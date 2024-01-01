Petek Dinçöz

-
Muhabbet bağına girdim bu gece
Açılmış gülleri derdim bu gece
Vuslatın çağına erdim bu gece
Muhabbet doyulmaz bir pınarmış
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
Açıldı bahtımın gonca gülleri
Gönül bağında öter bülbülleri
Aşkıma sarayım hep gönülleri
Muhabbet doyulmaz bir pınarmış
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
Ararım ararım ararım seni her yerde
Sorarım ıssız gecelerde sevgilim nerde
-
Sana verdiğim tavizlerin
Yarısını kendime verseydim
Hiç bir derdim kalmazdı benim
Senin kadar kendimi sevseydim
Sana verdiğim tavizlerin
Yarısını kendime verseydim
Hiç bir derdim kalmazdı benim
Senin kadar kendimi sevseydim
Süpürge ettim saçlarımı
Kabullendim suçlarını
Yerine ben içtim, sakinleştim
İçmediğin ilaçlarını, ilaçlarını
Hasta ettin sen beni hasta
Hasta olan sendin aslında
Yeni reçeteme seni yazmadı doktor
"Kullanma" diyor onu bir daha asla
Hasta ettin sen beni hasta
Hasta olan sendin aslında
Yeni reçeteme seni yazmadı doktor
"Kullanma" diyor onu bir daha asla, bir daha asla
Sana verdiğim tavizlerin
Yarısını kendime verseydim
Hiç bir derdim kalmazdı benim
Senin kadar kendimi sevseydim
Sana verdiğim tavizlerin
Yarısını kendime verseydim
Hiç bir derdim kalmazdı benim
Senin kadar kendimi sevseydim
Süpürge ettim saçlarımı
Kabullendim suçlarını
Yerine ben içtim, sakinleştim
İçmediğin ilaçlarını, ilaçlarını
Hasta ettin sen beni hasta
Hasta olan sendin aslında
Yeni reçeteme seni yazmadı doktor
"Kullanma" diyor onu bir daha asla
Hasta ettin sen beni hasta
Hasta olan sendin aslında
Yeni reçeteme seni yazmadı doktor
"Kullanma" diyor onu bir daha asla
Hasta ettin sen beni hasta
Hasta olan sendin aslında
Yeni reçeteme seni yazmadı doktor
"Kullanma" diyor onu bir daha, bir daha, bir daha asla
-
Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum
İçinde bir günlük yüreğin yok mu?
Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum
Göğsünde saklanmış, haberin yok mu?
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Beni yalancı aşklara bırak
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Ya da bu kalbimi bana bırak
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Sandım ki dinmeyecek acılar
İnsan sevince hep affediyor
Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum
İçinde bir günlük yüreğin yok mu?
Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum
Göğsünde saklanmış, haberin yok mu?
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Beni yalancı aşklara bırak
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Ya da bu kalbimi bana bırak
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Sandım ki dinmeyecek acılar
İnsan sevince hep affediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
-
Kaç gün oldu seni arkadaşlarıma anlata anlata bitiremedim hâlâ
Ne dersen de
Sanki bin senedir aşığım yüzüne
Hâlimi, gönlümü tanıyamadım adımı sorduğun yerde
Aşkın o büyülü bembeyaz gülünün üstüne düşen
Su damlası gibi kalbim
Bir rüya gibi uyanmak istemedim
Sanki hep vardın, uzaktaydın geri geldin
Söz verir misin söyle?
Hep güler misin böyle?
Çok sever misin?
Aşk verir misin?
Sadece beni hisseder misin?
Gider misin?
Üzer misin?
Söyle, söyle
Hep mi böylesin?
Kimse bilmesin
Durduğum yerde uçuyor gibiyim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
Söz verir misin söyle?
Hep güler misin böyle?
Çok sever misin?
Aşk verir misin?
Sadece beni hisseder misin?
Gider misin?
Üzer misin?
Söyle, söyle
Hep mi böylesin?
Kimse bilmesin
Durduğum yerde uçuyor gibiyim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
Kaç gün oldu seni arkadaşlarıma anlata anlata bitiremedim hâlâ
Ne dersen de
Sanki bin senedir aşığım yüzüne
Hâlimi, gönlümü tanıyamadım adımı sorduğun yerde
Aşkın o büyülü bembeyaz gülünün üstüne düşen
Su damlası gibi kalbim
Bir rüya gibi uyanmak istemedim
Sanki hep vardın, uzaktaydın geri geldin
Söz verir misin söyle?
Hep güler misin böyle?
Çok sever misin?
Aşk verir misin?
