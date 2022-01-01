Gönül Dağı Şarkı Sözleri
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Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
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Sinemi yaralar yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Dil gizli gizli, Dil gizli gizli
Dil gizli gizli, Dil gizli gizli
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Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenün gülü verilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
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Gönülden gönüle giden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Yol gizli gizli, Yol gizli gizli
***
Gönülden gönüle gider yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Yol gizli gizli, Yol gizli gizli
***
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kipriklerim oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
***
Kimseler görmeden yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy, yar oy
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
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Gönülden gönüle giden yar oy, yar oy, yar oy
Gönülden gönüle giden yar oy, yar oy, yar oy…