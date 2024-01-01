Of Dağlar Şarkı Sözleri
Petek Dinçöz Of Dağlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Of Dağlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Of Dağlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şimdi
Yaşanacak çok şey var
Damgamızı vuralım biz bu geceye
Zaten hazırım ben her şeye
Çakırkeyif yürekler, sonsuz istekler
Boşalsın durmadan kadehler
Yasakları yıkalım gel seninle
Çıldırsın arzular delice
Yaşanacak çok şeyler var dilersen
Benimle kal, gitme bu gece
Havam yerinde, alaturka oldum
Oynamadan duramam
Kafam karıştı, dilm dolaştı
Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam
Havam yerinde, alaturka oldum
Oynamadan duramam (oyna)
Kafam karıştı, dilm dolaştı
Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam
Damgamızı vuralım biz bu geceye
Zaten hazırım ben her şeye
Çakırkeyif yürekler, sonsuz istekler
Boşalsın durmadan kadehler
Yasakları yıkalım gel seninle
Çıldırsın arzular delice
Yaşanacak çok şeyler var dilersen
Benimle kal, gitme bu gece
Havam yerinde, alaturka oldum
Oynamadan duramam
Kafam karıştı, dilm dolaştı
Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam
Havam yerinde, alaturka oldum
Oynamadan duramam (oyna)
Kafam karıştı, dilm dolaştı
Bu akşam benimlesin, hayatta bırakmam
Şimdi
Bu akşam benimlesin
Hayatta bırakmam
Çıldırsın arzular delice
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Vazomda, dün akşamın gülleri,
Sahilde, martıların sesleri,
Masamda, yarım kalmış kadehler,
İçerde, hala senin kokun var.
***
Sen gittin, hayallerim yarım kaldı,
Sen gittin, sevincimi eller çaldı,
Sen gittin, umutlarım beni benden aldı,
Sen gittin.
***
Yaşanan güzel günler nerede,
Umut söndü ağlayan gözlerimde,
Odamda bitmiş aşkın havası,
Kanar böyle yüreğimin yarası.
***
Sen gittin, hayallerim yarım kaldı,
Sen gittin, sevincimi eller çaldı,
Sen gittin, umutlarım beni benden aldı,
Sen gittin...
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