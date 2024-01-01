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7/24 Dinle Aşkın Tam Sırası

Aşkın Tam Sırası Şarkı Sözleri

Petek Dinçöz Aşkın Tam Sırası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Petek Dinçöz Aşkın Tam Sırası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Tam Sırası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Aşkın Tam Sırası

  • Yine Yalnızım

  • Kurudum

  • Kısmetsizim

  • Allahın Belası

  • Okşa

  • Yollarımız Ayrıldı

  • Sarı Mavi

  • Aklımı Bulamam

  • Foolish Casanova

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