Petek Dinçöz

Pembe Balon (Kivanch vers.) Duydum ki unutmuşsun Ellerin koynunda benim Sen onuda unutursun Günün birinde değil mi ? *** Bir ayagın eşikten dışarda hep Daha başlarken bitiriyorsun Doruklarında bile sevişmelerin *** Ayrılıga yükseliyorsun *** Anladım ki sen herkesten daha çok şey biliyorsun Çaresi yok yalnızlığın,kendini kandırmıyorsun *** Oysa ben hala masallardayım İnanasım gelmiyor inatlardayım .. Bir pembe balonum var Gözüm gibi bakıyorum ona ki patlamasın haa Anladım ben hala ilk çağlardayım *** Bitmek tükenmek bilmiyor Aşkın alışkanlığı Dünyayı kurtarır aslında kalbin çalışkanlığın

Ne Yapayım Şimdi Ben (Kivanch K vers.) Geldiler tahtaları sıyrık sevgilime yine Tası tarağı toplayıp gitti kimbilir bu defa niye Az buçuk yüz göz epeyce enseye tokat Farkında değil hazırlanıyor aşk basıp gitmeye *** Ne yapayım şimdi ben hangi kapıyı çalayım E şuda bari birisi gider birisi gelir katlanayım *** Ne yapayım şimdi ben hangi kapıyı çalayım E şuda bari birisi gider birisi gelir katlanayım *** Bilgi çağındayız bilinmeyen neler bulundu Erişim bilişim iletişim vesayire aldı yürüdü Koyunları klonladılar sıra insana geldi Ama ademle havva aynı elma desen zaten çürüdü *** Ne yapayım şimdi ben neini değiştireyim Bi savaşta bi aşkda mübah şimdi nesini değştireyim *** Ne yapayım şimdi ben nesini değiştireyim Bi savaşta bi aşkda mübah şimdi nesini değştireyim

İstemem Değerin yok öyle sandığın kadar Önemlide değilsin Eskiye göre hayat artık farklı Mazide kalan biri gibisin Korkum yok umduğun kadar İsteyince yenebilirsin Geri dönmeye hiç niyetim yok Rahatına bak takılabilirsin Her şeyi başından sonuna denedik olmadı İstemem al neyin varsa Bende bir şeyin kalmasın Sağın solun belli olmaz Arkamdan konuşulmasın İstemem al neyin varsa Bende bir şeyin kalmasın Sağın solun belli olmaz Arkamdan konuşulmasın Değerin yok öyle sandığın kadar Önemlide değilsin Eskiye göre hayat artık farklı Mazide kalan biri gibisin Korkum yok umduğun kadar İsteyince yenebilirsin Geri dönmeye hiç niyetim yok Rahatına bak takılabilirsin Her şeyi başından sonuna denedik olmadı İstemem al neyin varsa Bende bir şeyin kalmasın Sağın solun belli olmaz Arkamdan konuşulmasın İstemem al neyin varsa Bende bir şeyin kalmasın Sağın solun belli olmaz Arkamdan konuşulmasın İstemem al neyin varsa Bende bir şeyin kalmasın Sağın solun belli olmaz Arkamdan konuşulmasın İstemem al neyin varsa Bende bir şeyin kalmasın Sağın solun belli olmaz Arkamdan konuşulmasın

Maç Hiç vakit kaybetmeden konumuza, giriyorum hem suçlusun, *** hem güçlüsün acayip bozuluyorum, yaptığın hata büyük cezanı, *** hafifletemezsin yerimde sen. olsan aynı sözleri söylersin, *** gidiyorum gidiyorum elveda, sana bu şehri terkediyorum. *** dilediğin gibi gezebilirsin hiç bir, maçı kaçırmadan rahat rahat, *** izleyebilirsin yalnızlıktan sıkılırsan, yeni bir aşk bulabilirsin artık, özgürsün dedim ya ohh acısını çıkarabilirs

