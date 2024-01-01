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7/24 Dinle Frekans

Frekans Şarkı Sözleri

Petek Dinçöz Frekans şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Frekans şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Frekans sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Frekans

  • Kardan Adam

  • Frekans

  • Değme Keyfime

  • Kolay Değil

  • Adaletin Bu mu

  • Tak Tak

  • Ait Olduğun Yer

  • Bodrum da Aşk

  • Çık İşin İçinden

  • Kolay Değil (Dans Version)

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