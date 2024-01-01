Neredesin Şarkı Sözleri
Petek Dinçöz Neredesin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Neredesin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neredesin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Zarfından kuşlar çıkan mektuplarda kaldı aşk
Ölümsüz sevda kokan şarkılarda kaldı aşk
Bin kere yansa da seven zor uslanır
Ahşap evler gibi
Eski yürek ağlar göz ıslanır
Ah ne kaldı bizden
Aynı yolda ayrı ayrı
Artık bizi anlatmıyor
Susturun bu şarkıları
Eskidendi çok eskidendi
Hala saklı duruyor bende yasın
Siyah beyaz sevdalarda
Sahipsiz kaldın
Ölümsüz aşklar sineması
-
Deli en deli düşlere bile
Sığmıyor yüzün
Beni al götür beni de
Yine dört yanım hüzün
*
Varsam dokunsam
Yine sevişsem yine seninle
Öpsem ağlasam
Yine yok olsam ben ellerinde
*
Yokluğun tuzak
Ellerin yasak
Sen bana uzak
Neredesin
-
Ah deli aklım aşkı çare sandın
Sevda lamban söndü yare uzak kaldın
Ah kara bahtım bir kora daldın
Alev alev yandın yandın ah yandın
*
Ay doğar kumla sevişir
Hasretim sensin sen
*
Sevdim bak ben bile bile sevdim
Düştüm yar derdine
Sevdim bak göz göre göre sevdim
Yoksun sen sen yine
*
Ah kötü şansım çıkmaz yola saptın
Yarın gitti ele şen baka kaldın
Ah kara bahtım bir kora daldın
Alev alev yandın yandın ah yandın
-
Bu gece inadına güneş olup
Gireceğim düşlerine
Sabaha bile bile köle dönüp
Söneceğim bedeninde
*
Benden beni al uçur sen
Gecene güneşten sıcak olurum
-
Yanıyor içim derin derin
Çöle dönüyor susuz tenim
Alev alev aşkın cehennem
Seni bana ver ol cennetim
*
Kanıyor içim derin derin
Sonum olacak bu hasretin
Biliyorum aşkın cehennem
Seni bana ver ol cennetim
*
Beni al canım ol
Ölüyor gibiyim
-
Müziği duyacak
Çıldıracak
Danstan asla
Vazgeçmeyecek
Her zaman hissedecek
Müziği duyduğunda
*
Ayakların
Yerden kesilecek
Gülüş cümbüş benden
Sorulacak
*
Müziği hisset durma
Yerinde
Kimseye bakma dans et
Yerinde
Müziği hisset durma
Yerinde
Bir sağa bir sola
Sola oynasana
-
Gidiyorsun
Yine zor oldu gecelerim
Beni bırakma
*
Gidiyorsun
Bana dar oldu şu bedenim
*
Deli kanımda
*
Hadi dön gel
Bize neler oldu
Hadi dön gel
Bedenim tutuştu
*
Gidiyorsun
Yine güz oldu gecelerim
Sararıp soldum
*
Biliyorsun
Sana kul oldu şu yüreğim
Canımı koydum
-
Vazgeçtim ah ben o gözlerinden
Geçtim gülüm yalan sözünden
Alıp götürdüğün ne varsa
Geri ver
Vazgeçtim senden
*
Söndü yangınların
Dağılıp kül olsun
Çektim yeter
Yolun açık olsun
Yangınların dağılıp kül olsun
Kendimi seçtim ben
*
Sevdalarım yorgun beklemekten
Senin yolların geçer benden
Yaralı kırık dökük bıraktın aşkı
Geri ver vazgeçtim senden
-
Peşine sürüdüm
Bu sevdayı
Dillere düştüm
Yalanım oldun
*
Kapına bırakıp
Umutlarımı
Yolara vurdum
Ellerin oldun
*
Bir alsa koynuna
Günahı boynuma
Yandım eloğluna
Bitmiyor bu suç
Bu ceza
-
Aşktan korktum derdi
Artık sevmem derdi
Birgün seviverdi yeniden
*
Kalbi akıp gitti
Sandı derdi bitti
Aşıktı yeniden aşıktı yeniden
*
Herşey çabuk geldi
Hasret sürgün verdi
Bir gün bitiverdi aniden
*
Sevmek kolay değil
Dünya saray değil
Farksızsın deliden
Hiç şansın yok yeniden
Hiç şansın yok
*
Ah prenses nasıl oldu da kandın sen
Ah prenses güneş soldu da yandın sen
-
Yok yere kırdın sen beni canım
Sonunda kaldın bak bana
Yollara geldin kollara düştün
Hiç üzme sakın bir daha
*
Bir kere doymadı sana
Bıktım ben
Deli yüreğim
Hiç karşı koymadım sana
Yaktın sen
*
Olmaz böyle bir yar olamaz
Olmaz
Kalmaz bu aşk yarım kalamaz
Kalmaz
-
Benden beni al uçur sen
Gecene güneşten sıcak olurum