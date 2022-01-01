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Pinhani Gönül Dağı Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özümde sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca *** Sinemi yaralar yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Dil gizli gizli, Dil gizli gizli Dil gizli gizli, Dil gizli gizli *** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçenün gülü verilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez *** Gönülden gönüle giden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Yol gizli gizli, Yol gizli gizli *** Gönülden gönüle gider yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Yol gizli gizli, Yol gizli gizli *** Seher vakti garip garip bülbül öterken Kipriklerim oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken *** Kimseler görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy Gel gizli gizli, gel gizli gizli Gel gizli gizli, gel gizli gizli *** Gönülden gönüle giden yar oy, yar oy, yar oy Gönülden gönüle giden yar oy, yar oy, yar oy… Tüm Şarkıları