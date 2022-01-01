Çok geç olmuş, tam vakti gitmenin Ama hoşça kal demiyor ki gözlerin Ellerin elimde hala, kokun daha hafızamda Sonu yok bu elveda deyişlerin *** İlk defa olmuyor ki bu bana Biraz zaman lazım, derin yara Ağladım dün sen uyurken Gizli gizli, sessiz, içimden Bu sefer ağır gelecek, besbelli *** Bugün günlerden senden sonra Aşk bir mevsim, gelmez bir daha Yalnız kalmak korkutmaz ki Alışır bu şehir, alışır elbet yokluğuna *** Bugün günlerden senden sonra Aşk bir mevsim, gelmez bir daha Yalnız kalmak korkutmaz ki Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna *** Belki bir düş gördük, rüyadayız Ama düşleri sevdik, unutmayız Sanki çok sevmiş gibi yapanların ülkesinde Kaçacak bi yer buluruz elbette *** Bugün günlerden senden sonra Aşk bir mevsim, gelmez bir daha Yalnız kalmak korkutmaz ki Alışır bu şehir, alışır elbet yokluğuna *** Bugün günlerden senden sonra Aşk bir mevsim, gelmez bir daha Yalnız kalmak korkutmaz ki Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna *** (Bugün günlerden senden sonra Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna)