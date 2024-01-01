Petek Dinçöz

Tadilat Şarkı Sözleri
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Düne kadar bir tanendim, vazgeçilmezindim.
Doğruları söyleyince şimdi benden kötüsü yok. (x2)
***
Kalbim kırık dökük yaralı,
Bugünlerde oh, bahtı karalı.
Toparlanması için bir müddet
Tadilat dolayısıyla kapalı.(x2)
***
Düne kadar bir tanendim, vazgeçilmezindim.
Doğruları söyleyince şimdi benden kötüsü yok.
***
Kalbim kırık dökük yaralı,
Bugünlerde oh, bahtı karalı.
Toparlanması için bir müddet
Tadilat dolayısıyla kapalı. (x2)
***
Şahsen elimden geleni yaptım,
İçim rahat gidiyorum.
Yıpranmaya da ne gerek var,
Artık toplanıyorum.
***
Kalbim kırık dökük yaralı,
Bugünlerde oh, bahtı karalı.
Toparlanması için bir müddet
Tadilat dolayısıyla kapalı. (x2)