Bir yol var ama her yerde tuzak Bir yol daha var, dönmek de yasak Deryaya yakın, dünyadan uzak Deryaya yakın, dünyadan uzak *** Gel vazgeçelim hiç zorlamadan Sen aklıselim, ben yorgun adam Bir yer bulalım, dünyadan uzak Bir yer bulalım, dünyadan uzak *** Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyo' perde perde Doydum, artık bana müsaade Bir yer bulalım, dünyadan uzak *** Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyo' perde perde Doydum, artık bana müsaade Bir yer bulalım, dünyadan uzak *** Bir yol var ama her yerde tuzak Bir yol daha var, dönmek de yasak Deryaya yakın, dünyadan uzak Deryaya yakın, dünyadan uzak *** Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyo' perde perde Doydum, artık bana müsaade Bir yer bulalım, dünyadan uzak *** Yapamadığım birçok şey var Hem tatminsizim hem günahkâr Sen beni bu şehirden kurtar Bir yer bulalım, dünyadan uzak *** Yine gözümüz yükseklerde Hayat geçiyo' perde perde Doydum, artık bana müsaade Bir yer bulalım, dünyadan uzak Bir yer bulalım, dünyadan uzak