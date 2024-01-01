Petek Dinçöz

Uzun zamandır ilk defa Kötü bir rüya gördüm Seninleydik kavga ettik Sonunda ayrıldık Rüya olduğunu bile bile Kendime gelemez oldum Bir an dünü hatırladım Dün hergünden daha çok mutluydum Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Seni çok üzdüm diye Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Seni çok üzdüm diye Düşün ki rüyalarımda bile Hiç kıyamıyorum ben sana Kaybederim korkusuyla Dalıyorum uykuya Sevmek diye ben buna derim Sevdim mi böyle severim Anlıyor musun ha sevgilim Hem acısı hem de tatlısıyla Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Solan çiçekler gibi susuz kaldım O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım Kendime isyan ettim rüyada olsa bile Seni ağlattım diye Seni çok üzdüm diye