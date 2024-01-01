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7/24 Dinle Aşka Zaman Yok

Aşka Zaman Yok Şarkı Sözleri

Petek Dinçöz Aşka Zaman Yok şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Aşka Zaman Yok şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşka Zaman Yok sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Aşka Zaman Yok

  • Yaz Deftere

  • Boşver Üzülme

  • Asktan Naber

  • Kardeşiz Senle

  • Herşeyden Çok

  • Canım Sıkılıyor Canım

  • Senin İçin

  • Zevksiz

  • Aramıza Yollar

  • Ayrılığa Dayanamam

  • Daha Gidecek Yolumuz Var

  • Deli Kuş

  • Gül Güzeli

  • Her neyse

  • İlla

  • Kandilli

  • Laleler

  • Memed

  • Sarılsam Üşür müsünüz

  • Yarim

  • Akdeniz Akşamları

  • Sessiz Gemi

  • Neredesin Sen

  • Ah Bir Ataş Ver

  • Bizi Kimse Ayıramaz

  • Gitme Sevgilim

  • Haram Geceler

  • Haydi Şimdi

  • Tik Tak

  • Töre

  • Yaz Gazeteci

  • Ye Kürküm

  • Yüreğimde Ateş

  • İzmir'in Kavakları

  • Çaya İndim Durnaya (Gülay Özer)

  • berdar olalı

  • Harab Oldu Yerim Yurdum Otağım

  • Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım

  • Fırsat Bulsam Yare Varsam

  • Çıkalım Sayd ü Şikare

  • Hüsnüne Güvenme Ey Ruhi Mahım

  • Hastayım Yalnızım

  • Gözler Gözlerden Ayrı

  • Elçek Tabip Elçek Yaram Üstünden

  • Seni Seven Olabilir

  • Kırmızı Gülün Adı Var

  • Sen Bu Yerden Gideli

  • A Benim Selvi Boylum

  • Küçüksu da Gördüm Seni

  • Yanımda Ol

  • Makberdir Orası Meyhane Değil

  • Aşka Zaman Yok

  • Sevgi Irmağı

  • İllede Mavili

  • Zannetme Aşkınla Mutluyum

  • Bir Sen Bir Ben Bir Allah Bilir

  • Ay Batarsa Batsın

  • Yüreğime Ektim Seni

  • Tomurcuk

  • Ne Güzel Gözlerin Var

  • Ne Faydası Var

  • Hesabım Var

  • Gül Ali

  • Gideceğim

  • Kırmızıyı Severler

  • Limoncu

  • Neden Saçların Beyazlaşmış Arkadaş

  • Senmiydin

  • Şoparım

  • Bana Herşey Seni Hatırlatıyor

  • Yama Yama

  • Dost Bildiklerim

  • Çiftetelli

  • Yüreğimden Vurdun Beni

  • Unutma Yanındayım

  • Yandı Gönlüm

  • İnadına Seveceğim

  • Bilmem Anlatabildimmi

  • Canımdan Can İste

  • Arıfin Mezarında Mum Yanar

  • GaDünuma Sinanay

  • Gel Çıkalım Dağlara

  • Gide Gide Kundurama

  • Ip Attım Ucu Kaldi

  • Kale Kapısindan Girdim Iceri

  • Kapelesi Ak Gibi

  • Mapushane İçinde Yaniyor

  • Mis Pamugum (Kayadan İndirdiler)

  • Ahlatin Altında

  • Ay Doğar Sini Sini

  • Bir Ceket Isterem

  • Carsida Bal Var

  • Derede Kum Savrulur

  • Diyarbakir Dort Kose

  • Kirklar Dağınım Düzu

  • Memyane

  • Odasına Vardım

  • Yeri Yeri Han Bağında

  • Aysun Gültekin Bülbülüm Bağ Gezerim

  • Aysun Gültekin Mendilim İşle Yolla

  • Gökmen Uru Kar Mi Yagmis

  • Koro Aynam Düştü Belimden

  • Koro Cayda Cira

  • Mine Ozdemir Meteristen İneydim

  • Orhan Hakalmaz Pınarın Başından

  • Zara Oy Akşamlar

  • Zara Sinemde Bir Tutuşmuş

  • Yaradan Var

  • Türkmen Gelini

  • Cane Cane

  • Ayez Hanım

  • Aç Kapıyi Ben Geldim

  • ÇALIN DAVULLAR

  • URFANIN ETRAFI

  • MİSKET

  • DENİZİN DİBİNDE HATÇEM

  • CEMALİM

  • BİTLİSTE BEŞ MİNARE

  • Aşağıdan Gelir Omuz Omuza

  • Atlar Eğerlendi

  • Boran Geldi Kış Geldi

  • Dam Başında Duran Kız

  • Değirmenin Postu Dar

  • Dünya Umuruna Meylini Verme

  • Kara Tren Gelmez Mola

  • Küçük Yasta Gurbet Elde

  • Malatya'nın Eline Serin Dediler

  • Malatya Malatya

  • Muhabbet Eyledim

  • Yüksek Ayvanlarda Bülbüller Öter

  • Aska Düştüm Yeni

  • Bahar Geldi Gül Acti

  • Bir Tel Çektim Mardinden

  • Dalal

  • Havalar Ayaz Gelin Hanım

  • Kaleden Kaleye Şahın Ucurdum

  • Kirpiklerin Ok Mudur

  • Potpori

  • Yola Çıktim Mardine

  • Ağacliktan Arar Gelir

  • Avciyim Ben Su Dağları

  • Ayağına Giyer

  • Ayvalıgin Kara Tasi

  • Fincan Fincana Kurban

  • Gökteki Yıldızın Ucu (Celal Bakar)

  • Gül Koydum Gül Tasina (Zeynep Atagur)

  • Kızılirmak Parca Parca (Gülay Ozer)

  • Pancar Pezik Değil Mi

  • Pınar Senin Ne Sevdalı Başın Var

  • Tasa Caldim Ayvam Ile

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