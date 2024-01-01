Petek Dinçöz

Evet Aynen Şarkı Sözleri
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Uzun zamandır ilk defa
Kötü bir rüya gördüm
Seninleydik kavga ettik
Sonunda ayrıldık
Rüya olduğunu bile bile
Kendime gelemez oldum
Bir an dünü hatırladım
Dün hergünden daha çok mutluydum
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Seni çok üzdüm diye
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Seni çok üzdüm diye
Düşün ki rüyalarımda bile
Hiç kıyamıyorum ben sana
Kaybederim korkusuyla
Dalıyorum uykuya
Sevmek diye ben buna derim
Sevdim mi böyle severim
Anlıyor musun ha sevgilim
Hem acısı hem de tatlısıyla
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Solan çiçekler gibi susuz kaldım
O kadar çok korktum ki ayrıldık sandım
Kendime isyan ettim rüyada olsa bile
Seni ağlattım diye
Seni çok üzdüm diye
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Ona, buna benzemem, ben onlardan değilim”
Demiştin ya hani sen, evet aynen
Ona buna salladığın kuyrukların
Toz kaldırdı sen giderken, evet aynen
***
Bu gece bir dost meclisinde
Bir sofra kurulmuş şerefine
Adın olmuş bir küfür dilimizde
Bundan sana ne?
***
Dediler ki
Bak gör üç, beş gün bile sürmez
Aşk üzüldüğüne değmez
Gün gelir elbet yine güleriz
Baktık olmadı çay içeriz
***
Evet aynen, evet aynen
Baktık olmadı çay içeriz