Petek Dinçöz

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Şu Milas'ın içinde ben bir tek güldüm
Şu Milas'ın içinde ben bir tek güldüm
Goncalarım açmadan soldum büküldüm
Goncalarım açmadan soldum büküldüm
Gençliğime doymadan yar için öldüm
Gençliğime doymadan yar için öldüm
Hazan yaprağı gibi soldum döküldüm
Hazan yaprağı gibi soldum döküldüm
Sevda neler getirdi dertsiz başıma
Sevda neler getirdi dertsiz başıma
Elimle zehir kattım tatlı aşıma
Elimle zehir kattım tatlı aşıma
Kimse merhem olmadı kanlı yaşıma
Kimse merhem olmadı kanlı yaşıma
Talihim destan oldu mezar taşıma
Talihim destan oldu mezar taşıma
Gönül verdiğim kızın adı Yüksel'di
Gönül verdiğim kızın adı Yüksel'di
Can verirken feryadı arşa yükseldi
Can verirken feryadı arşa yükseldi
Kabahat ne ondaydı ne de bendeydi
Kabahat ne ondaydı ne de bendeydi
Alnımıza yazılmış bu bir eceldi
Alnımıza yazılmış bu bir eceldi
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Yar yolunu kolladım
İpek mendil salladım
Ona çiçek yolladım
Akasyalar açarken
***
Yarim gelir yanıma
Kanı kaynar kanıma
Neşe katar canıma
Akasyalar açarken
***
Yarimle biz biz bize
Otururuz diz dize
Sevişiriz göz göze
Akasyalar açarken
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Bir nikah yaptın diye beni aldınmı sandın?
Gönlüm senden geçti sınıfta kaldın
Dünü çok seviyordun
Ama bugün işin çok zor
Yürü beee aslanım sende beyaz yok
Erkekler hep böyle hep buklar bahane
Ama devir değişti
meee diyeceksin hadi söyle;
-Hergün çorba,pilav papaz bile isyan eder
Türküz,Doğruyuz işi biliriz sonunda hep eve geri döneriz.
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Olmaz olamaz başkasıyla olamaz
Sevmez sevemez başkasını sevemez
Gitmez gidemez başkasına gidemez
Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek
Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek
Belki hülya belki rüya
Umutlarım tükenmedi hala
Belki hülya belki rüya
Umutlarım tükenmedi hala
Bekleyeceğim onu özleyeceğim onu
Sabredeceğim
Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu
Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu
Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu
Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu
Olmaz olamaz başkasıyla olamaz
Öpmez öpemez başkasını öpemez
Gülmez gülemez başkasına gülemez
Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek
Görecek gelecek bir gün mutlak dönecek
Belki yalan belki dolan
Yoktur benim gibi kahrolan
Belki yalan belki dolan
Yoktur benim gibi kahrolan
Bekleyeceğim onu özleyeceğim onu
Sabredeceğim
Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu
Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu
Çünkü ben çünkü ben delice sevdim onu
Olmaz olamaz bu aşkın başka sonu
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Hakkim yok seni sevmeye,
Ciktin karsima nediye?
Sen baskasinin malisin,
Kalbim bunu nereden anlasin?
Unutmam lazim, cünkü sen,
Arkadasimin askisin!
Kaderin oyunu bu bana,
Göstermesin seni bana.
Karsimda olsan'da bakmam,
Arkadasimi aldatmam.
Isterse kalbim aglasin,
Arkadasimin askisin!
2x:
Ümit verme insanim ben,
Cek bakislarini benden.
Süpe'de etme sevgimden.
Kalbim yanliz senin degil,
Arkadasimin'da bunu bil.
Derdin ne gecerse ömür,
Yasayamam, ölürüm.
Dikkat kimse anlamasin,
Arkadasimin askisin!
Dinlemeyince bu sarkiyi,
Anlayacaksin hatani.
Iki dost arasinsa girdin,
Yanliz onu sevindirdin.
Dikkat kimse anlamasin,
Arkadasimin askisin!
Kimseye hic dertlesemem,
Baskasini'da sevemem.
Öylekise ah ölemem.
Dikkat et anlasilmasin,
Birak kalbim aglasin.
Arkadasimin askisin!
Dikkat et anlasilmasin,
Birak kalbim aglasin.
Arkadasimin askisin!
Arkadasimin askisin!
