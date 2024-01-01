Petek Dinçöz

Gözümden Düştüğün Yerde Kalırsın Bu kadar üzersen sen beni böyle Yarınımda değil dünde kalırsın Her gün ağlatırsan kırarsan beni Gözümden düştüğün yerde kalırsın *** Habersiz sessizce çeker giderim Uyanır uykundan donar kalırsın Bir veda mektubu bile bırakmam Suçun günahınla kala kalırsın Şiir: Gidersen gizli saklı git Veda edersen bırakmam seni Gidersen not bırakma başucumda Beni yerle bir etmeden Umudumu tüketmeden Yüzüme kapıyı çarpmadan git Eşyaların resimlerin yerinde kalsın Ayrılmış gibi gitme Özleyeceğim kadar gitme Gidebilir misin *** Gidersem bir daha dönmem geriye Boş yere yollara baka kalırsın Arayıp durursun beni her yerde Derdinle baş başa yalnız kalırsın.

Dağlar Dünyalara değişemem sandığım Bahçelerden çiçekleri çaldığım Dünyalara değişemem sandığım Bahçelerden çiçekleri çaldığım Onun için ateşlere yandığım Bir zalimin ihanetiyle yandım Bir zalimin ihanetiyle yandım *** Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol ** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Güvendiğim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusuda kaldı gün saydı Güvendiğim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusuda kaldı gün saydı Azrailim şu canımı alsaydı *** Bir zalimin ihanatiyle yandım Bir zalimin ihanatiyle yandım *** Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol ** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Nedemeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol

Dostum Bir şarkı yazmak istedim, içinde dostluk olsun Birden sen geldin aklıma, can dostum Bu şarkıda seni ne çok özlediğimi Anlatmak istedim sana bir kere olsun *** Bir sen kaldın bana Sakın bırakma Al yollarına Hisset yanımda *** Dostum Dostum Dostum Can dostum *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Şimdi yanımda olamasan da Seni yaşamamı engelleyemez hiçbir şey asla Şu anda çok uzakta olsan da Sen aslında benimlesin, yanı başımda *** Sarıl yine bana Al yollarına Hisset yanımda Ağla gözyaşımda *** Dostum Dostum Dostum Can dostum *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile

Aşkın Mapushane Keşke seni tanımamış Keşke sevmemiş olsaydım Zincire vurulmuş gibi ooof Sana bağlı kalmasaydım *** Keşke seni tanımamış Keşke sevmemiş olsaydım Zincire vurulmuş gibi ooof Sana bağlı kalmasaydım *** Aşkın mapushane İçinde ben mahkum Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş *** Aşkın mapushane İçinde ben mahkum Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş *** İçinde ben ziyan oldum *** Alın yazımda varmışsın Kalbimi benden çalmışsın Sensizliğe bir duman gibi (ooof) Sigaranda beni yakmışsın *** Aşkın mapushane İçinde ben mahkum Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş *** Aşkın mapushane İçinde ben mahkum Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş *** İçinde ben ziyan oldum *** Aşkın mapushane İçinde ben mahkum Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş *** Aşkın mapushane İçinde ben mahkum Saçların parmaklık Gözlerin gardiyan olmuş *** İçinde ben ziyan oldum İçinde ben ziyan oldum

Olmuyor Böyle Farkına varamadım bu orantının Bendeki sen sendeki bana ağır geliyor Bana daha fazla sen ver, ver diyemem ki Bunu senden isteyemem gururum varmıyor Bana daha fazla sen ver, ver diyemem ki Bunu senden isteyemem gururum varmıyor *** Sevgi çaba, sevgi emek, sevgi alınteri Ama olmuyor, olmuyor böyle *** Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden *** Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem Olmuyor, olmuyor böyle *** Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden *** Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem Olmuyor, olmuyor böyle *** Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden *** Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem Olmuyor, olmuyor böyle *** Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden Sen ve ben ayrılıyor birbirinden Bir ben kalıyorum kelimelerden *** Soğuk bir çay masamda ve kağıt kalem Olmuyor, olmuyor böyle Olmuyor, olmuyor böyle *** Farkına varamadım bu orantının

Sır Sen sevgi nedir bilir misin Sevdin mi hiç, hiç istemeden Sigaranda onu içip Kadehlerde andın mı sen *** Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım *** Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım *** Sen sevda nedir tanır mısın Kırıldın mı kaderine sen Hasret dolu odalarda Yol gözleyip ağladın mı sen *** Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım *** Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım *** Hasretinden ölsem kapını çalan olmazdım Bir damla yaş olsam gözümde donar akmazdım Adın sevgi olsa kalbimden söker atardım

