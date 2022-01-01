Evde Kayıt Şarkı Sözleri
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Çok geç olmuş, tam vakti gitmenin
Ama hoşça kal demiyor ki gözlerin
Ellerin elimde hala, kokun daha hafızamda
Sonu yok bu elveda deyişlerin
***
İlk defa olmuyor ki bu bana
Biraz zaman lazım, derin yara
Ağladım dün sen uyurken
Gizli gizli, sessiz, içimden
Bu sefer ağır gelecek, besbelli
***
Bugün günlerden senden sonra
Aşk bir mevsim, gelmez bir daha
Yalnız kalmak korkutmaz ki
Alışır bu şehir, alışır elbet yokluğuna
***
Bugün günlerden senden sonra
Aşk bir mevsim, gelmez bir daha
Yalnız kalmak korkutmaz ki
Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna
***
Belki bir düş gördük, rüyadayız
Ama düşleri sevdik, unutmayız
Sanki çok sevmiş gibi yapanların ülkesinde
Kaçacak bi yer buluruz elbette
***
Bugün günlerden senden sonra
Aşk bir mevsim, gelmez bir daha
Yalnız kalmak korkutmaz ki
Alışır bu şehir, alışır elbet yokluğuna
***
Bugün günlerden senden sonra
Aşk bir mevsim, gelmez bir daha
Yalnız kalmak korkutmaz ki
Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna
***
(Bugün günlerden senden sonra
Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna
Alışır bu gönül, alışır elbet yokluğuna)
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