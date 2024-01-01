Petek Dinçöz

Sen Dön Dünya Seviyorsan, sevilmiyorsan Kahpe dünya Mutlu olmak istiyorsan Içelim zil zurna Terkedince öfkeliysen Bosver aldirma Asik misin? Derdin mi var? Kimin umrunda... Asik misin? Derdin mi var? Kimin umrunda... Dünyaa.. Dünyaa... Sen dön dünya Dünyaa.. Dünyaa... Sen dön dünya Aglasan da sizlasan da Kimin umrunda? Aglasan da sizlasan da Kimin umrunda? Hayat ayirsa sevmek ayipsa Kahpe dünya... Sarhos olmak istiyorsan Icelim zil zurna Gelmediyse sevmediyse Bosver aldirma Asik misin? Derdin mi var? Kimin umrunda? Asik misin? Derdin mi var? Kimin umrunda? Dünyaa.. Dünyaa... Sen dön dünya Dünyaa.. Dünyaa... Sen dön dünya Aglasan da sizlasan da Kimin umrunda? Aglasan da sizlasan da Kimin umrunda? Kahpe dünya icelim zil zurna Bosver aldirma... Kahpe dünya icelim zil zurna Bosver aldirma!!

Akasyalar Açarken Yar yolunu kolladım İpek mendil salladım Ona çiçek yolladım Akasyalar açarken *** Yarim gelir yanıma Kanı kaynar kanıma Neşe katar canıma Akasyalar açarken *** Yarimle biz biz bize Otururuz diz dize Sevişiriz göz göze Akasyalar açarken

Şu Milas'ın İçinde Şu Milas'ın içinde ben bir tek güldüm Şu Milas'ın içinde ben bir tek güldüm Goncalarım açmadan soldum büküldüm Goncalarım açmadan soldum büküldüm Gençliğime doymadan yar için öldüm Gençliğime doymadan yar için öldüm Hazan yaprağı gibi soldum döküldüm Hazan yaprağı gibi soldum döküldüm Sevda neler getirdi dertsiz başıma Sevda neler getirdi dertsiz başıma Elimle zehir kattım tatlı aşıma Elimle zehir kattım tatlı aşıma Kimse merhem olmadı kanlı yaşıma Kimse merhem olmadı kanlı yaşıma Talihim destan oldu mezar taşıma Talihim destan oldu mezar taşıma Gönül verdiğim kızın adı Yüksel'di Gönül verdiğim kızın adı Yüksel'di Can verirken feryadı arşa yükseldi Can verirken feryadı arşa yükseldi Kabahat ne ondaydı ne de bendeydi Kabahat ne ondaydı ne de bendeydi Alnımıza yazılmış bu bir eceldi Alnımıza yazılmış bu bir eceldi

Boyu Devrilesi Bir nikah yaptın diye beni aldınmı sandın? Gönlüm senden geçti sınıfta kaldın Dünü çok seviyordun Ama bugün işin çok zor Yürü beee aslanım sende beyaz yok Erkekler hep böyle hep buklar bahane Ama devir değişti meee diyeceksin hadi söyle; -Hergün çorba,pilav papaz bile isyan eder Türküz,Doğruyuz işi biliriz sonunda hep eve geri döneriz.

Olmaz Olamaz Olmaz olamaz başkasıyla olamaz Sevmez sevemez başkasını sevemez Gitmez gidemez başkasına gidemez Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek Belki hülya belki rüya Umutlarım tükenmedi hala Belki hülya belki rüya Umutlarım tükenmedi hala Bekleyeceğim onu özleyeceğim onu Sabredeceğim Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu Olmaz olamaz başkasıyla olamaz Öpmez öpemez başkasını öpemez Gülmez gülemez başkasına gülemez Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek Belki yalan belki dolan Yoktur benim gibi kahrolan Belki yalan belki dolan Yoktur benim gibi kahrolan Bekleyeceğim onu özleyeceğim onu Sabredeceğim Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu

Arkadaşımın Aşkısın Hakkim yok seni sevmeye, Ciktin karsima nediye? Sen baskasinin malisin, Kalbim bunu nereden anlasin? Unutmam lazim, cünkü sen, Arkadasimin askisin! Kaderin oyunu bu bana, Göstermesin seni bana. Karsimda olsan'da bakmam, Arkadasimi aldatmam. Isterse kalbim aglasin, Arkadasimin askisin! 2x: Ümit verme insanim ben, Cek bakislarini benden. Süpe'de etme sevgimden. Kalbim yanliz senin degil, Arkadasimin'da bunu bil. Derdin ne gecerse ömür, Yasayamam, ölürüm. Dikkat kimse anlamasin, Arkadasimin askisin! Dinlemeyince bu sarkiyi, Anlayacaksin hatani. Iki dost arasinsa girdin, Yanliz onu sevindirdin. Dikkat kimse anlamasin, Arkadasimin askisin! Kimseye hic dertlesemem, Baskasini'da sevemem. Öylekise ah ölemem. Dikkat et anlasilmasin, Birak kalbim aglasin. Arkadasimin askisin! Dikkat et anlasilmasin, Birak kalbim aglasin. Arkadasimin askisin! Arkadasimin askisin!

Pişman Olursun Sana kırılsam sana bozulsam Ayrılamıyorum kopamıyorum Sana kırılsam sana bozulsam Ayrılamıyorum kopamıyorum Gün gelecek devran dönecek Beni üzersen gönlüm geçecek Pişman olursun sen çok oldun Birini bulursun, beni asla! Çok üzüyorsun çok kırıyorsun Sevdiğimi bildiğin İçin Benden emin olduğun İçin Rahatsın umursamazsın Öyle bi havalardasın Ama dedim ya sen çok oldun Bak pişman olursun Beklide birini bulursun ama hıh beni asla!!! Pişman olursun sen çok oldun Birini bulursun, beni asla! Sana kırılsam sana darılsam Ayrılamıyorum kopamıyorum Sana kırılsam sana bozulsam Ayrılamıyorum kopamıyorum Bir an gelecek gözüm dönecek Böyle giderse aşkım bitecek Pişman olursun sen çok oldun Birini bulursun, beni asla! Pişman olursun sen çok oldun Birini bulursun, beni asla!

Çalkala Bu yaz aşık olmalı Çalsana benim şarkımı Şimdi aşk zamanı Çalsana benim şarkımı İş işten geçmeden Yaşlandım demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Önce çaldır şarkını Dansa kaldır aşkını Şimdi aşk zamanı Dansa kaldır aşkını Dur durak bilmeden Yoruldum demeden Olur mu hiç sevmeden Of of sende iş yok Of of sende iş yok Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala Çalsana oğlum çalsana Çalkala kızım çalkala Dünya bile dönüyor Durma öyle çalkala

Eftelya Bir el uzanır bana Sınırların ardından Bir el uzanır bana Sınırların ardından Büyümeli sevdamız Kardeşlik toprağında Büyümeli sevdamız Kardeşlik toprağında Ver elini ver bana, Eftelya Uzansın elimiz, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Ver elini ver bana, Eftelya Uzansın elimiz, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Aynı topraktan geldik Biz bize benzeriz Aynı topraktan geldik Biz bize benzeriz Sevdayla dururken Neden kavga ederiz? Sevdayla dururken Neden kavga ederiz? Ver elini ver bana, Eftelya Uzansın elimiz, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Ver elini ver bana, Eftelya Uzansın elimiz, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Ver elini ver bana, Eftelya Uzansın elimiz, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister, Eftelya

Bir Kez Ara Senden öncesi sanki yok Anılar silinmiş zihnimde Bir de sen çekip gidersen Hatıra olmak istersen *** Yeter artık kara talihe; Dur.. Dur.. Dur! *** Bir ara bir kez ara Unutma kalbim yara Düşürme beni dara Zaten bahtım kara *** Bir ara bir kez ara Unutma kalbim yara Düşürme beni dara Ne olur bir kez ara *** (Telefon Çalar:) Şu anda cevap veremiyorum lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.. (Petek:) Alo.. Ne arıyorsun, ne telefonu açıyorsun Sen beni çıldırmak mı istiyorsun? Çıldırmak mı ? Çıldırmak mı ? Çıldırmak mı ?

Ne Yeşili,Ne Siyahı Ne yeşilin ne siyahın Gözümde hep gözlerinvar Ne yeşilin ne siyahın Gözümde hep gözlerin var Seviyorum diye beni aldattınız Yalan, yalan yıllar Seviyorum diye beni aldattınız Yalan, yalan yıllar Oysa ben hep onu sevdim Bazen gülse, bazen ağlar Oysa ben hep onu sevdim Bazen gülse, bazen ağlar Peteğime bal istedim Vermediniz yalan, yalan yıllar Peteğime bal istedim Vermediniz yalan, yalan yıllar Zaman olur kuş gibiyim Birgün hazan, birgün bahar Aşkı sizden öğrenmiştim Vermediniz yalan yıllar Seviyorum diye beni aldattınız Yalan, yalan yıllar

Beyaz Cam Sen televizyon başında haberlerle Ben köşe başımda hayallerle Ömrümüz geçiyor Aynı odada, ayrı dünyada Sen beyaz cam önünde Koyunları sayıyorsun Ben beyaz perdemde Yıldızları sayıyorum Sen yine uyukluyorsun Ben yine sayıklıyorum Bir avuç odada Bir başka dünyada Bir avuç odada Bir başka dünyada Paramız yok, derdimiz çok Olsun alıştım artık Paramız yok, derdimiz çok Olsun alıştım artık Ama bir kez gül Eve gönder kırmızı gül Aşkı unuttu gönül İşte asıl budur zul Bir avuç odada Bir başka dünyada Bir avuç odada Bir başka dünyada İster odun, kömür olmasın Kalbim ısıtır seni İster dolap boş olsun Gözlerim doyurur seni İster odun, kömür olmasın Kalbim ısıtır seni İster dolap boş olsun Gözlerim doyurur seni Sen bana ver kendini Ben gelirim kendime İki kadeh az içsen Gül dikersin kalbime Sen bana ver kendini Ben gelirim kendime İki kadeh az içsen Gül dikersin kalbime Bilmiyorsun güzelim Her gün işimde Üç buçuğun içinde Ekmek yerine Kendi kendimi yiyiyorum Ekmek yerine Kendi kendimi yiyiyorum Bilemezsin, anlamazsın, rüyalardasın Böyle bahane yapma Alsan bir kırmızı gül Aşkı unuttu gönül Geçmez böyle bir ömür Bir avuç odada Bir başka dünyada Bir avuç odada Bir başka dünyada İster odun, kömür olmasın Kalbim ısıtır seni İster dolap boş olsun Gözlerim doyurur seni Sen bana ver kendini Ben gelirim kendime İki kadeh az içsen Gül dikersin kalbime İster odun, kömür olmasın Kalbim ısıtır seni İster dolap boş olsun Gözlerim doyurur seni Sen bana ver kendini Ben gelirim kendime İki kadeh az içsen Gül dikersin kalbime İki kadeh az içsen Gül dikersin kalbime İki kadeh az içsen Gül dikersin kalbime