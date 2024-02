Petek Dinçöz

Unut, hadi unut Ne olmak isterdik ne olduk Hadi unut Neler bekliyorduk ne bulduk Hadi unut Çok olmak isterken yok olduk Hadi unut *** Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına *** Kaç kişi girse yatağına Hep yalnız kalktığını unut Kaç memleket görsen de Döndüğün yer neresi unut *** Kaç kişi girse yatağına Hep yalnız kalktığını unut Kaç memleket görsen de Döndüğün yer neresi unut *** Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına *** Bazılar ulaşır, ulaştığında Çoğalır çoğalır ürür Bazılar karışır eşere beşereye Yamulur yumulur çürür *** Bazılarının peşindeki kuyruk Tam gerekirken kurur Bi' de benim gibiler var ki onlar da Unutmazlarsa ölür *** Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce *** Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce *** Her sabah aç karnına Her gece yatmadan önce Her sabah aç karnına