinçöz

O şarkılar Petek Dinçöz

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