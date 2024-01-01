Petek Dinçöz

Ölümsüz Aşklar Sineması Zarfından kuşlar çıkan mektuplarda kaldı aşk Ölümsüz sevda kokan şarkılarda kaldı aşk Bin kere yansa da seven zor uslanır Ahşap evler gibi Eski yürek ağlar göz ıslanır Ah ne kaldı bizden Aynı yolda ayrı ayrı Artık bizi anlatmıyor Susturun bu şarkıları Eskidendi çok eskidendi Hala saklı duruyor bende yasın Siyah beyaz sevdalarda Sahipsiz kaldın Ölümsüz aşklar sineması

Neredesin Deli en deli düşlere bile Sığmıyor yüzün Beni al götür beni de Yine dört yanım hüzün * Varsam dokunsam Yine sevişsem yine seninle Öpsem ağlasam Yine yok olsam ben ellerinde * Yokluğun tuzak Ellerin yasak Sen bana uzak Neredesin

Bile Bile Sevdim Ah deli aklım aşkı çare sandın Sevda lamban söndü yare uzak kaldın Ah kara bahtım bir kora daldın Alev alev yandın yandın ah yandın * Ay doğar kumla sevişir Hasretim sensin sen * Sevdim bak ben bile bile sevdim Düştüm yar derdine Sevdim bak göz göre göre sevdim Yoksun sen sen yine * Ah kötü şansım çıkmaz yola saptın Yarın gitti ele şen baka kaldın Ah kara bahtım bir kora daldın Alev alev yandın yandın ah yandın

Güneşten Sıcak Bu gece inadına güneş olup Gireceğim düşlerine Sabaha bile bile köle dönüp Söneceğim bedeninde * Benden beni al uçur sen Gecene güneşten sıcak olurum

Cennetim Ol Yanıyor içim derin derin Çöle dönüyor susuz tenim Alev alev aşkın cehennem Seni bana ver ol cennetim * Kanıyor içim derin derin Sonum olacak bu hasretin Biliyorum aşkın cehennem Seni bana ver ol cennetim * Beni al canım ol Ölüyor gibiyim

Ha Ha Ha Müziği duyacak Çıldıracak Danstan asla Vazgeçmeyecek Her zaman hissedecek Müziği duyduğunda * Ayakların Yerden kesilecek Gülüş cümbüş benden Sorulacak * Müziği hisset durma Yerinde Kimseye bakma dans et Yerinde Müziği hisset durma Yerinde Bir sağa bir sola Sola oynasana

Bize Neler Oldu Gidiyorsun Yine zor oldu gecelerim Beni bırakma * Gidiyorsun Bana dar oldu şu bedenim * Deli kanımda * Hadi dön gel Bize neler oldu Hadi dön gel Bedenim tutuştu * Gidiyorsun Yine güz oldu gecelerim Sararıp soldum * Biliyorsun Sana kul oldu şu yüreğim Canımı koydum

Kendimi Seçtim Vazgeçtim ah ben o gözlerinden Geçtim gülüm yalan sözünden Alıp götürdüğün ne varsa Geri ver Vazgeçtim senden * Söndü yangınların Dağılıp kül olsun Çektim yeter Yolun açık olsun Yangınların dağılıp kül olsun Kendimi seçtim ben * Sevdalarım yorgun beklemekten Senin yolların geçer benden Yaralı kırık dökük bıraktın aşkı Geri ver vazgeçtim senden

Eloğlu Peşine sürüdüm Bu sevdayı Dillere düştüm Yalanım oldun * Kapına bırakıp Umutlarımı Yolara vurdum Ellerin oldun * Bir alsa koynuna Günahı boynuma Yandım eloğluna Bitmiyor bu suç Bu ceza

Prenses Aşktan korktum derdi Artık sevmem derdi Birgün seviverdi yeniden * Kalbi akıp gitti Sandı derdi bitti Aşıktı yeniden aşıktı yeniden * Herşey çabuk geldi Hasret sürgün verdi Bir gün bitiverdi aniden * Sevmek kolay değil Dünya saray değil Farksızsın deliden Hiç şansın yok yeniden Hiç şansın yok * Ah prenses nasıl oldu da kandın sen Ah prenses güneş soldu da yandın sen

Bu Aşk Yarım Kalamaz Yok yere kırdın sen beni canım Sonunda kaldın bak bana Yollara geldin kollara düştün Hiç üzme sakın bir daha * Bir kere doymadı sana Bıktım ben Deli yüreğim Hiç karşı koymadım sana Yaktın sen * Olmaz böyle bir yar olamaz Olmaz Kalmaz bu aşk yarım kalamaz Kalmaz