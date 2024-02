Peter Maffay

Du gibst alles, wenn Du gibst Du verlierst Dich, wenn Du liebst Junges Mädchen, reife Frau und noch Kind das bist Du, Du, nur Du *** Wenn mich Deine Hand berührt, und ich Deine Wärme spür, dann weiss ich was auch geschieht, es wird gut, so bist Du, Du, nur Du *** Und wenn ich geh, geht nur ein Teil von mir und gehst Du, bleibt Deine Wärme hier Und wenn ich wein, dann weint nur ein Teil von mir und der andere lacht mit Dir *** Du verlangst oft viel von mir, doch ich spür die Kraft in Dir und weiss, Du verlangst nie mehr als Du gibst so bist Du, Du, nur Du *** Du sagst immer was Du denkst, und die Liebe, die Du schenkst ist so zärtlich und so gut und so tief so wie Du, Du, nur Du *** Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir und gehst Du, bleibt Deine Wärme hier Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir und der andere träumt mit Dir *** Und wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir und gehst Du, bleibt Deine Wärme hier Und wenn ich schlaf, dann schläft nur ein Teil von mir und der andere träumt mit Dir *** Und wenn ich sterb, dann stirbt nur ein Teil von mir und stirbst Du, bleibt Deine Liebe hier Und wenn ich wein, dann weint nur ein Teil von mir und der andere lacht mit Dir