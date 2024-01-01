Petek Dinçöz

Kolay Değil Dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi? Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi? Alışıyor insan zamanla Yalnızlık girmişse koynuna Ne çıkar, çareler boşuna Ayrılık oyununda Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi? Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi? Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi? Alışıyor insan zamanla Yalnızlık girmişse koynuna Ne çıkar, çareler boşuna Ayrılık oyununda Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden Öyle kolay, kolay değil beni unutmak Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden

Tempo RRRRAMPAAA Hey! Tempo! Tempo! Tempo Dans! * Ay ya ya ya ay ya ya ya * Sanki macera! Dans bu şarkıda! Tempo * Tempo hissettiğin anda Alır getirir seni yanıma Alkış koparsa bir anda

Aşkın Oltası Lalalalaylay lalalaylalay * Gel bana Buraya Daha çok * Yanıma * Düşelim ağına Biz aşkın Oltasına Bir dans bir dans Bir daha derken * Gel düşelim aşkın ağına Olacaksa olsun

Ben Senin Budalan Çöktü üstüme Sert kabus gibi Şimdi sen gir kanıma Bir virüs gibi * Ah yanan Her söze kanan Ben senin budalan * Beni sana yor Sensiz umut zor Bir de bana sor Ateş Alev Kor * Söz demiştin Ben kendime kanmam dedin Başka birisine aşk göz kırptı Bana gizlice * Oldum senin için bilmece Uçtum yine Sana gizlice * Bakma öyle boş bakma Sıkma bunaltma İçimi daraltma * Durma karşımda durma Vurma ağlatma Yalvartma uzatma...

Bu Aşk Dersen Bu aşk dersen Hissedersen Korkma sevmekten * Geçti dersen Ertelersen Kaçar gider Fark etmeden

Her Gece Erkeğim ol sen benim Başka kimseyi istemem Senin güçlü kolların * Isıtsın beni her gece * Ayayay her gece Ayayay her gece Ayaya ayaya * Mutsuzluğum dinmiyor Sevişmesem seninle Sen benim ilacımsın Bunu kimse bilmiyor.. * Ayayayay her gece Ayayay her gece Her gece ayayaya

Ay La Lala Yansın gökyüzü Kül olsun Cehennem gelip Benim olsun * Hayat tenimde Dizginler benim elimde Aşk seninle.. * Ay La Lala Ay La Lala Gece haram sana Kollarımda * Ay La Lala Ay La Lala Benden başkası sana zor La la la * Korksan da durma Seni cezbeder Kara gölgeler Korksanda dur karşımda.

Devam Devam Devam Devam Hadi bir kaç adım at Şu kollarım sana aç ve susarım * Yavaş yavaş, Ecel ol al canımı * Devam,devam Hadi sar her yanımı * Devam,devam,devam devam hadi sar her yanımı Tamam,tamam tamam,tamam Hadi gel al canımı * Tamam tamam,tamam tamam kaçma! * Devam devam * Hadi kaldır başını O gözlerinle Yak şu kanımı * Yavaş yavaş, Ecel ol al canımı Devam devam Hadi sar her yanımı * DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM Hadi sar her yanımı Tamam Tamam, Tamam Tamam, Tamam tamam Hadi gel al canımı.. * TAMAM TAMAM TAMAM TAMAM KAÇMA!

Yıldızlar Yıldızlar.. Yıldızlar.. Zaman zaman zaman zaman zaman Yıldızlar.. * Yıldızları hissedersen Onlar senin gölgen.. * ONLAR SENİN GÖLGEN * Yıldızlar gökyüzünde Yıldızlar gökyüzünde Yıldızlar gökyüzünde * Yıldızlar gökyüzünde * Gökyüzündeki gözler İzler bizi her zaman Kum saatinde gizli Zaman zaman zaman zaman * Gözler görür her zaman İzler bizi umutla Hissederiz onları Zaman zaman zaman zaman..

Zampara Zampara Baksana Kime bak bana * Zampara Açılsana Ezoic Kendine baksana.. * Zampara Baksana Dörtlüleri yaksana Zampara açılsana Çünkü zampara * Rap; * Kıvır kız çok sanma havan batsın Her güzele laf atarsın Önce ister sonra kaçarsın Bilmem sen ne canlar yakarsın * Ah bu türk kızları Tatlı,serttir bakışları Rap,Techno,Oriental, pop derken Doldururlar discoları * Bacaklarda o biçim figür Ah ah Dudaklarda biraz da küfür Ah ah * Yirminci asır gençliği bu Parmaklarda rengarenk manikür Gel benimle çık diyemem Aşkımı sana söyleyemem * Acaba kalpsiz bir kız mısın? Ben bu oyuna gelemem. * Zampara hadi git yoluna Zampara yeter çektiğim ceza Zampara hadi git yoluna Zampara deli dolu.. * Zampara Baksana Dörtlüleri yaksana Zampara açılsana Çünkü zampara.

Yağmurlar Yağsa Yağmurlar yağsa Gözlerinden Aldırma güller açsın yüzünde Sen seviş sevilmesende Bak bi dinle sev bir kere * İnsanlar eğlenirke Dertlerden banane Sevsen de gönlünce * Aşka yeni başlarken Dertleri dert etmen