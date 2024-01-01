Petek Dinçöz

Gidene dur demek olmaz Ha, ha-ha, ha-ha Sen de öyle yap Ha-ha-ha Gidene dur demek olmaz Ben de öyle yapıyorum Sanma ki yerin dolmaz Gör bak nasıl dolduruyorum Gidene dur demek olmaz Ben de öyle yapıyorum Sanma ki yerin dolmaz Gör bak nasıl dolduruyorum Şimdi git sen istediğin yere İndiğin ilk duraktaki kalbe Sen olmasan da ben elbet yaşarım Hayatıma bakarım, of Birini bulacağım, seni unutacağım Yerini çok çabuk dolduracağım Zaten hevesti, geçti gitti Diyerek arkandan konuşacağım Birini bulacağım, seni unutacağım Yerini çok çabuk dolduracağım Zaten hevesti, geçti gitti Diyerek arkandan konuşacağım Gidene dur demek olmaz Ben de öyle yapıyorum Sanma ki yerin dolmaz Gör bak nasıl dolduruyorum Şimdi git sen istediğin yere İndiğin ilk duraktaki kalbe Sen olmasan da ben elbet yaşarım Hayatıma bakarım, of Birini bulacağım, seni unutacağım Yerini çok çabuk dolduracağım Zaten hevesti, geçti gitti Diyerek arkandan konuşacağım Birini bulacağım, seni unutacağım Yerini çok çabuk dolduracağım Zaten hevesti, geçti gitti Diyerek arkandan konuşacağım Birini bulacağım, seni unutacağım Yerini çok çabuk dolduracağım Zaten hevesti, geçti gitti Diyerek arkandan konuşacağım Birini bulacağım, seni unutacağım Yerini çok çabuk dolduracağım Zaten hevesti, geçti gitti Diyerek arkandan konuşacağım