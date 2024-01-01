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7/24 Dinle Neden?

Neden? Şarkı Sözleri

Petek Dinçöz Neden? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Neden? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neden? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Neden?

  • İstemem

  • Geceyi Örttüm Üstüme

  • Yarım ve Yalnız

  • Aldatıldık Arkadaş

  • Affedecek Misin

  • Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar

  • Bana Her Yer Kolların

  • Meyhaneler Sen...

  • Neden

  • Zaman Geçse de

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