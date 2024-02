Petek Dinçöz

Düne kadar bir tanendim, vazgeçilmezindim. Doğruları söyleyince şimdi benden kötüsü yok. (x2) *** Kalbim kırık dökük yaralı, Bugünlerde oh, bahtı karalı. Toparlanması için bir müddet Tadilat dolayısıyla kapalı.(x2) *** Düne kadar bir tanendim, vazgeçilmezindim. Doğruları söyleyince şimdi benden kötüsü yok. *** Kalbim kırık dökük yaralı, Bugünlerde oh, bahtı karalı. Toparlanması için bir müddet Tadilat dolayısıyla kapalı. (x2) *** Şahsen elimden geleni yaptım, İçim rahat gidiyorum. Yıpranmaya da ne gerek var, Artık toplanıyorum. *** Kalbim kırık dökük yaralı, Bugünlerde oh, bahtı karalı. Toparlanması için bir müddet Tadilat dolayısıyla kapalı. (x2)