Sandım ki Şarkı Sözleri
Petek Dinçöz Sandım ki şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Sandım ki şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sandım ki sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum
İçinde bir günlük yüreğin yok mu?
Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum
Göğsünde saklanmış, haberin yok mu?
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Beni yalancı aşklara bırak
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Ya da bu kalbimi bana bırak
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Sandım ki dinmeyecek acılar
İnsan sevince hep affediyor
Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum
İçinde bir günlük yüreğin yok mu?
Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum
Göğsünde saklanmış, haberin yok mu?
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Beni yalancı aşklara bırak
Seni sevenlerin adını bil
Kalbimde gizlenen yerini bil
Gideceğin gönül kapını bil
Ya da bu kalbimi bana bırak
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Sandım ki dinmeyecek acılar
İnsan sevince hep affediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor
Sandım ki aşk yalancı değil
Sandım ki çok değer veriyor
Sandım ki herkes aynı değil
Sandım ki bir tek o seviyor
Okuması yazması yok kaderin
Aşkı oyuncak zannediyor