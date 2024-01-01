Ne Yapayım Şimdi Ben Şarkı Sözleri
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Petek Dinçöz
Ne Yapayım Şimdi Ben
-
Duydum ki unutmuşsun
Ellerin koynunda benim
Sen onuda unutursun
Günün birinde değil mi ?
***
Bir ayagın eşikten dışarda hep
Daha başlarken bitiriyorsun
Doruklarında bile sevişmelerin
***
Ayrılıga yükseliyorsun
***
Anladım ki sen herkesten daha çok şey biliyorsun
Çaresi yok yalnızlığın,kendini kandırmıyorsun
***
Oysa ben hala masallardayım
İnanasım gelmiyor inatlardayım ..
Bir pembe balonum var
Gözüm gibi bakıyorum ona ki patlamasın haa
Anladım ben hala ilk çağlardayım
***
Bitmek tükenmek bilmiyor
Aşkın alışkanlığı
Dünyayı kurtarır aslında kalbin çalışkanlığın
-
Geldiler tahtaları sıyrık
sevgilime yine
Tası tarağı toplayıp gitti
kimbilir bu defa niye
Az buçuk yüz göz
epeyce enseye tokat
Farkında değil hazırlanıyor
aşk basıp gitmeye
***
Ne yapayım şimdi ben
hangi kapıyı çalayım
E şuda bari birisi gider
birisi gelir katlanayım
***
Ne yapayım şimdi ben
hangi kapıyı çalayım
E şuda bari birisi gider
birisi gelir katlanayım
***
Bilgi çağındayız bilinmeyen
neler bulundu
Erişim bilişim iletişim
vesayire aldı yürüdü
Koyunları klonladılar sıra
insana geldi
Ama ademle havva aynı
elma desen zaten çürüdü
***
Ne yapayım şimdi ben
neini değiştireyim
Bi savaşta bi aşkda mübah
şimdi nesini değştireyim
***
Ne yapayım şimdi ben
nesini değiştireyim
Bi savaşta bi aşkda mübah
şimdi nesini değştireyim
-
Değerin yok öyle sandığın kadar
Önemlide değilsin
Eskiye göre hayat artık farklı
Mazide kalan biri gibisin
Korkum yok umduğun kadar
İsteyince yenebilirsin
Geri dönmeye hiç niyetim yok
Rahatına bak takılabilirsin
Her şeyi başından sonuna denedik olmadı
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
Değerin yok öyle sandığın kadar
Önemlide değilsin
Eskiye göre hayat artık farklı
Mazide kalan biri gibisin
Korkum yok umduğun kadar
İsteyince yenebilirsin
Geri dönmeye hiç niyetim yok
Rahatına bak takılabilirsin
Her şeyi başından sonuna denedik olmadı
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
İstemem al neyin varsa
Bende bir şeyin kalmasın
Sağın solun belli olmaz
Arkamdan konuşulmasın
-
Hiç vakit kaybetmeden konumuza,
giriyorum hem suçlusun,
***
hem güçlüsün acayip bozuluyorum,
yaptığın hata büyük cezanı,
***
hafifletemezsin yerimde sen.
olsan aynı sözleri söylersin,
***
gidiyorum gidiyorum elveda,
sana bu şehri terkediyorum.
***
dilediğin gibi gezebilirsin hiç bir,
maçı kaçırmadan rahat rahat,
***
izleyebilirsin yalnızlıktan sıkılırsan,
yeni bir aşk bulabilirsin artık,
özgürsün dedim ya ohh acısını çıkarabilirs
-
Geldiler tahtaları sıyrık
sevgilime yine
Tası tarağı toplayıp gitti
kimbilir bu defa niye
Az buçuk yüz göz
epeyce enseye tokat
Farkında değil hazırlanıyor
aşk basıp gitmeye
***
Ne yapayım şimdi ben
hangi kapıyı çalayım
E şuda bari birisi gider
birisi gelir katlanayım
***
Ne yapayım şimdi ben
hangi kapıyı çalayım
E şuda bari birisi gider
birisi gelir katlanayım
***
Bilgi çağındayız bilinmeyen
neler bulundu
Erişim bilişim iletişim
vesayire aldı yürüdü
Koyunları klonladılar sıra
insana geldi
Ama ademle havva aynı
elma desen zaten çürüdü
***
Ne yapayım şimdi ben
neini değiştireyim
Bi savaşta bi aşkda mübah
şimdi nesini değştireyim
***
Ne yapayım şimdi ben
nesini değiştireyim
Bi savaşta bi aşkda mübah
şimdi nesini değştireyim
-
Uzun zamandır ilk defa
Kötü bir rüya gördüm
Seninleydik kavga ettik
Sonunda ayrıldık
Rüya olduğunu bile bile
Kendime gelemez oldum
Bir an dünü hatırladım
Dün hergünden daha çok mutluydum
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Seni çok üzdüm diye
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Seni çok üzdüm diye
Düşün ki rüyalarımda bile
Hiç kıyamıyorum ben sana
Kaybederim korkusuyla
Dalıyorum uykuya
Sevmek diye ben buna derim
Sevdim mi böyle severim
Anlıyor musun ha sevgilim
Hem acısı hem de tatlısıyla
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Seni çok üzdüm diye
-
Duydum ki unutmuşsun
Ellerin koynunda benim
Sen onuda unutursun
Günün birinde değil mi ?
