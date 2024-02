Petek Dinçöz

Mutluluktan görmüyordu gözlerim Saftı kalbim, değmemişti el bile Günler geçtikçe, artıyordu hislerim Anlamazdım bazen yalnız gezmemi Zorlasamda olmuyor Her şey bitti bir günde of Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Her gün ağlardım güldün ardımdan Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan Gel dön desеnde dönmez gönlüm eski halinе Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Mutluluktan görmüyordu gözlerim Saftı kalbim, değmemişti el bile Günler geçtikçe, artıyordu hislerim Anlamazdım bazen yalnız gezmemi Zorlasamda olmuyor Her şey bitti bir günde of Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Her gün ağlardım güldün ardımdan Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce