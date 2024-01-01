Yollar Bizi Bekler Şarkı Sözleri
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Pinhani
Yollar Bizi Bekler
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İyi değilim ben
Hiç iyi olmadım
Sen gittiğinden beri
Hiç hayal kurmadım
***
Anlamsız geliyor
Şişeler, meyhaneler
Bana sen lazımsın
Sen lazımsın, sen lazımsın, sen…
***
İyi değilim ben
Hiç iyi olmadım
Sen gittiğinden beri
Dışarı çıkmadım
***
İyi değilim ben
Hiç iyi olmadım
Yatakta döndüm durdum
Ama hiç uyumadım
***
Hiç faydası yok
Aldığım ilaçların
Bana sen lazımsın
Sen lazımsın, sen lazımsın, sen…
***
Anlamsız geliyor
Şişeler, meyhaneler
Bana sen lazımsın
Sen lazımsın, sen lazımsın, sen…
***
Hiç faydası yok
Aldığım ilaçların
Bana sen lazımsın
Sen lazımsın, sen lazımsın, sen…
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