Petek Dinçöz

Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum İçinde bir günlük yüreğin yok mu? Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum Göğsünde saklanmış, haberin yok mu? Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Beni yalancı aşklara bırak Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Ya da bu kalbimi bana bırak Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Sandım ki dinmeyecek acılar İnsan sevince hep affediyor Sana yüzyıllardan dolu bir kalp kurdum İçinde bir günlük yüreğin yok mu? Duyanı çıldırtan deli bir aşk sundum Göğsünde saklanmış, haberin yok mu? Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Beni yalancı aşklara bırak Seni sevenlerin adını bil Kalbimde gizlenen yerini bil Gideceğin gönül kapını bil Ya da bu kalbimi bana bırak Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Sandım ki dinmeyecek acılar İnsan sevince hep affediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor Sandım ki aşk yalancı değil Sandım ki çok değer veriyor Sandım ki herkes aynı değil Sandım ki bir tek o seviyor Okuması yazması yok kaderin Aşkı oyuncak zannediyor