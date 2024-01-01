Neden? Şarkı Sözleri
Petek Dinçöz Neden? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Neden? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neden? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Değerin yok öyle sandığın kadar
Önemlide değilsin
Eskiye göre hayat artık farklı
Mazide kalan biri gibisin
Korkum yok umduğun kadar
İsteyince yenebilirsin
Geri dönmeye hiç niyetim yok
Rahatına bak takılabilirsin
Her şeyi başından sonuna denedik olmadı
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
Değerin yok öyle sandığın kadar
Önemlide değilsin
Eskiye göre hayat artık farklı
Mazide kalan biri gibisin
Korkum yok umduğun kadar
İsteyince yenebilirsin
Geri dönmeye hiç niyetim yok
Rahatına bak takılabilirsin
Her şeyi başından sonuna denedik olmadı
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
-
Evim hala sen kokuyor
Saçların yastığımda
Ne veda edebildim sana ne sarıldım doya doya
Sildik attık her şeyi
Ama ister miydik silmeyi
Ne olurdu son defa görebilseydim seni
***
Geçmiyor geçmez dibi yok günlerin
Terk etti beni bu sahte dünya
Rüyalarım da küsmüş bana
Ve yalnızlığımla ben baş başa
Of of of of
Geceyi örtüm üstüme
Görmesinler diye mutsuzluğumu
Geceyi örtüm üstüme
-
Hani derdin ya bir şeyler eksik
Asıl şimdi eksik kaldık yarım ve yalnız
Beni böyle karanlığa nasıl itersin
Daha bir şey yaşamadık neden gidersen
Zaman dursun borcum olsun geçmesin
Kıyamet mi bu yangın mı varsın beklesin
***
Ne yağmurlarda ıslandık senle
Ne caddelerde koştuk el ele
Ne okyanuslar aştık birlikte
Özledim seni
Neredesin nerde
-
Aldatıldık arkadaş yine bu gece
Aldatıldık arkadaş yine bu gece
Vurup gidenin de adı arkadaş
İlahi taktir gibi değil mi sence de
***
Vurulduk arkadan, hançerlendik sinsice
***
Yeter, dağılsın şu bulutlar
Hep kaybedecek değil ya insan
Bir kez de elimizden tutsun hayat
Be arkadaş...
***
Yeter, dağılsın şu bulutlar
Hep kaybedecek değil ya insan
Bir kez de elimizden tutsun hayat
Be arkadaş...
***
Sarhoşum arkadaş
Elimde bir şişe
Yine coştum arkadaş
Kimsem yok, öylece
***
Yalnızlığın o soğuk kollarında
Ağladım arkadaş, dertler derya deniz, yine bu gece
***
Yeter, dağılsın şu bulutlar
Hep kaybedecek değil ya insan
Bir kez de elimizden tutsun hayat
Be arkadaş...23
Yeter,…
-
Çok geç tanıdım seni
Ne de çabuk kaybettim sanki
Hiç bitmeyecek bir rüyaydın zannettim
Şimdi hasta bir çocuk gibi sokağa hasret
Dalarak hayallere yaşadım sanıyorum
***
Affedecek misin beni tekrar sevecek misin
Yoksa beni hayatından silecek misin
Ya beklerim sonsuza dek yada biter giderim
Ölüm beni bulmadan gelecek misin
-
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım
Bir haykırsam belki duyulur sesim
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Kaderim bu böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Tatmadığım zevk kalmadı dünyada
Hangi kalbe girdimse kaldı izim
Taşa geçer kendime geçmez sözüm
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
***
Kaderim bu böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım
Ben yalnızım ben yalnızım yalnızım
