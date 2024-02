Petek Dinçöz

Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Denizin durgunu fırtına öncesi Kadının vurgunu felaket ötesi Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Seven kadından kork Dünyayı görmez gözü Damarına basarsan Öldürür her sözü Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun Sakın ha kandırma Sakın ha kızdırma Sakın ha aldatma Rezil olursun