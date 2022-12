Bugünüm yarın olsa, ya da hep yeni baştan Yaşamak ne güzel olur hiç başlamamışsan Geriye ne kalırdı, yaşananları atsan Seni bir daha yaşamak isterim aslında *** Beni al kucağına, elini belime sar Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, elimi beline sar Beni almadığın an ölürüm beni al *** Biraz önce uyurken, seni koynuma aldım Dudağından öperken uykudan uyandım Sana böyle uzakken, seni bir daha sevdim Yanına gelebilsem bir daha dönmezdim *** Beni al kucağına, elini belime sar Beni almadığın an üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, elimi beline sar Beni almadığın an ölürüm beni al *** Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar Beni al kucağına, üşürüm sabaha kadar