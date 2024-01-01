Petek Dinçöz

Kurudum Hani unut demistin Zamanla askimizi Yazikki Ayriligin Zamani Yok guzelim Kader deyipte gecer Bana hesap soruyor Neden yolun sonunda Bana hep ayrilik cikiyor Neden uzaktasin anlamam Ask acisi ne zaman biter Neden kopup gelir ayriliklar Neden bir anda biter Kurudum yeni gelin misali gibi Kurudum senin elinde savrulurum Gün olur bana yeminler ettigini Bütün dünyaya haykiririm Kurudum yeni gelin misali gibi Kurudum senin elinde savrulurum Gün olur bana yeminler ettigini Bütün dünyaya haykiririm Hani unut demistin Zamanla askimizi Yazikki Ayriligin Zamani Yok guzelim Kader deyipte gecer Bana hesap soruyor Neden yolun sonunda Bana hep ayrilik cikiyor Neden uzaktasin anlamam Ask acisi ne zaman biter Neden kopup gelir ayriliklar Neden bir anda biter Kurudum yeni gelin misali gibi Kurudum senin elinde savrulurum Gün olur bana yeminler ettigini Bütün dünyaya haykiririm Kurudum yeni gelin misali gibi Kurudum senin elinde savrulurum Gün olur bana yeminler ettigini Bütün dünyaya haykiririm Kurudum yeni gelin misali gibi Kurudum senin elinde savrulurum Gün olur bana yeminler ettigini Bütün dünyaya haykiririm

Kısmetsizim Yanarim aglarim kaderime Bir sevgili bulamadim diye Ki sorarim hep kendime Niye kismetsizim Birini beyensem cikar evli Bekarlar da var ama hercai Kimisi de beni bulur zilli Kismetsizim Yanarim aglarim kaderime Bir sevgili bulamadim diye Ki sorarim hep kendime Niye kismetsizim Herkes o yar siril siklam asik Benimki olsun sadece sadik Yazik onu bile bulamadik Kismetsizim Ask piyangosunda Bir amorti bile cikmazmi bana Yanarim aglarim kaderime Bir sevgili bulamadim diye Ki sorarim hep kendime Niye kismetsizim Birini beyensem cikar evli Bekarlar da var ama hercai Kimisi de beni bulur zilli Kismetsizim Yanarim aglarim kaderime Bir sevgili bulamadim diye Ki sorarim hep kendime Niye kismetsizim Herkes o yar siril siklam asik Benimki olsun sadece sadik Yazik onu bile bulamadik Kismetsizim

Allahın Belası Yine tatil havası Aşkın tam sırası Bu kez bulacağım Seni Allahın belası *** Hayallerim vardı Yazmadığım kalmadı Yeter artık nerdesin Seni Allahın belası *** Kadehim sana kalkar Olmasan da yanımda Bulacağım güzelim Seni elbet sonunda *** Sevgiye çok susadım Için için ağladım Bu kez bulacağım Seni Allahın belası *** Sımsıcaktır kalbim Seni arar gözlerim Yeter artık nerdesin Seni Allahın belası *** Kadehim sana kalkar Olmasan da yanımda Bulacağım güzelim Seni elbet sonunda

Okşa Elimi tut, gözüme bak Ben aşığım arkadaş Elimi tut, gözüme bak Saçımı tut, okşa okşa okşa okşa Seviyorum dedim sevinmedin Ölüyorum dedim üzülmedin Önünde diz çöksem Bana bunlar boş iş dedin Seviyorum dedim sevinmedin Ölüyorum dedim üzülmedin Önünde diz çöksem Bana bunlar boş iş dedin Dürüst ol, yüzüme bak Ak tan arkadaş Akıllı ol, aklımı al Elimi tut, gözüme bak Saçımı tut, okşa okşa okşa okşa Seviyorum dedim sevinmedin Ölüyorum dedim üzülmedin Önünde diz çöksem Bana bunlar boş iş dedin Seviyorum dedim sevinmedin Ölüyorum dedim üzülmedin Önünde diz çöksem Bana bunlar boş iş dedin Seviyorum dedim sevinmedin Ölüyorum dedim üzülmedin Önünde diz çöksem Bana bunlar boş iş dedin Seviyorum dedim sevinmedin Ölüyorum dedim üzülmedin Önünde diz çöksem Bana bunlar boş iş dedin