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Sana kırılsam sana bozulsam
Ayrılamıyorum kopamıyorum
Sana kırılsam sana bozulsam
Ayrılamıyorum kopamıyorum
Gün gelecek devran dönecek
Beni üzersen gönlüm geçecek
Pişman olursun sen çok oldun
Birini bulursun, beni asla!
Çok üzüyorsun çok kırıyorsun
Sevdiğimi bildiğin İçin
Benden emin olduğun İçin
Rahatsın umursamazsın
Öyle bi havalardasın
Ama dedim ya sen çok oldun
Bak pişman olursun
Beklide birini bulursun ama hıh beni asla!!!
Pişman olursun sen çok oldun
Birini bulursun, beni asla!
Sana kırılsam sana darılsam
Ayrılamıyorum kopamıyorum
Sana kırılsam sana bozulsam
Ayrılamıyorum kopamıyorum
Bir an gelecek gözüm dönecek
Böyle giderse aşkım bitecek
Pişman olursun sen çok oldun
Birini bulursun, beni asla!
Pişman olursun sen çok oldun
Birini bulursun, beni asla!
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Bu yaz aşık olmalı
Çalsana benim şarkımı
Şimdi aşk zamanı
Çalsana benim şarkımı
İş işten geçmeden
Yaşlandım demeden
Olur mu hiç sevmeden
Of of sende iş yok
Of of sende iş yok
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Önce çaldır şarkını
Dansa kaldır aşkını
Şimdi aşk zamanı
Dansa kaldır aşkını
Dur durak bilmeden
Yoruldum demeden
Olur mu hiç sevmeden
Of of sende iş yok
Of of sende iş yok
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
Çalsana oğlum çalsana
Çalkala kızım çalkala
Dünya bile dönüyor
Durma öyle çalkala
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Bir el uzanır bana
Sınırların ardından
Bir el uzanır bana
Sınırların ardından
Büyümeli sevdamız
Kardeşlik toprağında
Büyümeli sevdamız
Kardeşlik toprağında
Ver elini ver bana, Eftelya
Uzansın elimiz, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Ver elini ver bana, Eftelya
Uzansın elimiz, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Aynı topraktan geldik
Biz bize benzeriz
Aynı topraktan geldik
Biz bize benzeriz
Sevdayla dururken
Neden kavga ederiz?
Sevdayla dururken
Neden kavga ederiz?
Ver elini ver bana, Eftelya
Uzansın elimiz, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Ver elini ver bana, Eftelya
Uzansın elimiz, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Ver elini ver bana, Eftelya
Uzansın elimiz, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister, Eftelya
-
Senden öncesi sanki yok
Anılar silinmiş zihnimde
Bir de sen çekip gidersen
Hatıra olmak istersen
***
Yeter artık kara talihe;
Dur.. Dur.. Dur!
***
Bir ara bir kez ara
Unutma kalbim yara
Düşürme beni dara
Zaten bahtım kara
***
Bir ara bir kez ara
Unutma kalbim yara
Düşürme beni dara
Ne olur bir kez ara
***
(Telefon Çalar:)
Şu anda cevap veremiyorum lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın..
(Petek:)
Alo.. Ne arıyorsun, ne telefonu açıyorsun
Sen beni çıldırmak mı istiyorsun?
Çıldırmak mı ?
Çıldırmak mı ?
Çıldırmak mı ?
