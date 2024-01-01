Aşkın Tam Sırası Şarkı Sözleri
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Petek Dinçöz
Aşkın Tam Sırası
-
Yanarim aglarim kaderime
Bir sevgili bulamadim diye
Ki sorarim hep kendime
Niye kismetsizim
Birini beyensem cikar evli
Bekarlar da var ama hercai
Kimisi de beni bulur zilli
Kismetsizim
Yanarim aglarim kaderime
Bir sevgili bulamadim diye
Ki sorarim hep kendime
Niye kismetsizim
Herkes o yar siril siklam asik
Benimki olsun sadece sadik
Yazik onu bile bulamadik
Kismetsizim
Ask piyangosunda
Bir amorti bile cikmazmi bana
Yanarim aglarim kaderime
Bir sevgili bulamadim diye
Ki sorarim hep kendime
Niye kismetsizim
Birini beyensem cikar evli
Bekarlar da var ama hercai
Kimisi de beni bulur zilli
Kismetsizim
Yanarim aglarim kaderime
Bir sevgili bulamadim diye
Ki sorarim hep kendime
Niye kismetsizim
Herkes o yar siril siklam asik
Benimki olsun sadece sadik
Yazik onu bile bulamadik
Kismetsizim
-
Hani unut demistin
Zamanla askimizi
Yazikki Ayriligin
Zamani Yok guzelim
Kader deyipte gecer
Bana hesap soruyor
Neden yolun sonunda
Bana hep ayrilik cikiyor
Neden uzaktasin anlamam
Ask acisi ne zaman biter
Neden kopup gelir ayriliklar
Neden bir anda biter
Kurudum yeni gelin misali gibi
Kurudum senin elinde savrulurum
Gün olur bana yeminler ettigini
Bütün dünyaya haykiririm
Kurudum yeni gelin misali gibi
Kurudum senin elinde savrulurum
Gün olur bana yeminler ettigini
Bütün dünyaya haykiririm
Hani unut demistin
Zamanla askimizi
Yazikki Ayriligin
Zamani Yok guzelim
Kader deyipte gecer
Bana hesap soruyor
Neden yolun sonunda
Bana hep ayrilik cikiyor
Neden uzaktasin anlamam
Ask acisi ne zaman biter
Neden kopup gelir ayriliklar
Neden bir anda biter
Kurudum yeni gelin misali gibi
Kurudum senin elinde savrulurum
Gün olur bana yeminler ettigini
Bütün dünyaya haykiririm
Kurudum yeni gelin misali gibi
Kurudum senin elinde savrulurum
Gün olur bana yeminler ettigini
Bütün dünyaya haykiririm
Kurudum yeni gelin misali gibi
Kurudum senin elinde savrulurum
Gün olur bana yeminler ettigini
Bütün dünyaya haykiririm
-
Yine tatil havası
Aşkın tam sırası
Bu kez bulacağım
Seni Allahın belası
***
Hayallerim vardı
Yazmadığım kalmadı
Yeter artık nerdesin
Seni Allahın belası
***
Kadehim sana kalkar
Olmasan da yanımda
Bulacağım güzelim
Seni elbet sonunda
***
Sevgiye çok susadım
Için için ağladım
Bu kez bulacağım
Seni Allahın belası
***
Sımsıcaktır kalbim
Seni arar gözlerim
Yeter artık nerdesin
Seni Allahın belası
***
Kadehim sana kalkar
Olmasan da yanımda
Bulacağım güzelim
Seni elbet sonunda
-
Elimi tut, gözüme bak
Ben aşığım arkadaş
Elimi tut, gözüme bak
Saçımı tut, okşa okşa okşa okşa
Seviyorum dedim sevinmedin
Ölüyorum dedim üzülmedin
Önünde diz çöksem
Bana bunlar boş iş dedin
Seviyorum dedim sevinmedin
Ölüyorum dedim üzülmedin
Önünde diz çöksem
Bana bunlar boş iş dedin
Dürüst ol, yüzüme bak
Ak tan arkadaş
Akıllı ol, aklımı al
Elimi tut, gözüme bak
Saçımı tut, okşa okşa okşa okşa
Seviyorum dedim sevinmedin
Ölüyorum dedim üzülmedin
Önünde diz çöksem
Bana bunlar boş iş dedin
Seviyorum dedim sevinmedin
Ölüyorum dedim üzülmedin
Önünde diz çöksem
Bana bunlar boş iş dedin
Seviyorum dedim sevinmedin
Ölüyorum dedim üzülmedin
Önünde diz çöksem
Bana bunlar boş iş dedin
Seviyorum dedim sevinmedin
Ölüyorum dedim üzülmedin
Önünde diz çöksem
Bana bunlar boş iş dedin
-
Özliyor kalbim
Seni inkar edemem
Hasretin yakiyor gönlümü!
Unutmak zormus
Delice severken
Ama artik askimiz süremez!
Unutmak zormus
Delice severken
Ama artik askimiz süremez!
Niye yaptin bunu?
Bizi düsünmedin mi?
Aldattin beni bir kezde olsada
Gözlerime inanmak
Istemedim o anda
Yürek dayanmaz canim bu aciya
Gelemem sana!
Dönemem sana!
Ellerimle kollarim baglanmis!
