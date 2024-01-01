Petek Dinçöz

-
Duydum ki unutmuşsun
Ellerin koynunda benim
Sen onuda unutursun
Günün birinde değil mi ?
***
Bir ayagın eşikten dışarda hep
Daha başlarken bitiriyorsun
Doruklarında bile sevişmelerin
***
Ayrılıga yükseliyorsun
***
Anladım ki sen herkesten daha çok şey biliyorsun
Çaresi yok yalnızlığın,kendini kandırmıyorsun
***
Oysa ben hala masallardayım
İnanasım gelmiyor inatlardayım ..
Bir pembe balonum var
Gözüm gibi bakıyorum ona ki patlamasın haa
Anladım ben hala ilk çağlardayım
***
Bitmek tükenmek bilmiyor
Aşkın alışkanlığı
Dünyayı kurtarır aslında kalbin çalışkanlığın
-
-
RRRRAMPAAA
Hey!
Tempo! Tempo!
Tempo Dans!
*
Ay ya ya ya ay ya ya ya
*
Sanki macera!
Dans bu şarkıda!
Tempo
*
Tempo hissettiğin anda
Alır getirir seni yanıma
Alkış koparsa bir anda
-
Lalalalaylay
lalalaylalay
*
Gel bana
Buraya
Daha çok
*
Yanıma
*
Düşelim ağına
Biz aşkın Oltasına
Bir dans bir dans
Bir daha derken
*
Gel düşelim aşkın ağına
Olacaksa olsun
-
Çöktü üstüme
Sert kabus gibi
Şimdi sen gir kanıma
Bir virüs gibi
*
Ah yanan
Her söze kanan
Ben senin budalan
*
Beni sana yor
Sensiz umut zor
Bir de bana sor
Ateş Alev Kor
*
Söz demiştin
Ben kendime kanmam dedin
Başka birisine aşk göz kırptı
Bana gizlice
*
Oldum senin için bilmece
Uçtum yine
Sana gizlice
*
Bakma öyle boş bakma
Sıkma bunaltma
İçimi daraltma
*
Durma karşımda durma
Vurma ağlatma
Yalvartma uzatma...
-
Bu aşk dersen
Hissedersen
Korkma sevmekten
*
Geçti dersen
Ertelersen
Kaçar gider
Fark etmeden
-
Erkeğim ol sen benim
Başka kimseyi istemem
Senin güçlü kolların
*
Isıtsın beni her gece
*
Ayayay her gece
Ayayay her gece
Ayaya ayaya
*
Mutsuzluğum dinmiyor
Sevişmesem seninle
Sen benim ilacımsın
Bunu kimse bilmiyor..
*
Ayayayay her gece
Ayayay her gece
Her gece ayayaya
-
Yansın gökyüzü
Kül olsun
Cehennem gelip
Benim olsun
*
Hayat tenimde
Dizginler benim elimde
Aşk seninle..
*
Ay La Lala
Ay La Lala
Gece haram sana
Kollarımda
*
Ay La Lala
Ay La Lala
Benden başkası sana zor
La la la
*
Korksan da durma
Seni cezbeder
Kara gölgeler
Korksanda dur karşımda.
-
Devam Devam
Hadi bir kaç adım at
Şu kollarım sana aç ve susarım
*
Yavaş yavaş,
Ecel ol al canımı
*
Devam,devam
Hadi sar her yanımı
*
Devam,devam,devam devam hadi sar her yanımı
Tamam,tamam tamam,tamam
Hadi gel al canımı
*
Tamam tamam,tamam tamam kaçma!
*
Devam devam
*
Hadi kaldır başını
O gözlerinle
Yak şu kanımı
*
Yavaş yavaş,
Ecel ol al canımı
Devam devam
Hadi sar her yanımı
*
DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM,DEVAM DEVAM
Hadi sar her yanımı
Tamam Tamam, Tamam Tamam, Tamam tamam
Hadi gel al canımı..
*
TAMAM TAMAM TAMAM TAMAM KAÇMA!
-
Yıldızlar..
Yıldızlar..
Zaman zaman zaman zaman zaman
Yıldızlar..
*
Yıldızları hissedersen
Onlar senin gölgen..
*
ONLAR SENİN GÖLGEN
*
Yıldızlar gökyüzünde
Yıldızlar gökyüzünde
Yıldızlar gökyüzünde
*
Yıldızlar gökyüzünde
*
Gökyüzündeki gözler
İzler bizi her zaman
Kum saatinde gizli
Zaman zaman zaman zaman
*
Gözler görür her zaman
İzler bizi umutla
Hissederiz onları
Zaman zaman zaman zaman..
-
Zampara
Baksana
Kime bak bana
*
Zampara
Açılsana
Ezoic
Kendine baksana..
*
Zampara Baksana
Dörtlüleri yaksana
Zampara açılsana
Çünkü zampara
*
Rap;
*
Kıvır kız çok sanma havan batsın
Her güzele laf atarsın
Önce ister sonra kaçarsın
Bilmem sen ne canlar yakarsın
*
Ah bu türk kızları
Tatlı,serttir bakışları
Rap,Techno,Oriental, pop derken
Doldururlar discoları
*
Bacaklarda o biçim figür
Ah ah
Dudaklarda biraz da küfür
Ah ah
*
Yirminci asır gençliği bu
Parmaklarda rengarenk manikür
Gel benimle çık diyemem
Aşkımı sana söyleyemem
*
Acaba kalpsiz bir kız mısın?
Ben bu oyuna gelemem.
*
Zampara hadi git yoluna
Zampara yeter çektiğim ceza
Zampara hadi git yoluna
Zampara deli dolu..
*
Zampara Baksana
Dörtlüleri yaksana
Zampara açılsana
Çünkü zampara.
-
Yağmurlar yağsa Gözlerinden
Aldırma güller açsın yüzünde
Sen seviş sevilmesende
Bak bi dinle sev bir kere
*
İnsanlar eğlenirke
Dertlerden banane
Sevsen de gönlünce
*
Aşka yeni başlarken
Dertleri dert etmen
-
Yanıma geldiğin an
Canımı aldın sanki
Her yanımı titrettin
Kalbimi çaldın
*
Çekip gitmek istedim
Seninle uzaklara
Gözlerinde kayboldum
Yaktın kalbimi
*
Al beni
Yor beni
Sev beni
*
Al beni
Sev beni
Kalbimi
*
Sevgin hep böyle kalmaz
Utanmadan sar beni
*
Al beni,Al beni
Sev beni,Sar beni
Yaktın kalbimi,aldattın beni
*
Al beni,al beni
Yor beni,yor beni
Çaldın kalbimi,Aldattın beni