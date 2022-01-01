Değirmende ki un olsam,değirmende ki Ezilmem böyle dağılmam karadut gibi Eğer senden üstün olsam,incitmem seni Gün gelir karşıma çıkarsan,durma dön geri Bilmeden de olsa yapılmaz böyle Affeder miydin sen olsan? Ben affetsem de... *** Uzun bir yolda han olsam,uzun bir yolda Olurdum herkese yoldaş,ederdim fayda Sen bu yolda tek han olsan,suyundan içmem Bileydim sapmazdım zaten,birdaha geçmem... Çok zamanda geçse unutmam asla Unutur muydun sen olsan? Belki çok sonra...