Ne olur bunu
Isteme benden
Ne yazikki yollarimiz ayrilmis!
Gelemem sana!
Dönemem sana!
Ellerimle kollarim baglanmis!
Ne olur bunu
Isteme benden
Ne yazikki yollarimiz ayrilmis!
Özliyor kalbim
Seni inkar edemem
Hasretin yakiyor gönlümü!
Unutmak zormus
Delice severken
Ama artik askimiz süremez!
Unutmak zormus
Delice severken
Ama artik askimiz süremez!
Niye yaptin bunu?
Bizi düsünmedin mi?
Aldattin beni bir kezde olsada
Gözlerime inanmak
Istemedim o anda
Yürek dayanmaz canim bu aciya
Gelemem sana!
Dönemem sana!
Ellerimle kollarim baglanmis!
Ne olur bunu
Isteme benden
Ne yazikki yollarimiz ayrilmis!
Gelemem sana!
Dönemem sana!
Ellerimle kollarim baglanmis!
Ne olur bunu
Isteme benden
Ne yazikki yollarimiz ayrilmis!
Gelemem sana!
Dönemem sana!
Ellerimle kollarim baglanmis!
Ne olur bunu
Isteme benden
Ne yazikki yollarimiz ayrilmis...
-
Saçim sari gözüm mavi
Güzelligim Avrupai
Sen görmezden gelirsen
Neye yarar sari mavi
Sari mavi Sari mavi
Sesim ince kafam dahi
Kalbim saf belki Enayi
Sen görmezden gelirsen
Neye yarar sari mavi
Sari mavi Sari mavi
Isve desen ben de ganip
Bir seven cikmazki hani
Yuregimi bir verirsem
Kimse olamaz ki mâni
Isve desen ben de ganip
Bir seven cikmazki hani
Yuregimi bir verirsem
Kimse olamaz ki mâni
Yani ben biraz dobra Biraz hoppa
Yani Yani sari mavi
Saçim sari gözüm mavi
Tadim Havam Avrupai
Sen görmezden gelirsen
Neye yarar sari mavi
Sari mavi Sari mavi
Sozum sen et sevdim sahi
Asigim insanlik hali
Sen görmezden gelirsen
Neye yarar sari mavi
Sari mavi Sari mavi
Isve desem ben de ganip
Bir seven cikmazki hani
Yuregimi bir verirsem
Kimse olamaz ki mâni
Isve desem ben de ganip
Bir seven cikmazki hani
Yuregimi bir verirsem
Kimse olamaz ki mâni
Yani ben biraz dobra biraz hoppa
Yani Yani sari mavi
Yani ben biraz dobra Biraz hoppa
Yani Yani sari mavi
Yani ben biraz dobra Biraz hoppa
Yani Yani sari mavi
-
Seni unutabilsem
Seni hatırlayabilsem
Kararsızım, kararsızım, kararsızım
Yine yalnızım
Seni bir bulabilsem
Seni buldurabilsem
Sabırsızım, sabırsızım, sabırsızım
Yine yalnızım
Benim hayatım hep keder
Bitsin artık ne olur, yeter
Yeniden doğarsam eğer
Aşkı tanımak bile istemiyorum
Benim hayatım hep keder
Bitsin artık ne olur, yeter
Yeniden doğarsam eğer
Aşkı tanımak bile istemiyorum
Seni unutabilsem
Seni hatırlayabilsem
Kararsızım, kararsızım, kararsızım
Yine yalnızım
Seni anlayabilsem
Seni anlatabilsem
Umutsuzum, umutsuzum, umutsuzum
Yine yalnızım
Benim hayatım hep keder
Bitsin artık ne olur, yeter
Yeniden doğarsam eğer
Aşkı tanımak bile istemiyorum
Benim hayatım hep keder
Bitsin artık ne olur, yeter
Yeniden doğarsam eğer
Aşkı tanımak bile istemiyorum
-
Bakisin tuzak
Duramam uzak
Tanimam yasak
Herkezden farkin var
Ah inan ki bende cok Hakkin var
Kendimi ararim
Ama aklimi bulamam
Yollari yorarim
Sana bir türlü varamam
Ask ne demek
Sen demek kacamam
Ben sana kendimi severek bagladim
Bu ne deli caglarim
Ara siradir oynattiklarim
Bu aska her zora varim
-
Beautiful and sexy
Here I am baby
I'm young and beautiful
I make you sorrowful
If you look at other chicks
I will show you what it means
What it means what it means
What it what it what it what it
Beautiful and sexy
Here I am baby
I'm young and beautiful
I make you sorrowful
If you look at other chicks
I will show you what it means
What it means what it means
What it what it what it what it
You say you love me
But you look for more
What else are you looking for
You're just a foolish casanova
Beautiful and sexy
Here I am baby
I'm young and beautiful
I make you sorrowful
If you look at other chicks
I will show you what it means
What it means what it means
What it what it what it what it
You say you love me
But you look for more
What else are you looking for
You're just a foolish casanova
It's true that I have a roving eye
But I always need you near by
And I'm asking for another try
Shut up, shut up , foolish casanova
Shut up, shut up , foolish casanova
You say you love me
But you look for more
What else are you looking for
You're just a foolish casanova
You're just a foolish casanova
You're just a foolish casanova