İnandığın Masallar Şarkı Sözleri
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Pinhani
İnandığın Masallar
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Yalnız kaldıysan
Kalkıp pencerenden bir bak
Güneş açmış mı?
Yağmur düşmüş mü?
Dön bak dünyaya
***
Herkes gitmişse
Sakince arkana dön bir bak
Dostun kalmış mı?
Aşkın solmuş mu?
Dön bak dünyaya
Dön bak dünyaya
Yalnız kaldıysan
***
Kalkıp pencerenden bir bak
Güneş açmış mı?
Yağmur düşmüş mü?
Dön bak dünyaya
***
Bir sonbahar kadar yalnız
Bir kış kadar savunmasız
Ya da ilkbaharsan
Yolun başındaysan
Bir sonbahar kadar yalnız
Bir kış kadar savunmasız
Ya da ilkbaharsan
Yolun başındaysan
Asla vazgeçme!
***
Kalkıp da pencerenden bir bak
Güneş açmış mı?
Yağmur düşmüş mü?
Dön bak dünyaya
-
Bugünüm yarın olsa, ya da hep yeni baştan
Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan
Geriye ne kalırdı, yaşananları atsan
Seni bir daha yaşamak isterim aslında
***
Beni al kucağına, elini belime sar
Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar
Beni al kucağına, elimi beline sar
Beni almadığın an ölürüm beni al
***
Biraz önce uyurken, seni koynuma aldım
Dudağından öperken uykudan uyandım
Sana böyle uzakken, seni bir daha sevdim
Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim
***
Beni al kucağına, elini belime sar
Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar
Beni al kucağına, elimi beline sar
Beni almadığın an ölürüm beni al
***
Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar
Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar
-
Belki son defa, belki yıllardan sonra
Sırlar içimde, korkarım anlatmaya
Aşk alır beni, kandırır beni
Küçük bi çocuk gibi
***
Sen güzel kadın, hiç mi mutlu olmadın
Hiç mi sevmedin, hep mi yarım kaldın
Belki bilmeden, bekledin beni
Beni sana kader getirdi
***
İçimden geçen, senin içinden geçer mi?
Nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi?
Benim içimden geçen, senin içinden de geçer mi?
Ama nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi?
***
Sözler az kalır, çaresiz kalır
Gözler anlatır, aşkı gözler anlatır
***
Belki son defa, belki yıllardan sonra
Sırlar içimde, korkarım anlatmaya
Aşk alır beni, kandırır beni
Küçük bi' çocuk gibi
***
İçimden geçen, senin içinden geçer mi?
Nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi?
Benim içimden geçen, senin içinden de geçer mi?
Ama nasıl saklarım, seni ne çok sevdiğimi?
***
Sözler az kalır, çaresiz kalır
Gözler anlatır, aşkı gözler anlatır
-
Cuma günleri valiz hazırlamak gibi
Cuma günleri seninle ilkbahar gibi
Ellerini alıp dokunmamak gibi
Gözlerini görüp de bakmamak gibi
***
Hiçbir Cumartesi günüm bi' türlü yetmedi
Asla Cumartesi gece sabahla bitmedi
Ben seninim, gece benim sabah benim
Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim
***
Haftanın sonu bi' nakarat gibi
Haftanın sonu hep aynı günleri
***
Pazar günleri Pazartesi alır beni
Pazar günleri elimdeki balık gibi
Gözlerini görürken ağlamak gibi
Kıymetini giderken anlamak gibi
***
Kıymetini giderken anlamak gibi
***
Haftanın sonu bi' nakarat gibi
Haftanın sonu hep aynı günleri
-
İçinden geleni söyle kalırsa yazık olur
Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur
***
Bi' şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için
Başından geçeni anlat, masaldır benim için
***
Hele bi gel
Uzaklar sana gelir
Sen hele bi gel
Bütün dertler bitiverir
***
Hep seni bulur
Uzun zor sıkıcı günler
Yazık olur
Hadi gel kurtar bizi
***
İçinden geleni söyle kalırsa yazık olur
Hayata küsüverirsin, hüzünler seni bulur
***
Bi' şeyler yapabilirsem, güzel gözlerin için
Başından geçeni anlat, masaldır benim için
***
Hele bi gel
Uzaklar sana gelir
Sen hele bi gel
Bütün dertler bitiverir
***
Hep seni bulur
Uzun zor sıkıcı günler
Yazık olur
Hadi gel kurtar bizi
***
Hele bi gel
Uzaklar sana gelir
Sen hele bi gel
Bütün dertler bitiverir
***
Hep seni bulur
Uzun zor sıkıcı günler
Yazık olur
Hadi gel kurtar bizi
***
Hele bi gel
Uzaklar sana gelir
Sen hele bi gel
Bütün dertler bitiverir
***
Hep seni bulur
Uzun zor sıkıcı günler
Yazık olur
Hadi gel kurtar bizi
-
Yol kenarında oynayan çocuklar gibi
Topum kaçtı bugün yola
Evin önünde sulanmayan çiçekler gibi
Başım düştü saksıma
***
İstanbul'da kimim var?
Kimin için bu toz duman?
İstanbul'da neyim var?
Ne kaldı ki kalabalıktan?
***
Kaçamayıp da saklanan kedicikler gibi
Sığındım senin sıcaklığına
Sevemiyorsan İstanbul'u benim gibi
Kaçalım yine bozkırlara
***
İstanbul'da kimim var?
Kimin için bu toz duman?
İstanbul'da neyim var?
Ne kaldı ki kalabalıktan?
***
Yere düşünce kırılmayan bir oyuncak gibi
Alıştım ben yuvarlanmaya
***
İstanbul'da
İstanbul'da
Ne kaldı ki?
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