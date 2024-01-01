Heves Şarkı Sözleri
Petek Dinçöz Heves şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Heves şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Heves sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gidene dur demek olmaz
Ha, ha-ha, ha-ha
Sen de öyle yap
Ha-ha-ha
Gidene dur demek olmaz
Ben de öyle yapıyorum
Sanma ki yerin dolmaz
Gör bak nasıl dolduruyorum
Gidene dur demek olmaz
Ben de öyle yapıyorum
Sanma ki yerin dolmaz
Gör bak nasıl dolduruyorum
Şimdi git sen istediğin yere
İndiğin ilk duraktaki kalbe
Sen olmasan da ben elbet yaşarım
Hayatıma bakarım, of
Birini bulacağım, seni unutacağım
Yerini çok çabuk dolduracağım
Zaten hevesti, geçti gitti
Diyerek arkandan konuşacağım
Birini bulacağım, seni unutacağım
Yerini çok çabuk dolduracağım
Zaten hevesti, geçti gitti
Diyerek arkandan konuşacağım
Gidene dur demek olmaz
Ben de öyle yapıyorum
Sanma ki yerin dolmaz
Gör bak nasıl dolduruyorum
Şimdi git sen istediğin yere
İndiğin ilk duraktaki kalbe
Sen olmasan da ben elbet yaşarım
Hayatıma bakarım, of
Birini bulacağım, seni unutacağım
Yerini çok çabuk dolduracağım
Zaten hevesti, geçti gitti
Diyerek arkandan konuşacağım
Birini bulacağım, seni unutacağım
Yerini çok çabuk dolduracağım
Zaten hevesti, geçti gitti
Diyerek arkandan konuşacağım
Birini bulacağım, seni unutacağım
Yerini çok çabuk dolduracağım
Zaten hevesti, geçti gitti
Diyerek arkandan konuşacağım
Birini bulacağım, seni unutacağım
Yerini çok çabuk dolduracağım
Zaten hevesti, geçti gitti
Diyerek arkandan konuşacağım