Ne Yapayım Şimdi Ben (Mustafa Ceceli Versiyon) Geldiler tahtaları sıyrık sevgilime yine Tası tarağı toplayıp gitti kimbilir bu defa niye Az buçuk yüz göz epeyce enseye tokat Farkında değil hazırlanıyor aşk basıp gitmeye *** Ne yapayım şimdi ben hangi kapıyı çalayım E şuda bari birisi gider birisi gelir katlanayım *** Ne yapayım şimdi ben hangi kapıyı çalayım E şuda bari birisi gider birisi gelir katlanayım *** Bilgi çağındayız bilinmeyen neler bulundu Erişim bilişim iletişim vesayire aldı yürüdü Koyunları klonladılar sıra insana geldi Ama ademle havva aynı elma desen zaten çürüdü *** Ne yapayım şimdi ben neini değiştireyim Bi savaşta bi aşkda mübah şimdi nesini değştireyim *** Ne yapayım şimdi ben nesini değiştireyim Bi savaşta bi aşkda mübah şimdi nesini değştireyim

Solan Çiçekler Uzun zamandır ilk defa Kötü bir rüya gördüm Seninleydik kavga ettik Sonunda ayrıldık Rüya olduğunu bile bile Kendime gelemez oldum Bir an dünü hatırladım Dün hergünden daha çok mutluydum Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Seni çok üzdüm diye Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Seni çok üzdüm diye Düşün ki rüyalarımda bile Hiç kıyamıyorum ben sana Kaybederim korkusuyla Dalıyorum uykuya Sevmek diye ben buna derim Sevdim mi böyle severim Anlıyor musun ha sevgilim Hem acısı hem de tatlısıyla Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Seni çok üzdüm diye

Pembe Balon (Mustafa Ceceli Vers.) Duydum ki unutmuşsun Ellerin koynunda benim Sen onuda unutursun Günün birinde değil mi ? *** Bir ayagın eşikten dışarda hep Daha başlarken bitiriyorsun Doruklarında bile sevişmelerin *** Ayrılıga yükseliyorsun *** Anladım ki sen herkesten daha çok şey biliyorsun Çaresi yok yalnızlığın,kendini kandırmıyorsun *** Oysa ben hala masallardayım İnanasım gelmiyor inatlardayım .. Bir pembe balonum var Gözüm gibi bakıyorum ona ki patlamasın haa Anladım ben hala ilk çağlardayım *** Bitmek tükenmek bilmiyor Aşkın alışkanlığı Dünyayı kurtarır aslında kalbin çalışkanlığın

Doktora Git (Mustafa Ceceli vers.) Sıkıldım artık anlamaktan. Herkesi herseyi uzerine odül veriyorum Gibiyim yapilan kötulüklerin Sanırım arıza bende Aslinda sevilmezsem ölüyorum Kimbilir? hangi kırılma noktasında Bir suçu tamir ediyorum Yürü doktara git doktora git Boşalt şu çöp sepetini diyorum hepi topu yüzde yedi faliyetle bu beyin neyi çözer bilemiyorum Doktora git doktora git Bosalt şu çöp sepetini diyorum *** Hepsi topu yüzde yedi faliyetle Bu beyin neyi çözer bilemiyorum Yıkıldım en güvendiğim Dağlara bile karlar yağdı Bu nedir böyle habire Kandirılıp kandırarak yarışmakKoca dünyada hiçmi yok Yani bitane Allahın kulu O kadarmı zor söküp zırhlarını Kendinle barışmakYürü doktara git doktora git Boşalt şu çöp sepetini diyorum Hep topu yüzde yedi faliyetle Bu beyin neyi çözer bilemiyorum doktora git doktora git boşalt şu çöp sepetini diyorum Hepi topu yüzde yedi faliyetle bu beyin neyi çözer bilemiyorum

Ne Yapayım Şimdi Ben (Kıvanch exented cl Geldiler tahtaları sıyrık sevgilime yine Tası tarağı toplayıp gitti kimbilir bu defa niye Az buçuk yüz göz epeyce enseye tokat Farkında değil hazırlanıyor aşk basıp gitmeye *** Ne yapayım şimdi ben hangi kapıyı çalayım E şuda bari birisi gider birisi gelir katlanayım *** Ne yapayım şimdi ben hangi kapıyı çalayım E şuda bari birisi gider birisi gelir katlanayım *** Bilgi çağındayız bilinmeyen neler bulundu Erişim bilişim iletişim vesayire aldı yürüdü Koyunları klonladılar sıra insana geldi Ama ademle havva aynı elma desen zaten çürüdü *** Ne yapayım şimdi ben neini değiştireyim Bi savaşta bi aşkda mübah şimdi nesini değştireyim *** Ne yapayım şimdi ben nesini değiştireyim Bi savaşta bi aşkda mübah şimdi nesini değştireyim