-
-
Ağla gözlerim ağla
Bizden geçti bir ömür
Tükenmiş bir aşkın başucundan
Gelsin sana bu özür
Direndim sabırla
Bir umut tutundum aşkına
Dönersin diye bir gün
Yandım tutuştum uğruna
Meyhaneler sen içtikçe biten ben
Senden vazgeçersem haram olsun
Tüm kadehler sen kırılıp düşen ben
Beni mahveden sen helal olsun
Meyhaneler sen içtikçe biten ben
Senden vazgeçersem haram olsun
Tüm kadehler sen kırılıp düşen ben
Beni mahveden sen helal olsun
***
Ağla gözlerim ağla
Bizden geçti bir ömür
Tükenmiş bir aşkın başucundan
Gelsin sana bu özür
Direndim sabırla
Bir umut tutundum aşkına
Dönersin diye bir gün
Yandım tutuştum uğruna
Meyhaneler sen içtikçe biten ben
Senden vazgeçersem haram olsun
Tüm kadehler sen kırılıp düşen ben
Beni mahveden sen helal olsun
Meyhaneler sen içtikçe biten ben
Senden vazgeçersem haram olsun
Tüm kadehler sen kırılıp düşen ben
Beni mahveden sen helal olsun
***
Meyhaneler sen içtikçe biten ben
Senden vazgeçersem haram olsun
Tüm kadehler sen kırılıp düşen ben
Beni mahveden sen helal olsun
-
Özlemin hiç bitmiyor
Nasıl bir acı bu hiç geçmiyor
Sensizlikle dolu bu hayatta
Bilmem ki hangi zor gün başlıyor
***
Neden neden neden üzülüyorum
Neden neden bu kalp unutmuyor
Her şeyi sahte bu aşk oyununda
Hayat bana hep başrol veriyor
***
Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni
Umutlarımı kırma
Sevdim deyip de bir gün
Seni kandırırlarsa nolur sen onlara uyma
***
Özlemin hiç bitmiyor
Nasıl bir acı bu hiç geçmiyor
Sensizlikle dolu bu hayatta
Bilmem ki hangi zor gün başlıyor
***
Neden neden neden özlüyorum
Neden neden bu kalp unutmuyor
Her şeyi sahte bu aşk oyununda
Hayat bana hep başrol veriyor
***
Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni
Umutlarımı kırma
Sevdim deyip de bir gün
Seni kandırırlarsa nolur sen onlara uyma
***
Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni
Bekliyorum hala seni
Bekliyorum hala seni
Bekliyorum hala
***
Dönecekmişsin gibi..
Bekliyorum hala seni..
Sevdim deyip de bir gün
Seni kandırırlarsa nolur sen onlara uyma
-
Yolum açık ezberim tamam
Kolay sana bu gitmeler
Benim boğazım düğüm düğüm
Dilime varamıyor cümleler
***
Kimi 2 güvercin bir takla
Kimi iki yabancı bir yatakta
Hepsinden biraz olduk
Şimdiyse birbirimizden
***
[Pre-Chorus]
Hadi sen git ben buradayım
Zaman geçse de üzerimizden
***
Gün gelir bedenim yorgun olur
Rengim atmış yaşım yetmiş
Senin için bu aşk çoktan bitmiş olur
Benim için bitmemiş bitmemiş bitmemiş
***
Gün gelir bedenim yorgun olur
Rengim atmış yaşım yetmiş
Senin için bu aşk çoktan bitmiş olur
Benim için bitmemiş bitmemiş bitmemiş
***
Yolum açık ezberim tamam
Kolay sana bu gitmeler
Benim boğazım düğüm düğüm
Dilime varamıyor cümleler
***
Kimi 2 güvercin bir takla
Kimi iki yabancı bir yatakta
Hepsinden biraz olduk
Şimdiyse birbirimizden
***
Hadi sen git ben buradayım
Zaman geçse de üzerimizden
***
Gün gelir bedenim yorgun olur
Rengim atmış yaşım yetmiş
Senin için bu aşk çoktan bitmiş olur
Benim için bitmemiş bitmemiş bitmemiş
***
Kimi 2 güvercin bir takla
Kimi iki yabancı bir yatakta
Hepsinden biraz olduk
Şimdiyse birbirimizden
***
Hadi sen git ben buradayım
Zaman geçse de üzerimizden