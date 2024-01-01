İyi değilim ben Hiç iyi olmadım Sen gittiğinden beri Hiç hayal kurmadım *** Anlamsız geliyor Şişeler, meyhaneler Bana sen lazımsın Sen lazımsın, sen lazımsın, sen… *** İyi değilim ben Hiç iyi olmadım Sen gittiğinden beri Dışarı çıkmadım *** İyi değilim ben Hiç iyi olmadım Yatakta döndüm durdum Ama hiç uyumadım *** Hiç faydası yok Aldığım ilaçların Bana sen lazımsın Sen lazımsın, sen lazımsın, sen… *** Anlamsız geliyor Şişeler, meyhaneler Bana sen lazımsın Sen lazımsın, sen lazımsın, sen… *** Hiç faydası yok Aldığım ilaçların Bana sen lazımsın Sen lazımsın, sen lazımsın, sen…