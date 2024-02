Petek Dinçöz

İstanbul Geceleri Darlaniyorum of daraliyorum nefesi bile zor aliyorum dusmusuz dunyanin turlu derdine,derdine gecim derdine omrumu paraliyorum *** duvarlari yikmak lazim disariya cikmak lazim ne var ne yok bakmak lazim hadi bakalim gecelere gecelere,gecelere akalim *** cikar at acilari giy hadi cicileri X2 herseyi unuturur istanbul geceleri (istanbul geceleri)

Hasta Ettin (Doktor Tavsiyesi) Sana verdiğim tavizlerin Yarısını kendime verseydim Hiç bir derdim kalmazdı benim Senin kadar kendimi sevseydim Sana verdiğim tavizlerin Yarısını kendime verseydim Hiç bir derdim kalmazdı benim Senin kadar kendimi sevseydim Süpürge ettim saçlarımı Kabullendim suçlarını Yerine ben içtim, sakinleştim İçmediğin ilaçlarını, ilaçlarını Hasta ettin sen beni hasta Hasta olan sendin aslında Yeni reçeteme seni yazmadı doktor "Kullanma" diyor onu bir daha asla Hasta ettin sen beni hasta Hasta olan sendin aslında Yeni reçeteme seni yazmadı doktor "Kullanma" diyor onu bir daha asla, bir daha asla Sana verdiğim tavizlerin Yarısını kendime verseydim Hiç bir derdim kalmazdı benim Senin kadar kendimi sevseydim Sana verdiğim tavizlerin Yarısını kendime verseydim Hiç bir derdim kalmazdı benim Senin kadar kendimi sevseydim Süpürge ettim saçlarımı Kabullendim suçlarını Yerine ben içtim, sakinleştim İçmediğin ilaçlarını, ilaçlarını Hasta ettin sen beni hasta Hasta olan sendin aslında Yeni reçeteme seni yazmadı doktor "Kullanma" diyor onu bir daha asla Hasta ettin sen beni hasta Hasta olan sendin aslında Yeni reçeteme seni yazmadı doktor "Kullanma" diyor onu bir daha asla Hasta ettin sen beni hasta Hasta olan sendin aslında Yeni reçeteme seni yazmadı doktor "Kullanma" diyor onu bir daha, bir daha, bir daha asla

Sandım ki Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum İçinde bir günlük yüreğin yok mu? Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum Göğsünde saklanmış, haberin yok mu? Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Beni yalancı aşklara bırak Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Ya da bu kalbimi bana bırak Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Sandım ki dinmeyecek acılar İnsan sevince hep affediyor Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum İçinde bir günlük yüreğin yok mu? Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum Göğsünde saklanmış, haberin yok mu? Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Beni yalancı aşklara bırak Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Ya da bu kalbimi bana bırak Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Sandım ki dinmeyecek acılar İnsan sevince hep affediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor

Ben Bir Şarkıyım Söz Müzik Sensin Kaç gün oldu seni arkadaşlarıma anlata anlata bitiremedim hâlâ Ne dersen de Sanki bin senedir aşığım yüzüne Hâlimi, gönlümü tanıyamadım adımı sorduğun yerde Aşkın o büyülü bembeyaz gülünün üstüne düşen Su damlası gibi kalbim Bir rüya gibi uyanmak istemedim Sanki hep vardın, uzaktaydın geri geldin Söz verir misin söyle? Hep güler misin böyle? Çok sever misin? Aşk verir misin? Sadece beni hisseder misin? Gider misin? Üzer misin? Söyle, söyle Hep mi böylesin? Kimse bilmesin Durduğum yerde uçuyor gibiyim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım Tabii sevileceğim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım Tabii sevileceğim Söz verir misin söyle? Hep güler misin böyle? Çok sever misin? Aşk verir misin? Sadece beni hisseder misin? Gider misin? Üzer misin? Söyle, söyle Hep mi böylesin? Kimse bilmesin Durduğum yerde uçuyor gibiyim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım Tabii sevileceğim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım Tabii sevileceğim Kaç gün oldu seni arkadaşlarıma anlata anlata bitiremedim hâlâ Ne dersen de Sanki bin senedir aşığım yüzüne Hâlimi, gönlümü tanıyamadım adımı sorduğun yerde Aşkın o büyülü bembeyaz gülünün üstüne düşen Su damlası gibi kalbim Bir rüya gibi uyanmak istemedim Sanki hep vardın, uzaktaydın geri geldin Söz verir misin söyle? Hep güler misin böyle? Çok sever misin? Aşk verir misin? Sadece beni hisseder misin? Gider misin? Üzer misin? Söyle, söyle Hep mi böylesin? Kimse bilmesin Durduğum yerde uçuyor gibiyim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım Tabii sevileceğim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım Tabii sevileceğim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım Tabii sevileceğim Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin Tabii söyleneceğim Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım Tabii sevileceğim