Sadece beni hisseder misin?
Gider misin?
Üzer misin?
Söyle, söyle
Hep mi böylesin?
Kimse bilmesin
Durduğum yerde uçuyor gibiyim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
-
Darlaniyorum of daraliyorum
nefesi bile zor aliyorum
dusmusuz dunyanin turlu derdine,derdine
gecim derdine omrumu paraliyorum
***
duvarlari yikmak lazim
disariya cikmak lazim
ne var ne yok bakmak lazim
hadi bakalim
gecelere gecelere,gecelere akalim
***
cikar at acilari
giy hadi cicileri X2
herseyi unuturur
istanbul geceleri
(istanbul geceleri)
-
ben olmadanda rahat ediyormusun?
bu haller bize yakışmıyor,
haberin olsunn...
sen olmadan hayatım yaşamayı sevmedim,
yaşamak bile denmez buna itiraf edeyim.
seni nasıl özlediğimi;
şimdi herkes biliyor,
inanmaman kalbimi kırdı zoruma gidiyor!!!
***
bundan sonra aşk demeyin bana aşk demeyin!
bundan sonra şans dileyin bana şans dileyin!...
***
ben olmadanda rahat ediyormusun?
bu haller bize yakışmıyor,
haberin olsuunn...
sen olmadanda hayatım yaşamayı sevmedim
yaşamak bile denmez buna itiraf edeyim,
seni nasıl özlediğimi;
şimdi herkes biliyor...
inanmaman kalbimi kırdı zoruma gidiyor!!!
***
bundan sonra aşk demeyin bana aşk demeyin
bundan sonra şans dileyin bana şans dileyin
-
Kimbilir kiminle nerde eğleniyorsun
Ben evdeyim ya rahat rahat geziyorsun
Erkek milleti değil mi aman
Hepsi de aynı tas aynı hamam
Özledikçe temizlik yaptım
Sinirlendim yemek pişirdim
Yok yine de geçmiyor ki zaman
Gitti gidiyor aklım başımdan
Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim
Çünkü aşığım
Kendini koy bir kez benim yerime
Oluyor mu bakalım
Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim
Çünkü aşığım
Kendini koy bir kez benim yerime
Oluyor mu bakalım
Kimbilir kiminle nerde eğleniyorsun
Ben evdeyim ya rahat rahat geziyorsun
Erkek milleti değil mi aman
Hepsi de aynı tas aynı hamam
Özledikçe temizlik yaptım
Sinirlendim yemek pişirdim
Yok yine de geçmiyor ki zaman
Gitti gidiyor aklım başımdan
Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim
Çünkü aşığım
Kendini koy bir kez benim yerime
Oluyor mu bakalım
Çok mu kıskancım üzgünüm öyleyim
Çünkü aşığım
Kendini koy bir kez benim yerime
Oluyor mu bakalım
-
Sahici aşk arıyorken her yerde
Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize
Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş
Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce
Sayende dünya şahane
Ne isterimki ben daha ne
Aşktan korkup kaçmak için
Kalmadı hiç bir bahane daha ne?
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
Sahici aşk arıyorken her yerde
Karşıma çıktın birden, oldu bir mucize
Seven kalbe hükmetmek mümkün değilmiş
Çılgına dönüyormuş yürek aşka düşünce
Sayende dünya şahane
Ne isterimki ben daha ne
Aşktan korkup kaçmak için
Kalmadı hiç bir bahane daha ne?
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
İçim cız etti sana bakınca
Sen yanımda öyle durunca
Ne olduysa bir anda oldu
Kapıldım aşkın ihtişamına
-
Denizin durgunu fırtına öncesi
Kadının vurgunu felaket ötesi
Denizin durgunu fırtına öncesi
Kadının vurgunu felaket ötesi
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Seven kadından kork
Dünyayı görmez gözü
Damarına basarsan
Öldürür her sözü
Seven kadından kork
Dünyayı görmez gözü
Damarına basarsan
Öldürür her sözü
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Denizin durgunu fırtına öncesi
Kadının vurgunu felaket ötesi
Denizin durgunu fırtına öncesi
Kadının vurgunu felaket ötesi
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Seven kadından kork
Dünyayı görmez gözü
Damarına basarsan
Öldürür her sözü
Seven kadından kork
Dünyayı görmez gözü
Damarına basarsan
Öldürür her sözü
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
Sakın ha kandırma
Sakın ha kızdırma
Sakın ha aldatma
Rezil olursun
-
Uykusuz gecelerim
Bir zamanlar seninleydi
Düşlerim, hislerim
Yokluğunda iflas etti
Nasıl uzağım sana, yanıbaşında
Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda
Nasıl terk edip gittin zamanında?
Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda?
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle, böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sonsuza kadar
Uykusuz gecelerim
Bir zamanlar seninleydi
Düşlerim, hislerim
Yokluğunda iflas etti
Nasıl uzağım sana, yanıbaşında
Nasıl yakınım, bilsen yokluğunda
Nasıl terk edip gittin zamanında?
Nasıl ayrıldık senle fırtınalarda?
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle sonsuza kadar
Böyle, böyle büyük sevdalar
Başka kalplerde yaşar
Dost kalarak başlayan ayrılıklar
Külleriyle, külleriyle sonsuza kadar, sosuza kadar
-
Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum
İçinde bir günlük yüreğin yok mu?
Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum
Göğsünde saklanmış, haberin yok mu?
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Beni yalancı aşklara bırak
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Ya da bu kalbimi bana bırak
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Sandım ki dinmeyecek acılar
İnsan sevince hep affediyor
Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum
İçinde bir günlük yüreğin yok mu?
Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum
Göğsünde saklanmış, haberin yok mu?
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Beni yalancı aşklara bırak
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Ya da bu kalbimi bana bırak
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Sandım ki dinmeyecek acılar
İnsan sevince hep affediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
-
Kaç gün oldu seni arkadaşlarıma anlata anlata bitiremedim hâlâ
Ne dersen de
Sanki bin senedir aşığım yüzüne
Hâlimi, gönlümü tanıyamadım adımı sorduğun yerde
Aşkın o büyülü bembeyaz gülünün üstüne düşen
Su damlası gibi kalbim
Bir rüya gibi uyanmak istemedim
Sanki hep vardın, uzaktaydın geri geldin
Söz verir misin söyle?
Hep güler misin böyle?
Çok sever misin?
Aşk verir misin?
Sadece beni hisseder misin?
Gider misin?
Üzer misin?
Söyle, söyle
Hep mi böylesin?
Kimse bilmesin
Durduğum yerde uçuyor gibiyim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
Söz verir misin söyle?
Hep güler misin böyle?
Çok sever misin?
Aşk verir misin?
Sadece beni hisseder misin?
Gider misin?
Üzer misin?
Söyle, söyle
Hep mi böylesin?
Kimse bilmesin
Durduğum yerde uçuyor gibiyim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
Kaç gün oldu seni arkadaşlarıma anlata anlata bitiremedim hâlâ
Ne dersen de
Sanki bin senedir aşığım yüzüne
Hâlimi, gönlümü tanıyamadım adımı sorduğun yerde
Aşkın o büyülü bembeyaz gülünün üstüne düşen
Su damlası gibi kalbim
Bir rüya gibi uyanmak istemedim
Sanki hep vardın, uzaktaydın geri geldin
Söz verir misin söyle?
Hep güler misin böyle?
Çok sever misin?
Aşk verir misin?
Sadece beni hisseder misin?
Gider misin?
Üzer misin?
Söyle, söyle
Hep mi böylesin?
Kimse bilmesin
Durduğum yerde uçuyor gibiyim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkın kara kızıyım
Tabii sevileceğim
Ben bi' şarkıyım, söz müzik sensin
Tabii söyleneceğim
Yağmurum, rüzgârım, aşkım, kara sevdayım
Tabii sevileceğim
-
Sıkıldım artık anlamaktan.
Herkesi herseyi uzerine odül veriyorum
Gibiyim yapilan kötulüklerin
Sanırım arıza bende
Aslinda sevilmezsem ölüyorum
Kimbilir? hangi kırılma noktasında
Bir suçu tamir ediyorum
Yürü doktara git doktora git
Boşalt şu çöp sepetini diyorum
hepi topu yüzde yedi faliyetle
bu beyin neyi çözer bilemiyorum
Doktora git doktora git
Bosalt şu çöp sepetini diyorum
***
Hepsi topu yüzde yedi faliyetle
Bu beyin neyi çözer bilemiyorum
Yıkıldım en güvendiğim
Dağlara bile karlar yağdı
Bu nedir böyle habire
Kandirılıp kandırarak yarışmakKoca dünyada hiçmi yok
Yani bitane Allahın kulu
O kadarmı zor söküp zırhlarını
Kendinle barışmakYürü doktara git doktora git
Boşalt şu çöp sepetini diyorum
Hep topu yüzde yedi faliyetle
Bu beyin neyi çözer bilemiyorum
doktora git doktora git boşalt şu çöp sepetini diyorum
Hepi topu yüzde yedi faliyetle bu beyin neyi çözer bilemiyorum