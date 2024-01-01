Petek Dinçöz

Sade Tören Şarkı Sözleri
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Yaz geliyor canım
Bi' baktığımda yandığım gözlerinle
Her dert kalıyor yarım
Ne üzüntüsü sevdan dolaştıkça her hücremde?
Neyin ödülüsün, gerçek misin sen?
Büyülü bir rüya mısın?
Bileyim, göreyim, yorayım hayırlara
Seni aramışım ömrüm boyunca
Geç olsa da bak bur'dasın
Her dilde "Seninim" yazıyor sol yanımda
Adın yeminim olsun iyi, kötü günde
Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle
Adın yeminim olsun iyi, kötü günde
Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle
Ah, sade bir törenle
Yaz geliyor canım
Bi' baktığımda yandığım gözlerinle
Her dert kalıyor yarım
Ne üzüntüsü sevdan dolaştıkça her hücremde?
Neyin ödülüsün, gerçek misin sen?
Büyülü bir rüya mısın?
Bileyim, göreyim, yorayım hayırlara
Seni aramışım ömrüm boyunca
Geç olsa da bak bur'dasın
Her dilde "Seninim" yazıyor sol yanımda
Adın yeminim olsun iyi, kötü günde
Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle
Adın yeminim olsun iyi, kötü günde
Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle
Adın yeminim olsun iyi, kötü günde
Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle
Adın yeminim olsun iyi, kötü günde
Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle
Ah, sade bir törenle