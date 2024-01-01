Petek Dinçöz

Şimdi Yaşanacak çok şey var Damgamızı vuralım biz bu geceye Zaten hazırım ben her şeye Çakırkeyif yürekler, sonsuz istekler Boşalsın durmadan kadehler Yasakları yıkalım gel seninle Çıldırsın arzular delice Yaşanacak çok şeyler var dilersen Benimle kal, gitme bu gece Havam yerinde, alaturka oldum Oynamadan duramam Kafam karıştı, dilm dolaştı Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam Havam yerinde, alaturka oldum Oynamadan duramam (oyna) Kafam karıştı, dilm dolaştı Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam Damgamızı vuralım biz bu geceye Zaten hazırım ben her şeye Çakırkeyif yürekler, sonsuz istekler Boşalsın durmadan kadehler Yasakları yıkalım gel seninle Çıldırsın arzular delice Yaşanacak çok şeyler var dilersen Benimle kal, gitme bu gece Havam yerinde, alaturka oldum Oynamadan duramam Kafam karıştı, dilm dolaştı Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam Havam yerinde, alaturka oldum Oynamadan duramam (oyna) Kafam karıştı, dilm dolaştı Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam Şimdi Bu akşam benimlesin Hayatta bırakmam Çıldırsın arzular delice