-
Ne yeşilin ne siyahın
Gözümde hep gözlerinvar
Ne yeşilin ne siyahın
Gözümde hep gözlerin var
Seviyorum diye beni aldattınız
Yalan, yalan yıllar
Seviyorum diye beni aldattınız
Yalan, yalan yıllar
Oysa ben hep onu sevdim
Bazen gülse, bazen ağlar
Oysa ben hep onu sevdim
Bazen gülse, bazen ağlar
Peteğime bal istedim
Vermediniz yalan, yalan yıllar
Peteğime bal istedim
Vermediniz yalan, yalan yıllar
Zaman olur kuş gibiyim
Birgün hazan, birgün bahar
Aşkı sizden öğrenmiştim
Vermediniz yalan yıllar
Seviyorum diye beni aldattınız
Yalan, yalan yıllar
-
Sen televizyon başında haberlerle
Ben köşe başımda hayallerle
Ömrümüz geçiyor
Aynı odada, ayrı dünyada
Sen beyaz cam önünde
Koyunları sayıyorsun
Ben beyaz perdemde
Yıldızları sayıyorum
Sen yine uyukluyorsun
Ben yine sayıklıyorum
Bir avuç odada
Bir başka dünyada
Bir avuç odada
Bir başka dünyada
Paramız yok, derdimiz çok
Olsun alıştım artık
Paramız yok, derdimiz çok
Olsun alıştım artık
Ama bir kez gül
Eve gönder kırmızı gül
Aşkı unuttu gönül
İşte asıl budur zul
Bir avuç odada
Bir başka dünyada
Bir avuç odada
Bir başka dünyada
İster odun, kömür olmasın
Kalbim ısıtır seni
İster dolap boş olsun
Gözlerim doyurur seni
İster odun, kömür olmasın
Kalbim ısıtır seni
İster dolap boş olsun
Gözlerim doyurur seni
Sen bana ver kendini
Ben gelirim kendime
İki kadeh az içsen
Gül dikersin kalbime
Sen bana ver kendini
Ben gelirim kendime
İki kadeh az içsen
Gül dikersin kalbime
Bilmiyorsun güzelim
Her gün işimde
Üç buçuğun içinde
Ekmek yerine
Kendi kendimi yiyiyorum
Ekmek yerine
Kendi kendimi yiyiyorum
Bilemezsin, anlamazsın, rüyalardasın
Böyle bahane yapma
Alsan bir kırmızı gül
Aşkı unuttu gönül
Geçmez böyle bir ömür
Bir avuç odada
Bir başka dünyada
Bir avuç odada
Bir başka dünyada
İster odun, kömür olmasın
Kalbim ısıtır seni
İster dolap boş olsun
Gözlerim doyurur seni
Sen bana ver kendini
Ben gelirim kendime
İki kadeh az içsen
Gül dikersin kalbime
İster odun, kömür olmasın
Kalbim ısıtır seni
İster dolap boş olsun
Gözlerim doyurur seni
Sen bana ver kendini
Ben gelirim kendime
İki kadeh az içsen
Gül dikersin kalbime
İki kadeh az içsen
Gül dikersin kalbime
İki kadeh az içsen
Gül dikersin kalbime
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Seviyorsan, sevilmiyorsan
Kahpe dünya
Mutlu olmak istiyorsan
Içelim zil zurna
Terkedince öfkeliysen
Bosver aldirma
Asik misin? Derdin mi var?
Kimin umrunda...
Asik misin? Derdin mi var?
Kimin umrunda...
Dünyaa.. Dünyaa...
Sen dön dünya
Dünyaa.. Dünyaa...
Sen dön dünya
Aglasan da sizlasan da
Kimin umrunda?
Aglasan da sizlasan da
Kimin umrunda?
Hayat ayirsa sevmek ayipsa
Kahpe dünya...
Sarhos olmak istiyorsan
Icelim zil zurna
Gelmediyse sevmediyse
Bosver aldirma
Asik misin?
Derdin mi var?
Kimin umrunda?
Asik misin?
Derdin mi var?
Kimin umrunda?
Dünyaa.. Dünyaa...
Sen dön dünya
Dünyaa.. Dünyaa...
Sen dön dünya
Aglasan da sizlasan da
Kimin umrunda?
Aglasan da sizlasan da
Kimin umrunda?
Kahpe dünya icelim zil zurna
Bosver aldirma...
Kahpe dünya icelim zil zurna
Bosver aldirma!!
-
Sen degmezsin, boyun egmessin
Askin hep inat sevmek kabahat
Oyle doluyum ki sözlerine
Duygularim derin sigmaz icime
Sen degmezsin, boyun egmessin
Askin hep inat sevmek kabahat
Oyle doluyum ki sözlerine
Duygularim derin sigmaz icime
Hem seviyorsun, hem üzüyorsun
Havalara girdin yar
Sevidigimi biliyorsun yar
Umrunda degil dünya aahhh. ahh
Sen degmezsin
Sen degmezsin, kiymet bilmessin
Dunyayi versem kapina gelsem
Bir ömür gecer mi senle böyle?
Hatta ettin beni, ölürcesine
Sen degmezsin, kiymet bilmessin
Dunyayi versem kapina gelsem
Bir ömür gecer mi senle böyle?
Hatta ettin beni, ölürcesine
Hem seviyorsun, hem üzüyorsun
Havalara girdin yar
Sevidigimi biliyorsun yar
Umrunda degil dünya aahhh. ahh
Sen degmezsin
Sen degmezsin
Sen degmezsin