Dünyadan Uzak Şarkı Sözleri
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Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
***
Gel vazgeçelim hiç zorlamadan
Sen aklıselim, ben yorgun adam
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
***
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyo' perde perde
Doydum, artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
***
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyo' perde perde
Doydum, artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
***
Bir yol var ama her yerde tuzak
Bir yol daha var, dönmek de yasak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
Deryaya yakın, dünyadan uzak
***
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyo' perde perde
Doydum, artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
***
Yapamadığım birçok şey var
Hem tatminsizim hem günahkâr
Sen beni bu şehirden kurtar
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
***
Yine gözümüz yükseklerde
Hayat geçiyo' perde perde
Doydum, artık bana müsaade
Bir yer bulalım, dünyadan uzak
Bir yer bulalım, dünyadan uzak