Kral Çıplak Fermanlar verildi Perdeler gerildi Halılar serildi Dediler "Kral bugün görünecek." Dediler "Gören herkes sevinecek." *** Haberler salındı Tedbirler alındı Davullar çalındı Dediler "Kral bugün görünecek." Dediler "Gören herkes sevinecek." *** Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak Anne bak *** Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak Anne bak *** Kral çıplak göründü Saray dehşete büründü Ağlar gibi gülündü Dediler "Kral meğer çıplakmış." Dediler "Tören değil tuzakmış." *** Hikâye tutmadı Ahali yutmadı Çocuklar kutlandı Dediler "Kral meğer çıplakmış." Dediler "Tören değil tuzakmış." *** Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak Anne bak *** Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak Anne bak *** Uzun, kısa bir öykü bu Sıradan, sessiz bir film gibi Görevim anlatmak oldu Akıtmak bendeki zehiri *** Yıllar önce bir genç vardı Yüreğini yakan bir sevda Işıklar sönük kaldı Her şey böyle başladı *** Tutunmuştu köşe başı Kalmamıştı açık kapı Varolmaktı tek sorunu Kaçtı durdu yıllar boyu *** Sonra bakmış, dünya yokmuş Umutları göçmüş gitmiş Parasızlık yalan sarmış Çareyi kaçmakta bulmuş *** Gördü bunu, hayra yordu Güzel şeyler istiyordu Oysa güzel artık vardı Çok paraya satılıktı *** Çürük çarklar, büyük çarklar Birbirinden ne anlar? Döner durur, zevke dalar Yeni dişliler arar *** Kendi oldu, kendi dişli Bilmediği yola girdi Gördü bütün gerçekleri Sustu durdu herkes gibi *** Şehir, heyecan Bunu da kendinden yaptı Beyaz saçlar, gözler söndü Düşündeki düşte kaldı *** Haluk uzak kendine Kalmamış derman derdine "Yok sorunum, mükemmelim." Dese de inanma sözüne *** "Kral ner'de?" diye sorma Sende, bende, bizde, onda Çıplak diyen kral olur Taç giyer, oturur tahtına *** Patron bur'da, köyde ağa Evde koca, okulda hoca Dayı, baba, abi, ana Kral vardır her tarafta *** Krallıklar ülkesinde Doldurur seven kesesini Haluk görür kaybedeni Ne zaman baksa aynaya *** İtaat et, biz kralız Toz kondurma kendimize Aslında yok terzi bile Giyisileri biz yaparız *** Giyisileri biz yaparız Giyisileri biz yaparız Giyisileri biz yaparız Giyisileri biz yaparız Giyisileri biz yaparız *** Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak Anne bak *** Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak Anne bak *** Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak, kral çıplak Anne bak Anne bak *** Anne bak, kral çıplak Anne

Sevmek Böyledir İşte Bir düş gördüm sonu olmayan. Gözlerimdeki bulut eridi birden. Odamdaki yıldızlar birer birer sönerken, sakladığım Günes çıkıverdi cebimden. Nedir seni sevdiren, anlayamadım. Kafam karma karisik, uyuyamadim. Yatagimda bosluksun ama Yastigimdaki cukursun bana. *** Iste sen her gece Düslerime düsünce, Yerle bir Yelkovan, Yerle bir Akrep, Gündüzler yokki Zaten, Oyunlar bir Bilmece, Ne Düs degim ne Gercekte, Sevmek böyledir iste,Sevmek böyledir iste... *** Iste sen her gece Düslerime düsünce, Yerle bir Yelkovan, Yerle bir Akrep, Gündüzler yokki Zaten, Oyunlar bir Bilmece, Ne Düs degim ne gercekte, Sevmek böyledir iste,sevmek böyledir iste...

Geceden Ay dolandı suya düştü Su ballandı ceylan içti Çok küçüktüm kimi sevsem Deli gönlüm sana düştü yar *** Bir düş gördüm ben düşümde Baban seni bana vermiş Çiçek açmış zerdaliler Gece olmuş yola düşmüş yar *** Beni bilse yollar bilir Dağlara sor rüzgar bilir Şimdi sustum örtün beni Bilen susar demedim mi yar *** Gece beni gizledi geceden Gece beni sakladı geceden Gece bana yol gösterdi gece Yolcuyum bu gece *** Gece beni gizledi geceden Gece beni sakladı geceden Gece bana yol gösterdi gece Yolcuyum bu gece Yolcuyum bu gece *** Ay dolandı suya düştü Su ballandı ceylan içti Çok küçüktüm kimi sevsem Deli gönlüm sana düştü yar *** Bir düş gördüm ben düşümde Baban seni bana vermiş Çiçek açmış zerdaliler Gece olmuş yola düşmüş yar *** Beni bilse yollar bilir Dağlara sor rüzgar bilir Şimdi sustum örtün beni Bilen susar demedim mi yar *** Gece beni gizledi geceden Gece beni sakladı geceden Gece bana yol gösterdi gece Yolcuyum bu gece *** Gece beni gizledi geceden Gece beni sakladı geceden Gece bana yol gösterdi gece Yolcuyum bu gece Yolcuyum bu gece

