Değirmende ki Şarkı Sözleri
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Değirmende ki un olsam,değirmende ki
Ezilmem böyle dağılmam karadut gibi
Eğer senden üstün olsam,incitmem seni
Gün gelir karşıma çıkarsan,durma dön geri
Bilmeden de olsa yapılmaz böyle
Affeder miydin sen olsan?
Ben affetsem de...
***
Uzun bir yolda han olsam,uzun bir yolda
Olurdum herkese yoldaş,ederdim fayda
Sen bu yolda tek han olsan,suyundan içmem
Bileydim sapmazdım zaten,birdaha geçmem...
Çok zamanda geçse unutmam asla
Unutur muydun sen olsan?
Belki çok sonra...