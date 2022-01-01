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Pilli Bebek
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01
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Söz yazarı:
C.Kısmet
Besteci:
C.Kısmet-A.Başbağlar
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02
Hilal'in Şarkısı
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Söz yazarı:
C.Kısmet
Besteci:
C.Kısmet
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03
Malabadi Köprüsü
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selçuk Alagöz
Besteci:
Selçuk Alagöz
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04
Berrak
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
C.Kısmet
Besteci:
C.Kısmet
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05
Yoluna Baş Koy
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
C.Kısmet
Besteci:
C.Kısmet
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Behzat Ç. Dizi Ve Film Müzikleri
Pilli Bebek
Pilli Bebek
Pilli Bebek
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