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Şaka Gibi... Şarkı Sözleri

Petek Dinçöz Şaka Gibi... şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Şaka Gibi... şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Şaka Gibi... sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Şaka Gibi...

  • Uçan Kaçan

  • Şaka Gibi

  • Aşk Budur İşte

  • Çatılmış Kaşlarınla

  • Büyük Sevda

  • Haykırmak İstiyorum

  • Aşk Yazı

  • Gitme

  • Delikanlı Kız

  • Buruk Acı

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