Bundan Sonra ben olmadanda rahat ediyormusun? bu haller bize yakışmıyor, haberin olsunn... sen olmadan hayatım yaşamayı sevmedim, yaşamak bile denmez buna itiraf edeyim. seni nasıl özlediğimi; şimdi herkes biliyor, inanmaman kalbimi kırdı zoruma gidiyor!!! *** bundan sonra aşk demeyin bana aşk demeyin! bundan sonra şans dileyin bana şans dileyin!... *** ben olmadanda rahat ediyormusun? bu haller bize yakışmıyor, haberin olsuunn... sen olmadanda hayatım yaşamayı sevmedim yaşamak bile denmez buna itiraf edeyim, seni nasıl özlediğimi; şimdi herkes biliyor... inanmaman kalbimi kırdı zoruma gidiyor!!! *** bundan sonra aşk demeyin bana aşk demeyin bundan sonra şans dileyin bana şans dileyin

Erkek Milleti Kimbilir kiminle nerde eğleniyorsun Ben evdeyim ya rahat rahat geziyorsun Erkek milleti değil mi aman Hepsi de aynı tas aynı hamam Özledikçe temizlik yaptım Sinirlendim yemek pişirdim Yok yine de geçmiyor ki zaman Gitti gidiyor aklım başımdan Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim Çünkü aşığım Kendini koy bir kez benim yerime Oluyor mu bakalım Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim Çünkü aşığım Kendini koy bir kez benim yerime Oluyor mu bakalım Kimbilir kiminle nerde eğleniyorsun Ben evdeyim ya rahat rahat geziyorsun Erkek milleti değil mi aman Hepsi de aynı tas aynı hamam Özledikçe temizlik yaptım Sinirlendim yemek pişirdim Yok yine de geçmiyor ki zaman Gitti gidiyor aklım başımdan Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim Çünkü aşığım Kendini koy bir kez benim yerime Oluyor mu bakalım Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim Çünkü aşığım Kendini koy bir kez benim yerime Oluyor mu bakalım

Cızz Sahici aşk arıyorken her yerde Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce Sayende dünya şahane Ne isterimki ben daha ne Aşktan korkup kaçmak için Kalmadı hiç bir bahane daha ne? İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına Sahici aşk arıyorken her yerde Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce Sayende dünya şahane Ne isterimki ben daha ne Aşktan korkup kaçmak için Kalmadı hiç bir bahane daha ne? İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına İçim cız etti sana bakınca Sen yanımda öyle durunca Ne olduysa bir anda oldu Kapıldım aşkın ihtişamına

Muhabbet Bağı Muhabbet bağına girdim bu gece Açılmış gülleri derdim bu gece Vuslatın çağına erdim bu gece Muhabbet doyulmaz bir pınarmış Ararım ararım ararım seni her yerde Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde Ararım ararım ararım seni her yerde Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde Açıldı bahtımın gonca gülleri Gönül bağında öter bülbülleri Aşkıma sarayım hep gönülleri Muhabbet doyulmaz bir pınarmış Ararım ararım ararım seni her yerde Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde Ararım ararım ararım seni her yerde Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde

Sakın Ha Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun

Can Damarı Uykusuz gecelerim Bir zamanlar seninleydi Düşlerim, hislerim Yokluğunda iflas etti Nasıl uzağım sana, yanıbaşında Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda Nasıl terk edip gittin zamanında? Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda? Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle, böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sonsuza kadar Uykusuz gecelerim Bir zamanlar seninleydi Düşlerim, hislerim Yokluğunda iflas etti Nasıl uzağım sana, yanıbaşında Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda Nasıl terk edip gittin zamanında? Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda? Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle sonsuza kadar Böyle, böyle büyük sevdalar Başka kalplerde yaşar Dost kalarak başlayan ayrılıklar Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sosuza kadar

