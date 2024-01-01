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7/24 Dinle Of Dağlar

Of Dağlar Şarkı Sözleri

Petek Dinçöz Of Dağlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Of Dağlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Of Dağlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Of Dağlar

  • Havam Yerinde

  • Sen Gittin Ya

  • Of Dağlar

  • Dönebilsem

  • Firari

  • Dudağı Ballım

  • Ayrı Ayrı

  • Beni Böyle Sensiz

  • Hani Dönecektin

  • Derdin Ne

  • Ben Anadan Doğma Yaralı

  • Yar Eyledin

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