***
Bir ayagın eşikten dışarda hep
Daha başlarken bitiriyorsun
Doruklarında bile sevişmelerin
***
Ayrılıga yükseliyorsun
***
Anladım ki sen herkesten daha çok şey biliyorsun
Çaresi yok yalnızlığın,kendini kandırmıyorsun
***
Oysa ben hala masallardayım
İnanasım gelmiyor inatlardayım ..
Bir pembe balonum var
Gözüm gibi bakıyorum ona ki patlamasın haa
Anladım ben hala ilk çağlardayım
***
Bitmek tükenmek bilmiyor
Aşkın alışkanlığı
Dünyayı kurtarır aslında kalbin çalışkanlığın
-
Sıkıldım artık anlamaktan.
Herkesi herseyi uzerine odül veriyorum
Gibiyim yapilan kötulüklerin
Sanırım arıza bende
Aslinda sevilmezsem ölüyorum
Kimbilir? hangi kırılma noktasında
Bir suçu tamir ediyorum
Yürü doktara git doktora git
Boşalt şu çöp sepetini diyorum
hepi topu yüzde yedi faliyetle
bu beyin neyi çözer bilemiyorum
Doktora git doktora git
Bosalt şu çöp sepetini diyorum
***
Hepsi topu yüzde yedi faliyetle
Bu beyin neyi çözer bilemiyorum
Yıkıldım en güvendiğim
Dağlara bile karlar yağdı
Bu nedir böyle habire
Kandirılıp kandırarak yarışmakKoca dünyada hiçmi yok
Yani bitane Allahın kulu
O kadarmı zor söküp zırhlarını
Kendinle barışmakYürü doktara git doktora git
Boşalt şu çöp sepetini diyorum
Hep topu yüzde yedi faliyetle
Bu beyin neyi çözer bilemiyorum
doktora git doktora git boşalt şu çöp sepetini diyorum
Hepi topu yüzde yedi faliyetle bu beyin neyi çözer bilemiyorum
-
Geldiler tahtaları sıyrık
sevgilime yine
Tası tarağı toplayıp gitti
kimbilir bu defa niye
Az buçuk yüz göz
epeyce enseye tokat
Farkında değil hazırlanıyor
aşk basıp gitmeye
***
Ne yapayım şimdi ben
hangi kapıyı çalayım
E şuda bari birisi gider
birisi gelir katlanayım
***
Ne yapayım şimdi ben
hangi kapıyı çalayım
E şuda bari birisi gider
birisi gelir katlanayım
***
Bilgi çağındayız bilinmeyen
neler bulundu
Erişim bilişim iletişim
vesayire aldı yürüdü
Koyunları klonladılar sıra
insana geldi
Ama ademle havva aynı
elma desen zaten çürüdü
***
Ne yapayım şimdi ben
neini değiştireyim
Bi savaşta bi aşkda mübah
şimdi nesini değştireyim
***
Ne yapayım şimdi ben
nesini değiştireyim
Bi savaşta bi aşkda mübah
şimdi nesini değştireyim
-
Sıkıldım artık anlamaktan.
Herkesi herseyi uzerine odül veriyorum
Gibiyim yapilan kötulüklerin
Sanırım arıza bende
Aslinda sevilmezsem ölüyorum
Kimbilir? hangi kırılma noktasında
Bir suçu tamir ediyorum
Yürü doktara git doktora git
Boşalt şu çöp sepetini diyorum
hepi topu yüzde yedi faliyetle
bu beyin neyi çözer bilemiyorum
Doktora git doktora git
Bosalt şu çöp sepetini diyorum
***
Hepsi topu yüzde yedi faliyetle
Bu beyin neyi çözer bilemiyorum
Yıkıldım en güvendiğim
Dağlara bile karlar yağdı
Bu nedir böyle habire
Kandirılıp kandırarak yarışmakKoca dünyada hiçmi yok
Yani bitane Allahın kulu
O kadarmı zor söküp zırhlarını
Kendinle barışmakYürü doktara git doktora git
Boşalt şu çöp sepetini diyorum
Hep topu yüzde yedi faliyetle
Bu beyin neyi çözer bilemiyorum
doktora git doktora git boşalt şu çöp sepetini diyorum
Hepi topu yüzde yedi faliyetle bu beyin neyi çözer bilemiyorum