Petek Dinçöz

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Dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi?
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi?
Alışıyor insan zamanla
Yalnızlık girmişse koynuna
Ne çıkar, çareler boşuna
Ayrılık oyununda
Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken, hiç düşünmedin mi?
Gözlerime bakıp giderken hiç üzülmedin mi?
Bensiz ne yapar bi' başınayken hiç düşünmedin mi?
Alışıyor insan zamanla
Yalnızlık girmişse koynuna
Ne çıkar, çareler boşuna
Ayrılık oyununda
Ama dur öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
Öyle kolay, kolay değil beni unutmak
Önce ağla bakalım geceler boyu, zordur kurtulmak benden
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RRRRAMPAAA
Hey!
Tempo! Tempo!
Tempo Dans!
*
Ay ya ya ya ay ya ya ya
*
Sanki macera!
Dans bu şarkıda!
Tempo
*
Tempo hissettiğin anda
Alır getirir seni yanıma
Alkış koparsa bir anda
-
Lalalalaylay
lalalaylalay
*
Gel bana
Buraya
Daha çok
*
Yanıma
*
Düşelim ağına
Biz aşkın Oltasına
Bir dans bir dans
Bir daha derken
*
Gel düşelim aşkın ağına
Olacaksa olsun
-
Çöktü üstüme
Sert kabus gibi
Şimdi sen gir kanıma
Bir virüs gibi
*
Ah yanan
Her söze kanan
Ben senin budalan
*
Beni sana yor
Sensiz umut zor
Bir de bana sor
Ateş Alev Kor
*
Söz demiştin
Ben kendime kanmam dedin
Başka birisine aşk göz kırptı
Bana gizlice
*
Oldum senin için bilmece
Uçtum yine
Sana gizlice
*
Bakma öyle boş bakma
Sıkma bunaltma
İçimi daraltma
*
Durma karşımda durma
Vurma ağlatma
Yalvartma uzatma...
-
Bu aşk dersen
Hissedersen
Korkma sevmekten
*
Geçti dersen
Ertelersen
Kaçar gider
Fark etmeden
-
Erkeğim ol sen benim
Başka kimseyi istemem
Senin güçlü kolların
*
Isıtsın beni her gece
*
Ayayay her gece
Ayayay her gece
Ayaya ayaya
*
Mutsuzluğum dinmiyor
Sevişmesem seninle
Sen benim ilacımsın
Bunu kimse bilmiyor..
*
Ayayayay her gece
Ayayay her gece
Her gece ayayaya
-
Yansın gökyüzü
Kül olsun
Cehennem gelip
Benim olsun
*
Hayat tenimde
Dizginler benim elimde
Aşk seninle..
*
Ay La Lala
Ay La Lala
Gece haram sana
Kollarımda
*
Ay La Lala
Ay La Lala
Benden başkası sana zor
La la la
*
Korksan da durma
Seni cezbeder
Kara gölgeler
Korksanda dur karşımda.
-
Devam Devam
Hadi bir kaç adım at
Şu kollarım sana aç ve susarım
*
Yavaş yavaş,
Ecel ol al canımı
*
Devam,devam
Hadi sar her yanımı
*
Devam,devam,devam devam hadi sar her yanımı
Tamam,tamam tamam,tamam
Hadi gel al canımı
*
Tamam tamam,tamam tamam kaçma!
*
Devam devam
*
Hadi kaldır başını
O gözlerinle
Yak şu kanımı
*
Yavaş yavaş,
Ecel ol al canımı
Devam devam
Hadi sar her yanımı
*
DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM
Hadi sar her yanımı
Tamam Tamam, Tamam Tamam, Tamam tamam
Hadi gel al canımı..
*
TAMAM TAMAM TAMAM TAMAM KAÇMA!
-
Yıldızlar..
Yıldızlar..
Zaman zaman zaman zaman zaman
Yıldızlar..
*
Yıldızları hissedersen
Onlar senin gölgen..
*
ONLAR SENİN GÖLGEN
*
Yıldızlar gökyüzünde
Yıldızlar gökyüzünde
Yıldızlar gökyüzünde
*
Yıldızlar gökyüzünde
*
Gökyüzündeki gözler
İzler bizi her zaman
Kum saatinde gizli
Zaman zaman zaman zaman
*
Gözler görür her zaman
İzler bizi umutla
Hissederiz onları
Zaman zaman zaman zaman..
-
Zampara
Baksana
Kime bak bana
*
Zampara
Açılsana
Ezoic
Kendine baksana..
*
Zampara Baksana
Dörtlüleri yaksana
Zampara açılsana
Çünkü zampara
*
Rap;
*
Kıvır kız çok sanma havan batsın
Her güzele laf atarsın
Önce ister sonra kaçarsın
Bilmem sen ne canlar yakarsın
*
Ah bu türk kızları
Tatlı,serttir bakışları
Rap,Techno,Oriental, pop derken
Doldururlar discoları
*
Bacaklarda o biçim figür
Ah ah
Dudaklarda biraz da küfür
Ah ah
*
Yirminci asır gençliği bu
Parmaklarda rengarenk manikür
Gel benimle çık diyemem
Aşkımı sana söyleyemem
*
Acaba kalpsiz bir kız mısın?
Ben bu oyuna gelemem.
*
Zampara hadi git yoluna
Zampara yeter çektiğim ceza
Zampara hadi git yoluna
Zampara deli dolu..
*
Zampara Baksana
Dörtlüleri yaksana
Zampara açılsana
Çünkü zampara.
-
Yağmurlar yağsa Gözlerinden
Aldırma güller açsın yüzünde
Sen seviş sevilmesende
Bak bi dinle sev bir kere
*
İnsanlar eğlenirke
Dertlerden banane
Sevsen de gönlünce
*
Aşka yeni başlarken
Dertleri dert etmen
-
Yanıma geldiğin an
Canımı aldın sanki
Her yanımı titrettin
Kalbimi çaldın
*
Çekip gitmek istedim
Seninle uzaklara
Gözlerinde kayboldum
Yaktın kalbimi
*
Al beni
Yor beni
Sev beni
*
Al beni
Sev beni
Kalbimi
*
Sevgin hep böyle kalmaz
Utanmadan sar beni
*
Al beni,Al beni
Sev beni,Sar beni
Yaktın kalbimi,aldattın beni
*
Al beni,al beni
Yor beni,yor beni
Çaldın kalbimi,Aldattın beni