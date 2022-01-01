Cuma günleri valiz hazırlamak gibi Cuma günleri seninle ilkbahar gibi Ellerini alıp dokunmamak gibi Gözlerini görüp de bakmamak gibi *** Hiçbir Cumartesi günüm bi' türlü yetmedi Asla Cumartesi gece sabahla bitmedi Ben seninim, gece benim sabah benim Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim *** Haftanın sonu bi' nakarat gibi Haftanın sonu hep aynı günleri *** Pazar günleri Pazartesi alır beni Pazar günleri elimdeki balık gibi Gözlerini görürken ağlamak gibi Kıymetini giderken anlamak gibi *** Kıymetini giderken anlamak gibi *** Haftanın sonu bi' nakarat gibi Haftanın sonu hep aynı günleri