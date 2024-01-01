Petek Dinçöz

Frekans Mademki kolay değil seninle başa çıkmak Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak? Ben seni okuyup rafa kaldırdım Aklımda bir iki satırla kaldın Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Mademki kolay değil seninle başa çıkmak Keyfin bilir, yine de sen bu aşka inandığın gibi bak Sayende çok yoruldum, beni benimle bırak Gerçeği değiştirir mi bu filmi yeniden başa sarmak? Ben seni okuyup rafa kaldırdım Aklımda bir iki satırla kaldın Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi yok Kalbimin kalbinle frekansı tutmadı Bu aşkın adresi yok Üzgünüm, sonuna geldik bu oyunun İkinci perdesi İkinci perdesi İkinci perdesi yok

Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da Bu sabah yağmur var İstanbul'da Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye Anne sözü dinler gibi masum Ağladım bu sabah *** Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca Martılar mahsun oldu onlar bile ağladılar Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki Seni bana getirmez ki *** Bu sabah yağmur var İstanbul'da Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez niye Anne sözü dinler gibi masum Ağladım bu sabah *** Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca Martılar mahzun oldu onlar bile ağladılar Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki Seni bana getirmez ki Seni bana getirmez ki

Diday Diday Day Aşkta sabır yeterli olmuyor Bu sevda başımdan gitmiyor Eşimden dostumdan kaçar oldum Sevdalandım ben sana, aşık oldum *** Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day Oh, diday diday day *** Çalış çabala, bitmiyor Günler sensiz olunca geçmiyor Eşimden dostumdan kaçar oldum Sevdalandım ben sana, aşık oldum Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day *** Hep yanımdan ol ki sen Sevgimiz kolay olsun Olay olsun Aşkımız İlk inanan sen ol bana Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day *** Olay olsun Aşkımız İlk inanan sen ol bana Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day *** Aşka sabır yeterli olmuyor Bu sevda başımdan gitmiyor Eşimden dostumdan kaçar oldum Oooooooh, diday diday day Oooooooh, diday diday day

Ele Güne Karşı Arayıp sormasan da Unuttum seni sanma Dünya bir yana Sen bir yana Aşık ettin beni kendine Sonra da terk ettin gizlice Aradım seni her yerde Hiç kimselere soramadım *** Bekledim dön diye Dönmedin bile bile Bile bile sevdiğimi Korkundan gelmedin *** Arayıp sormasan da Unuttum seni sanma sakın Dünya bir yana Sen bir yana *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı *** Haberin gelir bana duyarım nasıl olsa Bilirim kimlerlesin ne yaptın neler ettin Aklım fikrim hep sende sevsen de sevmesen de Seni hiç aldatmadım aldatmayı hiç sevmem *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı *** Ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki Nasıl da gittin insafsız böyle bırakılmaz ki Unuturum sanmıştın güzelim Gözüm yollarda kaldı

Güllerin İçinden Güllerin içinden, canım Koşarak koşarak gel, bana gel O güzel gözlerini, canım Süzerek süzerek gel, bana gel Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım Gülerek gülerek gel, bana gel *** Aaah, aaah, aaah *** Güllerin içinden, canım Koşarak koşarak gel, bana gel O güzel gözlerini, canım Süzerek süzerek gel, bana gel **** Bu küskün yüzün gayri gülsün, canım Gülerek gülerek gel, bana gel Dayanamadım gayrı döndüm, canım Diyerek diyerek gel, bana gel *** Aaah, aaah, aaah

Peki Peki Anladık Peki peki anladık Her şeyden sen anlarsın Peki peki anladık Her şeyi sen bilirsin *** En güzel grubu sen kurdun En güzel ritmi sen buldun En iyi dalgıç sensin En güzel filmi sen çektin Peki peki anladık *** Peki peki anladık En güzel sen bakarsın Peki peki anladık En güzel sen ağlarsın *** İlk önce sen başlattın En önce sen yavaşlattın En uzağa sen gittin En çabuk da sen döndün Peki peki anladık Sen neymişsin be abi! *** Peki peki anladık En güzel sen gülersin Peki peki anladık En güzel sen söversin *** En güzel yemeği sen yaptın En güzel kızı sen kaptın En güzel tumbayı sen çaldın En güzel şarkıyı sen yazdın Peki peki anladık Sen neymişsin be abi! *** Peki peki anladık Her şeyden sen anlarsın Peki peki anladık Her şeyi sen bilirsin *** En güzel grubu sen kurdun En güzel ritmi sen buldun En iyi dalgıç sensin En güzel filmi sen çektin Peki peki anladık Sen neymişsin be abi!

Sufi Hey ya Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya *** Bir denize açılmış sufi Ne sonu var ne sahili Aşka aşık olmuş, o besbelli Deli mi, divane mi? *** Dance the dance of sufi Sophia Aşka aşık olmuş sufi Dance the dance of sufi Sophia *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi *** Bu sesler, bu sözler bizim değil Bunu aşıklar bilir Gül de bir bize, diken de bir Bunu aşıklar bilir *** Dance the dance of sufi Sophia Aşka aşık olmuş sufi Dance the dance of sufi Sophia *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi *** Gülen bir dünya Olmaz mı dersin? İnsan insanı Sevmez mi sufi? *** Gül de bir bize, diken de bir Bunu aşıklar bilir Bu sesler, bu sözler bizim değil Bunu aşıklar bilir *** Dance the dance of sufi Sophia Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya *** Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya Hey ya Hey ya, hey ya *** Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya Sufi, sufi, sufi, sufi, sufi Hey ya, hey ya