Haftanın Sonu Şarkı Sözleri
Pinhani Haftanın Sonu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Pinhani Haftanın Sonu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Haftanın Sonu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Cuma günleri valiz hazırlamak gibi
Cuma günleri seninle ilkbahar gibi
Ellerini alıp dokunmamak gibi
Gözlerini görüp de bakmamak gibi
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Hiçbir Cumartesi günüm bi' türlü yetmedi
Asla Cumartesi gece sabahla bitmedi
Ben seninim, gece benim sabah benim
Sen beni hiç düşünme, ben hep böyleyim
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Haftanın sonu bi' nakarat gibi
Haftanın sonu hep aynı günleri
***
Pazar günleri Pazartesi alır beni
Pazar günleri elimdeki balık gibi
Gözlerini görürken ağlamak gibi
Kıymetini giderken anlamak gibi
***
Kıymetini giderken anlamak gibi
***
Haftanın sonu bi' nakarat gibi
Haftanın sonu hep aynı günleri