Anla Sabah oldu işte yine Herkes başlar yeni güne Bense, devam yenilmeye Aynı çarkı döndürmeye *** Katettiğn yolarımı Tükettiğin yıllarımı Sitemlerin yanlış hedef Bulur bulmaz, belli olmaz *** Bu insanlar neye yarar? Ne düşünür, ne hatırlar? Ne görürler, ne duyarlar? Bir birini ağırlar *** Her şey üstte olup biter Biz kuklalar onu izler Paraların neye yarar? Sana ait yok bir karar *** Beni dinle aç gözünü Soru sorma, tut sözünü Derler sana hiç şaşırma Yok bu işin bir çözümü *** Oyuncular değişir mi? Aynı olan kuralları Karman çorman çizgilerini Bir gün olsun, düzelir mi? *** Akşam sabah demez oldu Uykusuzluk beni buldu İnsan insanın kurdu Dost yine düşman oldu *** En alttaki derler bana Tehlikeli ve suçluyum Kaybedenlerin safında Her yaşta sonuncuyum *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Doğmayı ben seçmedim Ölmek senin elinde Yaşamaksa, tercihin Kalıp hazır gir içine *** Sınav sınav içinde Sınav benim içimde Düşündüm aklım kaldı Yoksulun geçiminde *** Gözlerim körmüş Işıklar sönmüş Sevgi elinden düşmüş Kırılmış binbir olmuş *** Kime kime, duma duma Bu şehrin göbeğinde Neredeyse, ölecektim Bombaların içinde *** Duvar duvar arasında Gözlerinin karasında Yanlızlıklar ülkesinde Sevda bunun neresinde? *** Sağım deri, solum kemik Her tarafım polemik Telemik, volemik Yani televolelik *** Sokaklarda yürüyemem Yürüyüş var, bilirim İşçi, memur çok mu haksız? Kafamda coplar yerim *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Trafiktir, gidiyor Nasıl yaşanır, bilmem Güneşi hiç gördün mü sen? Her tarafım gökdelen *** Gözlerim körmüş Işıklar sönmüş Sevgi elinden düşmüş Kırılmış binbir olmuş *** Sınır çektin, sınır bozdun Tarihini böyle yazdın Şimdi artık yok bir merkez Gördün, buna şaşıp kaldın *** Şiddet amaç, yok bir çıkış Dik yamaca hepsi düşüş Kalmaz artık bir varoluş Olan olmuş, biten bitmiş *** Kıyafetin bozuksa Kapıdan giremezsin Saç sakal karışmışsa Kafana sopa yersin *** Akşam sabah demez oldu Uykusuzluk beni buldu İnsan insanın kurdu Dost yine düşman oldu *** En alttaki derler bana Tehlikeli ve suçluyum Kaybedenlerin safında Her yarışta sonuncuyum *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Anla, anla Bir tek sevdan kaldı bana Bu fani dünyada *** Anla

Çerkez Kızı Çerkez kızı gül güzeli Söyle nedir bu çelişki *** Sabrımı kinaye sanıp Yarınlara atma beni Bu sıkıntı yordu beni Senden kalan bedenimi Kendini yanına alıp Uzaklara atma beni *** Her gidiş bir ceza bana Yanarım yana yana Sınırlara atma beni Sınırlara atma beni *** Çerkez kızı çerkez kızı Sen mavi ben kırmızı Unuttuk ayla yıldızı Sınırlara atma beni *** Çerkez kızı çerkez kızı Sen mavi ben kırmızı Unuttuk ayla yıldızı Sınırlara atma beni Sınırlara atma beni *** Bitmemiş şarkılarımda Her bütün gibi sen eksiktin Uzakların çerkez kızı Avuntularımı eskittin *** Her gidiş bir ceza bana Yanarım yana yana Sınırlara atma beni Sınırlara atma beni *** Çerkez kızı çerkez kızı Sen mavi ben kırmızı Unuttuk ayla yıldızı Sınırlara atma beni *** Çerkez kızı çerkez kızı Sen mavi ben kırmızı Unuttuk ayla yıldızı Sınırlara atma beni Sınırlara atma beni *** Çerkez kızı çerkez kızı Sen mavi ben kırmızı Unuttuk ayla yıldızı Sınırlara atma beni Sınırlara atma beni

Gariban Sevdalılar gelip geçer ben gariban Aşktan yana oy Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban Aşktan yana oy Aşktan yana oy *** Gizli kalmış duygular bende İçimdeki şarkılar sende Eller bana deli derken sen Biliyorum sevgilim gel desen *** Gizli kalmış duygular bende İçimdeki şarkılar sende Eller bana deli derken sen Biliyorum sevgilim gel desen *** Kalem tutar elim yazar ben gariban Aşktan yana oy Aşktan yana oy *** Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban Aşktan yana oy Aşktan yana oy *** Sevdalılar gelip geçer ben gariban Aşktan yana oy Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban Aşktan yana oy Aşktan yana oy *** Gizli kalmış duygular bende İçimdeki şarkılar sende Eller bana deli derken sen Biliyorum sevgilim gel desen *** Kalem tutar elim yazar ben gariban Aşktan yana oy Aşktan yana oy *** Bir yar sevsem kaçar gider ben gariban Aşktan yana oy Aşktan yana oy