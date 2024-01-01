Petek Dinçöz

-
Mademki kolay değil seninle başa çıkmak
Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak
Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak
Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak?
Ben seni okuyup rafa kaldırdım
Aklımda bir iki satırla kaldın
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Mademki kolay değil seninle başa çıkmak
Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak
Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak
Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak?
Ben seni okuyup rafa kaldırdım
Aklımda bir iki satırla kaldın
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi yok
Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı
Bu aşkın adresi yok
Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun
İkinci perdesi
İkinci perdesi
İkinci perdesi yok
-
Bu sabah yağmur var İstanbul'da
Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
Anne sözü dinler gibi masum
Ağladım bu sabah
***
Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca
Martılar mahsun oldu onlar bile ağladılar
Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
***
Bu sabah yağmur var İstanbul'da
Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye
Anne sözü dinler gibi masum
Ağladım bu sabah
***
Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca
Martılar mahzun oldu onlar bile ağladılar
Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
Seni bana getirmez ki
-
Aşkta sabır yeterli olmuyor
Bu sevda başımdan gitmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Sevdalandım ben sana, aşık oldum
***
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
Oh, diday diday day
***
Çalış çabala, bitmiyor
Günler sensiz olunca geçmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Sevdalandım ben sana, aşık oldum
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Hep yanımdan ol ki sen
Sevgimiz kolay olsun
Olay olsun Aşkımız
İlk inanan sen ol bana
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Olay olsun Aşkımız
İlk inanan sen ol bana
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
***
Aşka sabır yeterli olmuyor
Bu sevda başımdan gitmiyor
Eşimden dostumdan kaçar oldum
Oooooooh, diday diday day
Oooooooh, diday diday day
-
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma
Dünya bir yana
Sen bir yana
Aşık ettin beni kendine
Sonra da terk ettin gizlice
Aradım seni her yerde
Hiç kimselere soramadım
***
Bekledim dön diye
Dönmedin bile bile
Bile bile sevdiğimi
Korkundan gelmedin
***
Arayıp sormasan da
Unuttum seni sanma sakın
Dünya bir yana
Sen bir yana
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Haberin gelir bana duyarım nasıl olsa
Bilirim kimlerlesin ne yaptın neler ettin
Aklım fikrim hep sende sevsen de sevmesen de
Seni hiç aldatmadım aldatmayı hiç sevmem
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
***
Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki
Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki
Unuturum sanmıştın güzelim
Gözüm yollarda kaldı
-
Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah
***
Güllerin içinden, canım
Koşarak koşarak gel, bana gel
O güzel gözlerini, canım
Süzerek süzerek gel, bana gel
****
Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım
Gülerek gülerek gel, bana gel
Dayanamadım gayrı döndüm, canım
Diyerek diyerek gel, bana gel
***
Aaah, aaah, aaah
-
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
***
En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin
Peki peki anladık
***
Peki peki anladık
En güzel sen bakarsın
Peki peki anladık
En güzel sen ağlarsın
***
İlk önce sen başlattın
En önce sen yavaşlattın
En uzağa sen gittin
En çabuk da sen döndün
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
***
Peki peki anladık
En güzel sen gülersin
Peki peki anladık
En güzel sen söversin
***
En güzel yemeği sen yaptın
En güzel kızı sen kaptın
En güzel tumbayı sen çaldın
En güzel şarkıyı sen yazdın
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
***
Peki peki anladık
Her şeyden sen anlarsın
Peki peki anladık
Her şeyi sen bilirsin
***
En güzel grubu sen kurdun
En güzel ritmi sen buldun
En iyi dalgıç sensin
En güzel filmi sen çektin
Peki peki anladık
Sen neymişsin be abi!
-
Hey ya
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
***
Bir denize açılmış sufi
Ne sonu var ne sahili
Aşka aşık olmuş, o besbelli
Deli mi, divane mi?
***
Dance the dance of sufi Sophia
Aşka aşık olmuş sufi
Dance the dance of sufi Sophia
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
***
Bu sesler, bu sözler bizim değil
Bunu aşıklar bilir
Gül de bir bize, diken de bir
Bunu aşıklar bilir
***
Dance the dance of sufi Sophia
Aşka aşık olmuş sufi
Dance the dance of sufi Sophia
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
***
Gülen bir dünya
Olmaz mı dersin?
İnsan insanı
Sevmez mi sufi?
***
Gül de bir bize, diken de bir
Bunu aşıklar bilir
Bu sesler, bu sözler bizim değil
Bunu aşıklar bilir
***
Dance the dance of sufi Sophia
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya
***
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
Hey ya
Hey ya, hey ya
***
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi
Hey ya, hey ya
-
Senle beraber olsak da sevgilim
Ayrılsakta, ölsek de bu yolda
Ömür boyu bağlansak da
Sevinsekte üzülsek de
Yalnızlık ömür boyu
***
Senle beraber olsakta sevgilim
Hiç görmesek birbirimizi, özlesek
Hep yalnızlık yavrum
Yalnızlık ömür boyu
***
Birden sen gelsen aklıma
Seni unutsam bazı bazı
Meraklansam gizlice,
Delice kıskansam seni
***
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu,
Hep yalnızlık var sonunda
Yalnızlık ömür boyu
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