Yollarımız Ayrıldı Özliyor kalbim Seni inkar edemem Hasretin yakiyor gönlümü! Unutmak zormus Delice severken Ama artik askimiz süremez! Unutmak zormus Delice severken Ama artik askimiz süremez! Niye yaptin bunu? Bizi düsünmedin mi? Aldattin beni bir kezde olsada Gözlerime inanmak Istemedim o anda Yürek dayanmaz canim bu aciya Gelemem sana! Dönemem sana! Ellerimle kollarim baglanmis! Ne olur bunu Isteme benden Ne yazikki yollarimiz ayrilmis! Gelemem sana! Dönemem sana! Ellerimle kollarim baglanmis! Ne olur bunu Isteme benden Ne yazikki yollarimiz ayrilmis! Özliyor kalbim Seni inkar edemem Hasretin yakiyor gönlümü! Unutmak zormus Delice severken Ama artik askimiz süremez! Unutmak zormus Delice severken Ama artik askimiz süremez! Niye yaptin bunu? Bizi düsünmedin mi? Aldattin beni bir kezde olsada Gözlerime inanmak Istemedim o anda Yürek dayanmaz canim bu aciya Gelemem sana! Dönemem sana! Ellerimle kollarim baglanmis! Ne olur bunu Isteme benden Ne yazikki yollarimiz ayrilmis! Gelemem sana! Dönemem sana! Ellerimle kollarim baglanmis! Ne olur bunu Isteme benden Ne yazikki yollarimiz ayrilmis! Gelemem sana! Dönemem sana! Ellerimle kollarim baglanmis! Ne olur bunu Isteme benden Ne yazikki yollarimiz ayrilmis...

Sarı Mavi Saçim sari gözüm mavi Güzelligim Avrupai Sen görmezden gelirsen Neye yarar sari mavi Sari mavi Sari mavi Sesim ince kafam dahi Kalbim saf belki Enayi Sen görmezden gelirsen Neye yarar sari mavi Sari mavi Sari mavi Isve desen ben de ganip Bir seven cikmazki hani Yuregimi bir verirsem Kimse olamaz ki mâni Isve desen ben de ganip Bir seven cikmazki hani Yuregimi bir verirsem Kimse olamaz ki mâni Yani ben biraz dobra Biraz hoppa Yani Yani sari mavi Saçim sari gözüm mavi Tadim Havam Avrupai Sen görmezden gelirsen Neye yarar sari mavi Sari mavi Sari mavi Sozum sen et sevdim sahi Asigim insanlik hali Sen görmezden gelirsen Neye yarar sari mavi Sari mavi Sari mavi Isve desem ben de ganip Bir seven cikmazki hani Yuregimi bir verirsem Kimse olamaz ki mâni Isve desem ben de ganip Bir seven cikmazki hani Yuregimi bir verirsem Kimse olamaz ki mâni Yani ben biraz dobra biraz hoppa Yani Yani sari mavi Yani ben biraz dobra Biraz hoppa Yani Yani sari mavi Yani ben biraz dobra Biraz hoppa Yani Yani sari mavi

Yine Yalnızım Seni unutabilsem Seni hatırlayabilsem Kararsızım, kararsızım, kararsızım Yine yalnızım Seni bir bulabilsem Seni buldurabilsem Sabırsızım, sabırsızım, sabırsızım Yine yalnızım Benim hayatım hep keder Bitsin artık ne olur, yeter Yeniden doğarsam eğer Aşkı tanımak bile istemiyorum Benim hayatım hep keder Bitsin artık ne olur, yeter Yeniden doğarsam eğer Aşkı tanımak bile istemiyorum Seni unutabilsem Seni hatırlayabilsem Kararsızım, kararsızım, kararsızım Yine yalnızım Seni anlayabilsem Seni anlatabilsem Umutsuzum, umutsuzum, umutsuzum Yine yalnızım Benim hayatım hep keder Bitsin artık ne olur, yeter Yeniden doğarsam eğer Aşkı tanımak bile istemiyorum Benim hayatım hep keder Bitsin artık ne olur, yeter Yeniden doğarsam eğer Aşkı tanımak bile istemiyorum

Aklımı Bulamam Bakisin tuzak Duramam uzak Tanimam yasak Herkezden farkin var Ah inan ki bende cok Hakkin var Kendimi ararim Ama aklimi bulamam Yollari yorarim Sana bir türlü varamam Ask ne demek Sen demek kacamam Ben sana kendimi severek bagladim Bu ne deli caglarim Ara siradir oynattiklarim Bu aska her zora varim