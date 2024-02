Petek Dinçöz

Yaz geliyor canım Bi' baktığımda yandığım gözlerinle Her dert kalıyor yarım Ne üzüntüsü sevdan dolaştıkça her hücremde? Neyin ödülüsün, gerçek misin sen? Büyülü bir rüya mısın? Bileyim, göreyim, yorayım hayırlara Seni aramışım ömrüm boyunca Geç olsa da bak bur'dasın Her dilde "Seninim" yazıyor sol yanımda Adın yeminim olsun iyi, kötü günde Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle Adın yeminim olsun iyi, kötü günde Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle Ah, sade bir törenle Yaz geliyor canım Bi' baktığımda yandığım gözlerinle Her dert kalıyor yarım Ne üzüntüsü sevdan dolaştıkça her hücremde? Neyin ödülüsün, gerçek misin sen? Büyülü bir rüya mısın? Bileyim, göreyim, yorayım hayırlara Seni aramışım ömrüm boyunca Geç olsa da bak bur'dasın Her dilde "Seninim" yazıyor sol yanımda Adın yeminim olsun iyi, kötü günde Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle Adın yeminim olsun iyi, kötü günde Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle Adın yeminim olsun iyi, kötü günde Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle Adın yeminim olsun iyi, kötü günde Sevda hediyem olsun, düğünümüz sade bir törenle Ah, sade bir törenle